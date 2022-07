Minister Piazolo scherzt und betont: Jeder Euro Steuergeld ins Berufliche Schulzentrum gut investiert

Von: Christian Fellner

Teilen

Einer scherzt – und alle hören zu: Kultusminister Michael Piazolo (r.) erweist sich als humoriger Redner. © Sehr

Hoher Besuch in Garmisch-Partenkirchen: Kultusminister Michael Piazolo kommt als Ehrengast zur Jubiläumsfeier der Berufsschule, die für 24 Millionen umgebaut worden ist.

Garmisch-Partenkirchen – Ein Kenner der Region ist der Kultusminister: Ganz sicher manövrierte er sich gedanklich durch den Landkreis, als er von seiner Anreise berichtete – und einräumte: „Da schweift der Blick schon hoch ans Ettaler Mannl, oder man würde sich lieber in den Staffel- oder Riegsee begeben.“ Ja, Professor Michael Piazolo (FW) hatte in letzter Zeit öfter Kontakt. Rund um G7. „Die Termine waren sicher nicht immer so angenehmen wie der heute“, erinnerte Sabine Lohmüller, die Direktorin des Beruflichen Schulzentrums.

In ihrem Haus wurde Piazolo herzlich empfangen. Es gab ja einen freudigen Grund: das 150-jährige Bestehen der Berufsschule Garmisch-Partenkirchen sowie die Feier zum Abschluss der dreijährigen Generalsanierung der Anlage. Der Minister zahlte den warmen Empfang mit einer humorigen Rede zurück. Piazolo scherzte locker mit Landrat Anton Speer. „Ja, lieber Toni, ich hab’ es gesehen: Du hast grad ganz tief durchgeschnauft, gerade in dem Moment, als ich die 24 Millionen ansprechen wollte.“ Die Modernisierung sei ein „Kraftakt für den Landkreis gewesen“, das sei ihm bewusst. Aber: „Wenn wir unsere Steuergelder in die Bildung stecken, ist es sehr gut investiert.“

Der Landkreis hatte 1974 die 1872 gegründete Schule in seine Obhut genommen, fungiert seither als Sachaufwandsträger, wie es im Amtsdeutsch heißt. Diesen Exkurs wagte Speer, der hervorhob, dass zusätzlich vier Millionen Euro für Container hinzukamen. „Wir machen das, weil wir die jungen Leut’ hier im Landkreis halten wollen“. Er wünsche sich vom Minister, dass am Schulzentrum neue Berufe angesiedelt werden, um dessen Zukunft zu sichern. Schließlich habe der Landkreis das Heim St. Josef gekauft, um dort in den nächsten Jahren Wohnraum für Lehrlinge zu schaffen. Dazu beglückwünschte Piazolo die Entscheider, denn, „es ist wichtig, dass man attraktiv für die junge Generation ist“.

Elisabeth Koch (CSU) wich bei aller Begeisterung für die Optik der Schule komplett vom Protokoll ab. Die Bürgermeisterin vergaß ihre vorbereitete Rede, schwelgte in Erinnerungen und offenbarte, „dass ich die heimliche Bauaufsicht war, weil ich da immer mit meinem Hunde spazieren gehe“. Es sei ihr wichtig gewesen, dass in ihrem Ort etwas Schönes entstehe. Damit rührte sie gar die Architektin zu Tränen.

Direktorin Lohmüller überzeugte die Festgäste, dass sich alle Beteiligten „sehr wohl fühlen in der neuen Schule“. Am meisten wohl sie selbst: „Ich glaube, ich habe das Büro mit dem schönsten Ausblick aller Berufsschulen, direkt auf die Zugspitze.“ cf