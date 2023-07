Kollision mit Reisebus: 19-jähriger Grainauer stirbt bei Horror-Unfall

Von: Andreas Seiler

Völlig zerstörter Frontbereich: der Reisebus, der mit einem Pkw kollidiert war. © Sehr

Der Schock bei vielen Beteiligten und Rettungskräften sitzt tief: Bei dem schweren Verkehrsunfall am Montag (24. Juli) bei Lermoos ist nach Tagblatt-Informationen ein 19-Jähriger aus Grainau ums Leben gekommen. Er war mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Reisebus aus Sachsen kollidiert. Vor Ort war ein Großaufgebot der Blaulicht-Organisationen.

Lermoos – Es waren entsetzliche Bilder, die die Einsatzkräfte am späten Montagnachmittag am Unfallort zwischen Ehrwald und Griesen zu sehen bekamen: Ein blauer Kastenwagen lag umgekippt und völlig zerstört in der Loisach – der Motorblock einige Meter davon entfernt. Oben im Grünstreifen direkt neben der Bundesstraße 187 stand ein grüner Reisebus, im Frontbereich massiv eingedrückt und beschädigt.

Pkw ins Flussbett geschleudert

Wie es genau zu dem schrecklichen Unfall kam, der gegen 16.20 Uhr in der Nähe der Grenze auf der österreichischen Seite bei Lermoos geschah, ist unklar. Fest steht bislang nur: Die beiden Fahrzeuge müssen mit voller Wucht zusammengestoßen sein. Der Aufprall war so stark, dass der Pkw, der in Richtung Deutschland unterwegs war, über die Böschung in das Flussbett geschleudert wurde.

Der Fahrer des Autos wurde, wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet, von Ersthelfern aus dem Wrack im Wasser gezogen. Die Reanimationsversuche – hinzugekommen war ein Notarztteam – blieben jedoch erfolglos. Der 19-Jährige – nach Tagblatt-Informationen ein Grainauer, der in der Gemeinde fest verwurzelt und engagiert war – erlag seinen schweren Verletzungen. Die Betroffenheit im Zugspitzort ist groß. Die schlimme Nachricht hatte sich am Montagabend schnell verbreitet.

In dem Bus eines Reiseunternehmens aus Sachsen befand sich eine Gruppe mit vorwiegend älteren Herrschaften auf dem Weg nach Tarrenz im Bezirk Imst (Tirol). Schwere Verletzungen erlitten der 55-jährige Lenker sowie die 61-jährige Reiseleiterin zu. Beide stammen ebenfalls aus Sachsen. Sie wurden in die Unfallklinik Murnau gebracht. Von den 40 Passagieren hatten sich zehn leichte Blessuren zugezogen. Sie mussten teilweise beziehungsweise müssen immer noch im Klinikum Garmisch-Partenkirchen behandelt werden. Die Betreuung der Reisegruppe übernahm der BRK-Kreisverband Garmisch-Partenkirchen. Die Personen wurden in dessen Hauptsitz an der Falkenstraße im Kreisort untersucht und versorgt.

Großaufgebot der Rettungskräfte

Das Unglück löste bei den Blaulicht-Organisationen in Österreich und Bayern Großalarm aus. Das Aufgebot an Kräften der Rettungsdienste, Feuerwehren, Wasserwacht und Polizei war enorm. Insgesamt dürften es schätzungsweise um die 250 mit über 100 Fahrzeugen gewesen sein. Im Einsatz waren zudem drei Hubschrauber aus Murnau, Kempten und Reutte. Benötigt wurden außerdem die Experten des Kriseninterventionsdienstes, um Unfallbeteiligte und auch Helfer psychologisch zu betreuen. Dem Vernehmen nach kannten einige den tödlich Verunglückten.

Die Bergung des Pkws, der ins Wasser gestürzt war, gestaltete sich als schwierig. Die B 187 war daher etwa vier Stunden lang komplett gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer mussten großräumige Umfahrungen nehmen. Die unverletzten Teilnehmer der Reisegruppe setzten mittlerweile ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fort.

Für die österreichische Polizei begannen indessen die schwierigen Ermittlungen, um zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Informationen fließen spärlich. Wie zu erfahren war, wurden bereits Zeugen vernommen sowie Spuren und Fahrzeugteile gesichert.