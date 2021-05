Wegen Corona-Auflagen: 13 besondere Kunstwerke dürfen nur von außen bestaunt werden

Was fürs Auge: Schreiner Nico Kunz aus Weiden (M.) stellt sein Gesellenstück mit Hilfe seines Meisters Georg Bauer in den Ausstellungsraum. Florian Klein (r.) weist ihnen den vorläufigen Platz für die Schau im Pavillon der Schulen für Holz und Gestaltung.

Die besten Gesellenstücke Bayerns

Die Schulen für Holz und Gestaltung präsentieren die besten Gesellenstücke Bayerns in Garmisch-Partenkirchen. Wegen der aktuellen Corona-Situation dürfen die Kunstwerke aber nur von außen bestaunt werden.

Garmisch-Partenkirchen – Das Mobiliar ist modern, aber auch nostalgisch. Da ist für jeden etwas dabei: Schreibtische, Büromöbel, Truhen, Sideboards, Raumtrenner und diverse Schränke. Sie alle ziehen derzeit die Blicke der Passanten an der Hauptstraße in Garmisch-Partenkirchen auf sich. Die neue Ausstellung im gläsernen Pavillon der Schulen für Holz und Gestaltung (SHG) des Bezirks Oberbayern ist mit Gesellenarbeiten aus ganz Bayern bestückt. Die Crux: Alles wurde mühsam angeliefert – und darf trotzdem nur von draußen bestaunt werden.

„Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und sind sehr dankbar, dass wir die besten Gesellenstücke des Landeswettbewerbs ,Die Gute Form’ nun in Garmisch-Partenkirchen präsentieren können“, betont Florian Klein, der Berufsbildungsverantwortliche des Fachverbands Schreinerhandwerk Bayern. Normalerweise bereichert der Landeswettbewerb alljährlich im November die große Messe Heim und Handwerk in München. Doch diese musste 2020 abgesagt werden. „Der Wettbewerb sollte aber trotz Corona-Pandemie auf keinen Fall ausfallen, macht er doch den Stellenwert der Gestaltung im Schreinerhandwerk bewusst und rückt diesen ins Blickfeld.“

Gesamte Projekt muss umgedacht und neu gestaltet werden

Also musste umgedacht und das gesamte Projekt neu gestaltet werden. Der Schreiner-Fachverband entschloss sich dazu, eine Vorauswahl aus 50 eingereichten Gesellenstücken zu treffen. 13 wurden ausgesucht und werden zurzeit in den Schulräumen in Garmisch-Partenkirchen gezeigt. Die Innungen Aichach-Friedberg, Allgäu, Bad Kissingen, Erding, Freising, Lichtenfels, Neuburg-Schrobenhausen, Nordoberpfalz, Oberland, Rosenheim, Schwandorf, Würzburg und die gastgebende Einrichtung, da speziell die Fachschule für Schreiner, dürfen stolz darauf sein, dass diese besonderen Werkstücke ihrer Azubis die erste Hürde genommen haben.

Wer die drei Gewinner des Wettbewerbs sind beziehungsweise wer eine Belobigung erhält, das entscheidet die Fachjury erst noch. „Am 21. Mai tritt das Gremium zusammen“, kündigt Klein an. Dank sinkender Inzidenz-Werte hält er gar eine würdige Siegerehrung am Samstag, 29. Mai, im Innenhof der Schulen für möglich. Auch eine Führung durch die Einrichtung des Bezirks ist geplant. Bis eine Woche nach Pfingsten ist die Ausstellung also noch zu sehen. Dann treten die jungen Handwerker mit ihren Gesellenstücke wieder die Reise in ihre bayerischen Heimatregionen an. VON MARGOT SCHÄFER