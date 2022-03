G7-Gipfel 2022: Das sind die Teilnehmer beim Treffen in Elmau

Von: Helena Grillenberger

Der G7-Gipfel findet im Juni auf Schloss Elmau statt. © IMAGO/Peter Widmann

Zum bereits zweiten Mal findet der G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau statt. Doch wer sind überhaupt die Teilnehmer des Treffens? Ein Überblick.

Elmau - Beim diesjährigen G7-Gipfel, der im Juni 2022 wieder auf Schloss Elmau stattfindet, hat Deutschland den Vorsitz inne. Dort treffen sich die Regierungschefs der größten Industrieländer, um über Fragen der Weltwirtschaft zu sprechen.

Bis 2014 hieß der informelle Zusammenschluss G8-Gipfel. Aufgrund der Annexion der Krim im selben Jahr wurde Russland jedoch von dem Gipfeltreffen ausgeschlossen. Die übrigen Nationen treffen sich seit dem auf dem G7-Gipfel, für den bereits die Sicherheitsplanungen auf Hochtouren laufen. Doch wer sind eigentlich die sieben Industrieländer, die in Elmau über das Weltwirtschaftsgeschehen sprechen?

Bundeskanzler Olaf Scholz lädt zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau. © IMAGO/Christian Spicker

G7-Gipfel 2022: Teilnehmer und zugleich Gastgeber Deutschland

Deutschland ist Gastgeber des G7-Gipfels 2022. Seit Januar hat es die G7-Präsidentschaft inne, die jährlich wechselt und sich so alle sieben Jahre wiederholt. Wie schon 2015 Angela Merkel, hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Staats- und Regierungschefs für den Gipfel im Juni nach Schloss Elmau in Oberbayern eingeladen. Die fünf großen Ziele, mit denen die deutsche Bundesregierung für diesen Gipfel wirbt, sind:

starke Allianzen für einen nachhaltigen Planeten

wirtschaftliche Stabilität und Transformation

Vorsorge für ein gesundes Leben

nachhaltige Investitionen für eine bessere Zukunft

gemeinsamer Einsatz für ein starkes Miteinander

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Teilnehmer Frankreich - Erstes Treffen damals bei Paris

1975 riefen Frankreich und Deutschland den „Weltwirtschaftsgipfel“ ins Leben. Das erste Treffen fand in der Nähe von Paris statt. Aus diesem Weltwirtschaftsgipfel entstanden später die G7. Der französische Präsident und Vertreter des Landes auf dem G7-Gipfel ist Emmanuel Macron.

Teilnehmer beim G7-Gipfel 2022: Italien, Japan, USA

Italien war beim ersten Weltwirtschaftsgipfel bei Paris ebenfalls dabei. Der italienische Ministerpräsident heißt Mario Draghi.

Beim G7-Gipfel dabei: Joe Biden und Emmanuel Macron. © IMAGO/BENOIT DOPPAGNE

Und auch Japan gehört seit 1975 zum Kreis der führenden Wirtschaftsnationen. Regierungschef ist Fumio Kishida.

Ebenfalls seit 1975 zählen die Vereinigten Staaten von Amerika zum Kreis der führenden Wirtschaftsnationen. Der amerikanische Präsident ist Joe Biden.

G7-Gipfel in Elmau: Teilnehmer Großbritannien - Letztes Treffen in Cornwall

Auch Großbritannien nahm 1975 am ersten Weltwirtschaftsgipfel teil, aus dem sich später die G7 entwickelten. Das letzte Gipfeltreffen der Regierungschefs 2021 wurde vom Vereinigten Königreich in Carbis Bay in Cornwall ausgerichtet. Premierminister des Vereinigten Königreichs ist derzeit Boris Johnson.

Kanada kam erst später zum Kreis der führenden Wirtschaftsnationen dazu. Ein Jahr nach dem ersten Treffen, nämlich 1976, wurde Kanada auf dem Gipfeltreffen in Puerto Rico aufgenommen. Damit entstand die G7. Der kanadische Premierminister heißt Justin Trudeau.

Ebenfalls beim G7-Gipfel dabei: Boris Johnson, Premierminister des Vereinigten Königreichs. © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Liste der Teilnehmer

Deutschland - Olaf Scholz

Frankreich - Emmanuel Macron

Italien - Mario Draghi

Japan - Fumio Kishida

Vereinigtes Königreich - Boris Johnson

USA - Joe Biden

Kanada - Justin Trudeau

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Teilnehmer - Vertreter der EU

Auch die EU als überstaatliche Organisation ist bei den G7-Treffen vertreten. Seit 1981 ist sie Mitglied und nimmt in einer Beobachterposition stellvertretend für die restlichen Länder der EU am Gipfel teil. Die Präsidentin der Europäischen Kommission ist Ursula von der Leyen, Präsident des Europäischen Rates ist Charles Michel. (hgr)

