Mehr Bier als Glühwein: SC Partenkirchen erwartet an die 20 000 Fans bei T-Shirt-Wetter

Von: Christian Fellner

Letzter Feinschliff: Die Holzhütten für die Versorgung der Fans sind in diesem Jahr wieder dazugekommen. Bei Frühlingswetter müssen an die 20 000 Skisprungfans verpflegt werden. © Thomas Sehr

Die Fans sind zurück. Lange haben die Veranstalter darauf gewartet. Damit haben sie wieder aber auch neue Herausforderungen. Denen ist der SC Partenkirchen aber gewachsen.

Garmisch-Partenkirchen – Gefallen hat Michael Maurer nicht an den Geisterspringen gefunden. So weit geht es dann doch nicht. „Vieles war halt anders“, sagt der Chef des Organisationskomitees des Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen. Manches auch ein wenig einfacher so ganz ohne Zuschauer im Olympia-Skistadion. Doch, und das stellt er mit großer Vorfreude fest: „Es ist alles viel schöner mit den Fans.“ An die 20 000 Menschen erwarten die Verantwortlichen des Skiclub Partenkirchen an diesem Sonntag.

Geisterspringen gehören der Vergangenheit an

Geisterspringen – dieser Begriff gehört der Vergangenheit an. Dass die Prognose keine Traumvorstellung ist, haben Maurer die Wettbewerbe der vergangenen Wochen und der Auftakt in Oberstdorf gezeigt. „Man hat gesehen, dass die Leute sofort wieder richtig Bock auf Skispringen live haben.“ Und bei mehr als 13 000 verkauften Tickets im Vorfeld sind die Hoffnungen auf ein volles Haus am Neujahrstag sicher berechtigt.

Das Thema Zuschauer ist zurück. Ein anderes dagegen komplett verschwunden: Corona. „Damals von Null auf 100, jetzt von 100 auf Null“, kommentiert Pressesprecher Hannes Krätz das Phänomen. Nichts ist übrig geblieben von den aufwendigen Teststrategien, von Athleten- und Funktionärsblasen, von einem medizinischen Sonderkommando. „Es gibt wirklich gar keine Anweisungen mehr“, bestätigt er. Das hat selbst die Verantwortlichen überrascht. „Es war schon verwunderlich für uns“, räumt Krätz ein. „Wir dachten auch, dass es vielleicht Sportler gibt, die da ein wenig sensibler sind, auf die wir speziell eingehen müssen.“ Doch von den Sportverbänden wie auch der Politik gibt es keine Vorschriften mehr. „Das ist in den anderen Disziplinen auch so. Vom Langlauf oder den Alpinen ist uns da nichts bekannt.“ Somit entfallen die Tests für Athleten, Helfer, Medienschaffende – und eben auch für Besucher. Krätz: „Natürlich geht jeder bei uns im Team sehr eigenverantwortlich damit um. Wenn es Corona-Fälle im Umfeld gibt, lassen sich die Leute testen.“

Keinerlei Corona-Auflagen mehr für alle Beteiligten

Corona-Auflagen und Zuschauer – das wäre eine Mega-Belastung für den Veranstalter gewesen. „Wir haben schon wieder genug andere Themen“, sagt Krätz. „Es ist gut, dass Corona weggefallen ist.“ Das unterschreibt OK-Chef Maurer sofort. „Wir standen jetzt wieder vor anderen Anforderungen.“ Zum Beispiel in Sachen Personal. 100 Helfer umfasst allein der Trupp, der sich um die Verpflegung rund ums Springen kümmert. Die Fäden laufen bei Maurers Frau Monika zusammen.

Nur gut, dass der SCP über so viele eigene Leute verfügt. Rund 200 aus dem Skiclub seien am Neujahrstag im Einsatz. Dazu kommen rund 150 Externe – beispielsweise im Sicherheitsbereich. Macht rund 350, die für einen reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs sorgen. Bei anderen Veranstaltern sorgt diese Zahl immer wieder für Verwunderung. „Die können es gar nicht verstehen, wie wir das machen“, sagt Maurer. „Andere Orte haben wesentlich mehr Leute im Einsatz.“ Er spricht von 700 bis 800 Helfern. „Ich wüsste gar nicht, was die bei uns tun sollten.“ Partenkirchner Effizienz lautet wohl das Schlagwort in diesem Fall. Dafür wird hinter den Kulissen aber auch seit Jahrzehnten an den Konzepten und Abläufen gefeilt. Maurer, Sabrina Pieri und viele weitere langjährige Funktionäre haben ihr Wissen eingestreut. Und beispielsweise ein Verkehrskonzept erarbeitet, das von den übergeordneten Behörden und Verbänden in höchsten Tönen gelobt wird. „Ich denke, da haben wir anderen Veranstaltern wirklich etwas voraus.“

Wetterbericht lässt SCP-Präsident Maurer kalt - Er hat kein Problem mit T-Shirt-Wetter

Maurer freut sich nun auf ein spannendes Springen. Relativ gelassen nimmt er den Wetterbericht zur Kenntnis, der den Kollegen vom Skiclub Garmisch eher die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, die am 4. Januar bekanntlich den Slalom am Gudiberg ausrichten. Richtig warm wird’s zur Qualifikation und zum Wettbewerb am Sonntag. Zweistellige Temperaturen sind angesagt, wenn der Föhn dazu kommen sollte, könnte es richtig warm werden. „Fast T-Shirt-Wetter“, sagt Maurer. Für die Skispringer weniger ein Problem, solange der Wind nicht zu stark aufdreht. Auf jeden Fall hat er seiner Frau für die Verpflegung schon einen Tipp mit auf den Weg gegeben: „Sie sollen mit mehr Bier als Glühwein planen.“ Ein Thema, das die vergangenen zwei Jahre kaum eine Rolle spielte.