G7-Gipfel in Elmau: Zehntausende Gegendemonstranten erwartet - Herrmann mit deutlicher Ansage

Von: Franziska Konrad

Ende Juni findet auf Schloss Elmau erneut der G7-Gipfel statt. Bayern bereitet sich auf das Treffen akribisch vor. Innenminister wendet sich mit eindeutigen Worten an die Demonstranten.

München/Krün - Der Countdown läuft. Langsam, aber sicher. In zwei Monaten - vom 26. bis zum 28. Juni - tagen beim G7-Gipfel in Elmau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) erneut die Regierungschefs der größten Industrieländer. Bayern erwartet bei dem bevorstehenden Treffen zehntausende Gegendemonstranten. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte nun am Mittwoch, 27. April, im Landtag an: Der Freistaat werde alles tun, um das Recht der Bürger auf friedliche Demonstrationen bei der Veranstaltung zu schützen.

G7-Gipfel 2022: Herrmann kündigt entschlossenes Vorgehen gegen Störer an

Allerdings betonte Herrmann auch: Gegen Störer und Gefährder des Gipfeltreffens werde entschlossen vorgegangen. Für das Sicherheitskonzept seien Haushaltsmittel in Höhe von 180 Millionen Euro veranschlagt. Die Summe will der Freistaat als Gipfel-Veranstalter übrigens zurückfordern.

Die Polizei hingegen müsse sich laut dem CSU-Politiker darauf vorbereiten, dass einzelne Demonstranten ihre Anliegen mit unzulässigen Mitteln verfolgen werden. „Gegen diese Personen werden wir - und das sage ich auch in aller Deutlichkeit - entschlossen und konsequent vorgehen, um insbesondere diesbezügliche Störungen des Gipfeltreffens möglichst bereits im Vorfeld zu verhindern beziehungsweise im Ansatz zu unterbinden“, so Herrmann.

Im Jahr 2015 gingen zahlreiche G7-Demonstranten auf die Straßen. Für den Gipfel 2022 erwartet Herrmann erneut große Proteste. © Tobias Hase/dpa/ Angelika Warmuth/dpa

Demonstrationen werden unter anderem in Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen erwartet, die größte Kundgebung - mit mindestens 20 000 Teilnehmern - soll allerdings in München stattfinden.

Um das eigentliche Tagungshotel Schloss Elmau, wo die Staats- und Regierungschefs per Hubschrauber ankommen sollen, würden auch diesmal zwei Sicherheitszonen mit einer Gesamtfläche von vier Quadratkilometern errichtet, erklärte Herrmann. Dort hätten nur akkreditierte Personen Zutritt. Die Grenzen würden auch technisch gesichert - zum Beispiel mit Lawinenschutzvorrichtungen.

G7-Gipfel 2022: Zutritt zur Sicherheitszone um Schloss Elmau nur für akkreditierte Personen

Konkreten Zahlen, wie viele Polizisten beim Gipfel-Treffen im Einsatz sein werden, nannte der Minister nicht. Kleiner Rückblick: Beim G7-Treffen 2015 waren es in der Spitze um die 18.000 Beamte. Allgemein wird mit einer ähnlichen Zahl gerechnet. Es lägen zwar keine konkreten Bedrohungen vor. Allerdings müsse auch wegen des sich direkt anschließenden Nato-Gipfels in Madrid mit internationalem Protest gerechnet werden.

Daher sollen Ende Juni Polizeikräfte aus ganz Bayern rekrutiert werden, eine allgemeine Urlaubssperre sei bereits verhängt. Notfalls könnten auch Polizisten aus dem benachbarten Österreich angefordert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen. (dpa/kof)