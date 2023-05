Gärtnerei Fink feiert 75-Jähriges

Traditionsbetrieb in Oberau

Für eine Gärtnerei sind die Tage vor Muttertag die anstrengendsten des Jahres. Für die Gärtnerei Fink in Oberau ist er heuer aber ein ganz besonderer: Denn am 14. Mai wurden nicht nur Mütter mit wunderschönen Blumen oder Gestecke glücklich gemacht, der Traditionsbetrieb feierte auch sein 75-jähriges Jubiläum.

Mit Stolz schaut Inhaber Peter Fink auf eine lange Tradition zurück. Seit drei Generationen ist das Unternehmen im Besitz seiner Familie und hat sich zu einem der führenden Anbieter von Blumen und Pflanzen in der Region entwickelt.

Gegründet wurde die Gärtnerei von Maria und Wenzel Fink 1948. Wenzel Fink war Sudetendeutscher und musste nach dem Krieg fliehen. In Oberau begann der Gärtnermeister im Unternehmen Papier und Pappe (heute Langmatz). Durch Zufall stieß er auf die Nachricht, dass die Gärtnerei zu haben ist. Er schlug zu.

In der Nachkriegszeit hatten die Menschen wenig, weshalb das Ehepaar nach dem Erwerb der Gärtnerei auch keine Blumen pflanzte, sondern vor allem das, was die Bevölkerung dringend benötigte: Nahrung. Hauptsächlich Wurzelgemüse sind direkt an der Gärtnerei und später bei einem Oberauer Laden verkauft worden. In den 1970er Jahren übernahmen Peter Fink und Ehefrau Helga, die Eltern des jetzigen Besitzers, den Vorzeigebetrieb. Erst dann kamen Blumen mit ins Sortiment. 100 Geranien waren es damals. „Mittlerweile sind wir in Hochzeiten bei 25.000“, erklärt Peter Fink.

Gärtnerei mit über 4.400 Quadratmetern

Damals noch ein kleiner Gemüseanbau hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre stetig vergrößert und ausgebaut. Heute erstreckt sich die Gärtnerei über eine Fläche von 4.400 Quadratmetern und bietet eine beeindruckende Vielfalt an Pflanzen und Blumen.

Das 75-jährige Jubiläum ist ein besonderer Anlass für die Gärtnerei Fink. Das Unternehmen hat in all den Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt, aber immer an seinen Werten und Prinzipien festgehalten. Dazu zählt vor allem die hohe Qualität der Produkte und die persönliche Kundenbetreuung. Vergangenes Jahr hatte der Betrieb einen herben Rückschlag zu verkraften, als bei einem starken Gewitter 99 Prozent aller Pflanzen verhagelt wurden. Das Gewächshaus ist damals regelrecht durchlöchert worden.

Mittlerweile ist alles wieder erneuert und repariert. Besucher können die beeindruckende Pflanzenvielfalt bestaunen und sich von den Experten der Gärtnerei beraten lassen.

Gärtnerei Fink bietet hochwertige Blumen

Das 75-jährige Jubiläum der Gärtnerei Fink ist auch ein Anlass, um auf die Zukunft zu blicken. Peter und Fink plant, sich dem Klimawandel anzupassen. „Dadurch entstehen neue Pflanzen“, sagt er. Der große Vorteil, wer bei ihm lokal vor Ort kauft: Die Blumen sind qualitativ hochwertiger und vor allem robuster, da sie unsere Temperaturen gewohnt sind. Jene in Supermärkten sind oft in Heißgewächshäusern gezogen worden, weshalb sie empfindlicher und bei weitem nicht so langlebig sind. Und der Preis ist bei den meisten Produkten nur geringfügig kleiner als in der Gärtnerei. Renner sind besonders Bäume, Sträucher und Hecken. „Da haben wir weit über 200 verschiedene Sorten im Angebot.“ Und bestellt werden kann quasi alles.

Verkauft werden die Blumen über Fleurop durch Ingrid Fink, die für einen einheitlichen geringen Versandkostenpreis in ganz Deutschland liefern. Zudem arbeitet die Familie schon seit Jahrzehnten mit dem Geschäft von Traudl Wölfle zusammen. Und die Familie betreibt Grabpflege und vieles mehr auf fast jedem Friedhof im Landkreis. Auch um den Garten kümmern sich die Finks mit liebevoller Hingabe.

Gärtnerei Fink – Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

08:00 - 12:00 Uhr

14:00 - 18:00 Uhr

08:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr Samstag

08:00 - 12:30 Uhr

Kontakt

Gärtnerei Fink

Triftstraße 9

82496 Oberau

Tel.: 08824/305

Fax: 08824/944283

Mail: info@fink-oberau.de

www.fink-oberau.de