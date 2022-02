„Is des geil!“ Maschkera ziehen nicht mehr ganz nüchtern durch Garmisch-Partenkirchen - Video sorgt für Gaudi

Von: Veronika Mahnkopf

Die zu Fasching traditionellen Maschkera ziehen gerade durch Garmisch-Partenkirchens Straßen, auch mal mitten in der Nacht. Eine Anwohnerin hat ein Video auf Facebook hochgeladen - zur Freude der User.

Garmisch-Partenkirchen - 2021 haben sie noch demonstriert. An Fasching vor einem Jahr war der Umzug der Maschkera in Garmisch-Partenkirchen noch verboten - natürlich wegen der Corona-Pandemie. Ein riesen Aufschrei war das, schließlich gehören die Maschkera zum Fasching wie die Zugspitze zur Region Garmisch-Partenkirchen. Laut dem offiziellen Tourismus-Portal Zugspitz-Region.de gibt es die mit „Flecklegwand und selbst geschnitzten Masken“ verkleideten und musizierend herumziehenden Männer und Frauen seit der vorchristlichen Zeit. Und sie sind eine Besonderheit der Region.

Garmisch-Partenkirchen: Maschkera ziehen nachts durch die Straßen - endlich wieder

Heuer ist zum Glück wieder alles beim Alten: Die Maschkera sind unterwegs. Auch mal mitten in der Nacht, wie eine Anwohnerin im Ortsteil Partenkirchen Sonntagnacht festgestellt hat. Um 23 Uhr zogen die bunten Gesellen unten an ihrem Fenster vorbei, sie hielt mit der Handykamera drauf. Trompetend, Schellen scheppernd, Ziach und Gitarre spielend und natürlich singend und jodelnd gingen sie vorüber. Zugegeben, ganz offensichtlich nicht mehr ganz nüchtern, leicht schwankend und etwas aus dem Takt, aber eindeutig mit einer riesen Gaudi.

Maschkera in Garmisch-Partenkirchen sorgen mit nicht ganz nüchternem Auftritt für Gaudi

Wer jetzt denkt, da regt sich bestimmt wieder jemand drüber auf, irrt sich. Die Kommentatoren bei der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Garmisch-Partenkirchen, wenn...“, wo die Anwohnerin das Video hochgeladen hatte, freuten sich unbändig über das Wiederaufleben der Tradition. „Hurra ,sie haben noch richtig Spaß… Corona hat lang genug vieles vereitelt“, schreibt eine Frau. Eine andere: „I brech zam....is des geil...“ Ein Mann ist ganz aus dem Häuschen: „Meeeega, nicht so Elektrorumsgebumms.... Hausmannsmusi....Perfekt“ Und einer bestätigt: „Bei mir sans a vorbei. Sau guad!“ Und sogar Faschingsmuffel sind begeistert: „I bin jetzt ned der Faschingsprinz, aber so wos gfoid ma unbandig guad. Vor allem, wenn do ummara 10 Promille a no vorbeglaffn san.“

