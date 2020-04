Kramertunnel in Corona-Zeiten: Zwangspause teilweise beendet

Immerhin: Die Arbeiten an den Brücken am Südportal bei Grainau laufen. Damit geht trotz Corona etwas voran beim Kramertunnel. Beim Vortrieb für die Umfahrung von Garmisch gibt es weiter Einschränkungen.

Garmisch-Partenkirchen – Der Bau des Kramertunnels ist ins Stocken geraten. Bereits am 21. März musste der Vortrieb eingestellt werden. Wegen der Corona-Krise fehlt Personal. Der Belegschaft der Baufirmen aus osteuropäischen Ländern ist es oft nicht möglich, nach Deutschland einzureisen. Ob es nun zu zeitlichen Verzögerungen für das Gesamtprojekt kommt, kann Nadine Heiß „nicht ausschließen“. Umso glücklicher ist die Abteilungsleiterin für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen am Staatlichen Bauamt Weilheim, dass zumindest die Arbeiten an den zwei Brücken am Südportal und an der Überquerung an der Loisach bei Burgrain weitergehen.

Die Hoffnung kehrte zurück. Nach drei Wochen Stillstand werkelt die österreichische Firma Porr wieder am Südportal in Grainau. Die Mitarbeiter dichten die Brücken ab. „Die werden wie geplant im Sommer fertig“, sagt Heiß erfreut. Eine Verzögerung gab’s auch am Nordportal. Allerdings nur von einer Woche. Die Firma Habau ist nun wieder in voller Mannschaftsstärke im Einsatz und baut die Bewehrung für den Überbau ein. Der Baustopp an den Brücken, betont Heiß, hat den zeitlichen Ablauf des Gesamtprojekts nicht beeinflusst.

Tunnelvortrieb: Firma hat Arbeiten noch nicht wieder aufgenommen

Die für den Tunnelvortrieb zuständige Firma BeMo Tunnelling aus Österreich hat ihre vor knapp drei Wochen eingestellten Arbeiten allerdings noch nicht wieder aufgenommen, berichtet die Abteilungsleiterin. Der 24-Stunden-Betrieb mit bergmännischen Sprengungen konnte nicht fortgesetzt werden. Die Mannschaft setze sich aus Mitarbeitern mehrerer osteuropäischer Länder zusammen. Dort gibt es unterschiedliche Bestimmungen, die die Bewegungsfreiheit einschränken. „Es ist derzeit einfach nicht ausreichend Personal verfügbar, um einen durchgängigen Baubetrieb aufrechtzuerhalten“, bedauert Heiß.

Von einem kompletten Stillstand beim Vortrieb will sie aber nicht sprechen. Weil Arbeiten laufen. Im Südportal für den Tunnelvortrieb zum Beispiel. Aber auch im Bereich am Nordportal. Darüber hinaus steht das Staatliche Bauamt im ständigen Kontakt mit der administrativen Ausführungsplanung und den Prüfingenieuren. „Wir arbeiten mit allen Beteiligten zusammen, damit es zügig weitergehen kann“, verdeutlicht Heiß. Wann der Tunnelvortrieb fortgesetzt wird – sie kann es nicht abschätzen. In der Corona-Krise seien zeitliche Prognosen schwierig.

