Die heimlichen Stars im Hintergrund

Von: Sven Sartison

Sorgen für einen reibungslosen Ablauf: Rund 250 Helfer packen beim Slalom am Gudiberg mit an. © Peter Kornatz

Für die Fans beim Ski-Weltcup sind die Läufer die Stars. Die eigentlichen Helden bleiben im Hintergrund. Gemeint sind die Helfer, ohne die solche Veranstaltungen nicht möglich wären. Beim Nachtslalom am Gudiberg packen 250 von ihnen mit an.

Wenn die großen Favoriten sowie die deutschen Fahrer rund um Lokalmatador Adrian Meisen von den Zuschauern beim Nachtslalom am Gudiberg frenetisch bejubelt und gefeiert werden, bleibt ihnen nur der Platz im Hintergrund. Und doch sind sie die eigentlichen Stars. Bei jedem einzelnen Rennen des Weltcups und damit natürlich auch in Garmisch-Partenkirchen: Die Helfer, ohne die ein solches Event gar nicht stattfinden könnte.

Insgesamt 250 eigene Leute mobilisierte der Skiclub Garmisch für das Rennen am Mittwoch, das sind circa 100 bis 150 weniger als bei der Abfahrt auf der Kandahar. Aber diese ist mit 3330 Metern auch rund fünfmal so lang. „Die Kandahar verschluckt die Helfer förmlich“, fasst es Martina Betz, Vorsitzende des SCG, zusammen.

Doch trotz der deutlich kürzeren Strecke gibt es beim Nachtslalom entlang der 655 Meter vom Starthang bis ins Ziel viel zu tun. Rutscher, Bohrteams, Streckenhelfer: Die Aufgaben sind klar verteilt, alles ist minutiös geplant, dem Zufall wird nichts überlassen. Diejenigen, die anpacken, haben Erfahrung, sind dieselben wie bei der Kandahar.

Große Verantwortung für Sicherheit der Sportler

Ganz unten, im flachen Zielhang, kommt der Nachwuchs zum Einsatz. „Dort dürfen unsere Top-Kleinen in ihren roten SCG-Jacken als Rutscher fungieren“, erzählt Betz. Deutlich mehr Erfahrung braucht es hingegen ein Stück weiter oben. Im Steilhang sollen „nur ausgewählte Wahnsinnsrutscher“, wie sie die Helfer mit einem Augenzwinkern betitelt, für möglichst optimale Streckenverhältnisse sorgen.

„Denen läuft der Schweiß den Buckel runter.“

Nach jedem Läufer kontrollieren die 24 Mitarbeiter der zwölf Bohrteams die Stangen, ziehen diese im Zweifelsfall nach. Sicherer Umgang mit Stangenschlüssel und Bohrmaschine sind da unumgänglich. Den anstrengendsten Job haben aber vermutlich die 60 Streckenhelfer, die fast alle aus dem Rennsport kommen und früher selbst Athleten waren. „Denen läuft der Schweiß den Buckel runter“, sagt Betz und lacht.

In sechs Zehnerteams sind sie im oberen Bereich der Piste sowie dem Steilhang verteilt und tragen die Verantwortung, dass die Streckenverhältnisse für alle Athleten gleich sind und zugleich deren Sicherheit gegeben ist.

Aus Erfahrungen der Vergangenheit gelernt

Die große Herausforderung für die Veranstalter dabei: Die Helfer immer wieder zurück an ihren Posten zu bringen. Denn zu Fuß einfach wieder nach oben zu stapfen, das geht nicht. Für den Lift gibt es einen klaren Zeitplan, um Ärger mit den Athleten zu vermeiden.

Dabei hat man aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres gelernt. In den Lift darf nur noch, wer Skier trägt. Ansonsten muss zum Aussteigen das Tempo verlangsamt werden – was wertvolle Zeit kostet. Das will man schließlich vermeiden, alles soll möglichst reibungslos ablaufen. Die 250 Stars im Hintergrund werden ihr Bestes dafür geben.