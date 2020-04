Claudia Zolk soll Zweite Bürgermeisterin werden

Garmisch-Partenkirchens Bald-CSU-Bürgermeisterin Elisabeth Koch hat sich Claudia Zolk als Stellvertreterin ausgesucht. Die Vize-Fraktionsvorsitzende des CSB ist eine Überraschungskandidatin.

Garmisch-Partenkirchen – Mit dieser Personalie haben die wenigsten gerechnet. Noch gar nicht im Amt, sorgt Elisabeth Koch (CSU), ab 1. Mai Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, für den ersten Paukenschlag. Wenn es nach ihr geht, soll Claudia Zolk (CSB) in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am 13. Mai zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt werden. Zolk (48), die in Zukunft das Christlich Soziale Bündnis als Fraktionsvorsitzende führen wird, hat Koch bereits ihre Zusage gegeben, „für den Fall, dass ich die Mehrheit der Stimmen erhalte“.

Schon vor der Stichwahl am 29. März, die Koch klar gegen die bisherige Rathauschefin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) gewonnen hatte, standen Zolk und die CSU-Frontfrau in Kontakt. Danach intensivierten sich die Gespräche. Daraus resultiert die erste weibliche Doppelspitze. Koch an vorderster Front, Zolk dahinter. Die muss ihren politischen Aufstieg noch verarbeiten. Sie habe „nie und nimmer damit gerechnet einmal Zweite Bürgermeisterin zu werden“, als sie vor sechs Jahren zum ersten Mal in den Gemeinderat einzog und für das CSB schnell Karriere machte. Nach dem Abgang von Alexandra Roos-Teitscheid stieg sie zur Vize-Fraktionschefin auf, galt bald als Kronprinzessin und prädestiniert für höhere Aufgaben. Sie wird als lieb, nett und umgänglich beschrieben. Man solle sie aber nicht unterschätzen, sagt sie. „Ich kann auch anders.“

Koch (57) hat sich Zolk ganz bewusst ausgesucht. Wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht. Strategische Überlegungen dürften auch im Spiel gewesen sein. Die Quasi-Koalition aus CSU und CSB verfügt im Gemeinderat über 15 Stimmen. Spekuliert wird auch über eine Zusammenarbeit mit der Bayernpartei, der die Rolle des Mehrheitsbeschaffers zukäme. Den Verzicht auf einen zweiten Mann aus den eigenen Reihen erklärt Koch mit dem Wahlergebnis. „Ich bin der ganz klaren Meinung, dass der CSU der Zweite Bürgermeister nicht zusteht. Wir verfügen nicht über die absolute Mehrheit. Und darum kommt das nicht infrage.“

Leidtragender ist Wolfgang Bauer, der in den vergangenen sechs Jahren unter Meierhofer als Vizebürgermeister wirkte und der nun leer ausgeht. Koch zufolge hat er die Entscheidung der Fraktion akzeptiert. Im Gegensatz zu Bauer, der seine gut dotierte Tätigkeit hauptberuflich ausübte, will Zolk ihre Arbeit nebenamtlich und als dreiviertel Stelle erledigen. Der Grund: Sie arbeitet als Vermögensberaterin und möchte ihre Kunden nicht verlieren.

Die Front aus CSU, CSB und Bayernpartei, die beiden kleinen Parteien haben ihren Plan, eine Ausschussgemeinschaft zu bilden zu den Akten gelegt, dürfte stehen, um Zolk am 13. Mai ins Amt zu hieven. Sie wird allerdings nicht ohne Gegenkandidaten ins Rennen gehen. Lilian Edenhofer (Freie Wähler) gedenkt, sich ebenfalls um das Amt des Zweiten Bürgermeisters zu bewerben. „Das ist im Sinne der Demokratie“, sagt Edenhofer, die in einem Telefonat mit Koch ihr Interesse bekundet hatte. Ihre Begründung: „CSU und Freie Wähler arbeiten ja auch im Land gut zusammen.“

Noch nicht entschieden hat sich Dr. Stephan Thiel (Bündnis 90/Die Grünen), der bei der Bürgermeisterwahl hinter Koch und Meierhofer auf Platz drei gelandet war, ob er antreten wird. Einem schwarz-grünen Bündnis, glaubt Thiel, „wäre es am besten gelungen, die großen Probleme, vor denen Garmisch-Partenkirchen steht, zu lösen“. Auch er stand in Kontakt zu Koch. Die erteilte ihm allerdings eine Absage. Sie habe ihm mitgeteilt, sie brauche einen Zweiten Bürgermeister, der loyal ist. „Wie auch immer man das verstehen will.“ Jetzt sei man eben Opposition. „Wir werden auch Opposition machen“, verspricht Thiel.