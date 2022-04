G7-Countdown: Anwohner erinnern sich an Chaos-Nächte von 2015 - und haben große Sorge

Von: Franziska Konrad

Ende Juni wird die beschauliche Gemeinde Krün wieder Schauplatz des G7-Gipfels. Bürgermeister Thomas Schwarzenberger bereitet die Bürger auf den mehrtägigen Ausnahmezustand vor.

Krün - Der Countdown läuft. Vom 26. bis 28. Juni kommen im oberbayerischen Krün die Staats- und Regierungschefs von sieben führenden Industrienationen erneut nach Schloss Elmau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Gesperrte Straßen, keine Züge, Kontrollen: Für die Region bedeuten das G7-Gipfeltreffen 2022 vor allem Ausnahmezustand. Besonders hart treffen werden die Sicherheitsmaßnahmen den Ortsteil Klais. Hier läuft die Protokollstrecke. Konkret bedeutet das: Wer nach Schloss Elmau will, muss hier durch.

G7 in Elmau: Bürger aus Krün erinnern sich ungern an Gipfeltreffen 2015 zurück

„Ich muss Ihnen sagen, die Entscheidung ist in Berlin gefallen“, mit diesen Worten wendet sich Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) am Dienstagabend, 12. April, im Kursaal an seine Bürger.

Bürgermeister Thomas Schwarzenberger bei einer Informationsveranstaltung zum G7-Gipfel im Kurhaus in Krün. © Andreas Mayr

Manch einer von ihnen erinnert sich nicht allzu gern an den letzten Gipfel 2015 in Elmau zurück. Ein Bürger berichtet, mal sei er nicht durchgekommen, mal von Polizisten heimgeführt worden. Es müsse dafür gesorgt werden, dass „man sich im eigenen Ort bewegen kann“. Ein anderer berichtet, seine Familie habe zwei schlaflose Nächte gehabt, weil der Hubschrauber direkt über den Häusern kreiste.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Polizei will Einschränkungen möglichst klein halten

Ein „bissel ein Durcheinander“, so Schwarzenberger, gibt es um die Schulkinder. „Kommen die heim?“, will eine Mutter wissen. Aktuell ist noch nicht für alle Schulen klar, ob an den Gipfeltagen Präsenzunterricht stattfindet. Positiver Ausgleich: Für einige Straßenbauprojekte bringt G7 Beschleunigung. Auch für die Wasserversorgung gibt es eine halbe Million Euro.

Werner Sika vom G7-Planungsstab der Polizei verspricht, man werde alles tun, die Einschränkungen klein zuhalten und die Natur zu schonen. Getreu dem Motto „nachher wie vorher“. Wie auch bei den letzten Gipfeltreffen werde es wieder Demos geben, kündigt der Beamte an. Allerdings habe sich die Welt verändert. Es gehe stärker um Cybersicherheit. Genauso müsse man auf Corona und den Ukraine-Krieg reagieren.

G7 in Krün: Bürgermeister appelliert - „Wichtiger den je, dass sich G7-Länder zusammensetzen“

Dass G7 zweimal am gleichen Ort stattfinde, „das ist einmalig“ - zumindest in Deutschland, betonte Schwarzenberger. „Damit hat keiner gerechnet. Es hat sich auch niemand beworben, nicht die Gemeinde, nicht das Bauamt, nicht die Polizei. Aber wir müssen das Beste draus machen.“ Auch auf den Krieg in der Ukraine verwies der Rathauschef. Sein Appell: „Es ist wichtiger denn je, dass sich die G7-Länder zusammensetzen. Ich hoffe, dass der Gipfel dann auch Lösungen bringt.“

Den „friedlichsten Gipfel aller Zeiten“ nannten manche das Treffen 2015, Ausschreitungen blieben praktisch aus. Das wünscht sich Schwarzenberger wieder - und zeigt sich auch zuversichtlich. Angesichts des Krieges passe es nicht, „dass man Chaos und Gewalt verbreitet, wenn sich Leute zusammensetzen und schauen: Wie können wir das Problem lösen“.

