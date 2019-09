Frührentner verzweifelt: Wohnungssuche in Murnau wird zur Odyssee

In Murnau kennen die Immobilienpreise nur eine Richtung: steil nach oben. Dies wird für sozial Schwächere zunehmend zum Problem - wie der aktuelle Fall eines Frührentners zeigt.

Murnau – Der Tag, an dem Michael Niederlechner (Name von der Redaktion geändert) Murnau verlassen muss, rückt näher. Es ist ein Donnerstag. Wie es nach dem 31. Oktober weitergeht, weiß der 54-Jährige heute nicht. Die Vermieterin hat ihm gekündigt. Ihre Wohnung – 20 Quadratmeter im Osten des Ortes – will sie verkaufen. Das Geld, sagt Niederlechner, braucht die gute Frau dringend. Ihm geht es danach wie vielen, die nach einer Mietwohnung in Murnau suchen. Mit der Ausnahme, dass seine Geschichte eine außergewöhnliche ist.

2015 zog Niederlechner von Kochel nach Murnau. Er hatte sich von seiner Freundin getrennt. Der gemeinsame Sohn (8) blieb in Kochel, sein zweites, schwerbehindertes Kind (30), dessen Mutter gestorben ist, lebt in der Herzogsägmühle. Gerne würde er den Achtjährigen häufiger bei sich übernachten lassen. Nur wo? Auf 20 Quadratmetern fehlt der Platz. Ein zweites Zimmer bräuchte es. Der Bub soll in Ruhe schlafen. Vor vier Jahren begann die Suche. Es ist nicht übertrieben, von einer Odyssee zu sprechen.

Die Privat-Akte Niederlechner füllt einen kleinen Ordner. Niederlechner – aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme Frührentner mit Erwerbsminderungs-Rente – hat sich an sämtliche Einrichtungen gewandt, die Hilfe anbieten. An den Markt Murnau, an den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF), an das Sozialamt des Landkreises. Auf dem freien Markt findet er keine Wohnung. Nicht mit 730 Euro Rente. Nach vier Jahren ohne ein einziges Angebot für eine Sozialwohnung sagt der 54-Jährige: „Ich habe keine Hoffnung mehr.“ Was ihn ärgert: Eine Nachbarwohnung im selben Haus, die er gut gebrauchen könnte, wird seinen Angaben zufolge als Ferienwohnung zweckentfremdet.

Den verschiedenen Stellen wirft er Intransparenz vor, er habe das Gefühl, geblockt und vertröstet zu werden. Er hat Schreiben an den Bürgermeister aufgesetzt, sogar sein Sohn schrieb und malte eine Brief. „Ich wünsche mir, dass mein Papa eine größere Wohnung bekommt, damit auch ich bei ihm wohnen kann“, steht darin. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) antwortete mit den Sätzen, die Niederlechner immer zu hören bekommt: „Es gibt derzeit keine zu verteilenden Sozialwohnungen.“ Glauben möchte es der Murnauer nicht. In seiner Zeit beim Fahrdienst des Mehrgenerationenhauses hat er von Murnauern gehört, die Wohnungen bezogen. Doch Nina Herweck-Bockhorni, die Sprecherin des Marktes, betont: „Wir haben derzeit keine freien Wohnungen.“ Der Fall Niederlechner sei natürlich bekannt. Im Punktesystem, das der Vergabe von Sozialwohnungen dient, stehe der Rentner ohnehin schon relativ weit oben. „Leider gibt es noch schlimmere Fälle“, sagt sie. Sie sieht nur eine Lösung: mehr Sozialbau.

Derzeit verfügt der Markt über 22 Wohnungen. Bis 2021 sollen 42 weitere fertiggestellt werden. Wohnungen herzaubern könne niemand. Herweck-Bockhorni stellt klar: „Es ist ganz wenig auf dem Markt.“

Auf dem Online-Portal „immobilienscout 24“, beim Marktführer, fand man gestern genau drei Mietwohnungen, die angeboten werden. Demgegenüber stehen über 500 dauerhafte Suchanfragen, die das Portal gespeichert hat. „Man merkt, dass die Situation sehr angespannt ist“, sagt Immobilienmakler Rupert Poettinger. Viele beobachten die Lage im Internet. Das reicht längst nicht mehr. „Eigentlich muss man an jedem Stammtisch vertreten sein“, betont der Experte. Die meisten verfügbaren Wohnung schaffen es gar nicht auf den Markt, gehen unter der Hand weg. „Man kann nicht zu vielen Leuten sagen, dass man etwas sucht.“ Seit der großen Pleite der Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 habe sich der Mietpreis pro Quadratmeter um etwa 50 Prozent gesteigert, schätzt der Makler.

Das Online-Portal kalkuliert etwas konservativer, spricht „nur“ von 36 Prozent seit 2007 bei einem durchschnittlichen Preis von 10,79 Euro je Quadratmeter für den Raum Murnau.

Einmal hat sich Niederlechner auf dem freien Markt versucht. Nicht in Murnau („Da wollen sie Leute wie mich nicht haben“), sondern im Bayerischen Wald. Eine Wohnung fand er sofort, der Mietvertrag lag schon auf dem Küchentisch. Doch Niederlechner blieb – seinem Sohn zuliebe. „Ich mag da sein, wenn irgendetwas passiert.“