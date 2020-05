Ein gerechter, aber auch streitbarer Geist: Pfarrer Winkler wäre 100 Jahre alt geworden

28 Jahre hat Pfarrer Leonhard Winkler in Partenkirchen in der Pfarrei Maria Himmelfahrt gewirkt. Für seine Verdienste, unter anderem den Bau der Kapelle auf der Zugspitze, ernannte ihn die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen gar zum Ehrenbürger. 2005 verstarb der Geistliche Rat, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre.

Garmisch-Partenkirchen –Es hat viele Höhepunkte im Leben des Leonhard Winkler gegeben. Einer davon war sicherlich die Einweihung der Zugspitzkapelle, die er in seiner 28 Jahre andauernden Tätigkeit als Pfarrherr von Mariä Himmelfahrt Partenkirchen vorgenommen hatte. Auch der Erwerb und Umbau des heutigen Pfarrheims an der Jahnstraße war das Ergebnis seines großen Engagements. Jetzt hätte der geschätzte, durchaus aber auch streitbare Geistliche, der im April 2005 verstarb, seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Geboren im April 1920 in Prien, diente Winkler zunächst noch im Zweiten Weltkrieg, bevor sein beruflicher Entschluss reifte und er mit dem Theologiestudium die Wurzeln für seine Berufung legte. Bereits im Priesterseminar traf er auf die Brüder Georg und Joseph Ratzinger, zu denen er auch in späteren Jahren guten Kontakt pflegte. Bald nach seiner Primiz in seinem Heimatort führte ihn sein Weg nach Partenkirchen. „,Mariä Himmelfahrt‘ war von 1949 an für zehn Jahre seine Kaplanstelle“, erinnert sich Pfarrer i.R. Franz Sand.

Fünf Jahre lang lehrte Winkler den Jugendlichen an der Berufsschule das Fach Religion. Josef Angelbauer, heutiger Kirchenpfleger von Mariä Himmelfahrt, ist noch gut die Zeit in Erinnerung, als er die eigene berufliche Ausbildung zum Bäcker anging. „In Kaplan Winkler hatten wir für die Religionslehre zwar einen konservativen, strengen, allerdings auch einen gerecht urteilenden Priester.“

+ Geistlicher Rat Leonhard Winkler © Privat Auch weitere Weggefährten verbanden mit der Person Winkler gerade in späteren Jahren durchaus eine gute Portion Streitbarkeit. Als Nachfolger von Dekan Lorenzer wurde Winkler 1964 Pfarrer von Partenkirchen. Und damit stiegen auch die persönlichen Herausforderungen, wie zum Beispiel die Renovierung der Pfarrkirche anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens seit der Wiedererrichtung nach dem großen Marktbrand von 1865. Zusammen mit dem damaligen Kirchenpfleger Hans Rothmann war es Winkler auch gelungen, das Gebäude an der Jahnstraße, das zuvor als Kindergarten und Schule diente, von der Gemeinde zu erwerben. Somit hatte nicht nur die Pfarrei Räumlichkeiten für verschiedenste Gruppen zur Verfügung, sondern auch kirchlich orientierte Verbände wie etwa die Kolpingfamilie fanden dort eine neue Heimat. Eine weitsichtige Entscheidung.

Aber es gab noch eine weitere herausragende Eigenschaft Winklers. Seine aktive Jugendarbeit. „Das Miteinander mit den Jugendlichen und den Ministranten war ihm sehr wichtig“, schildert Andreas Weber, der zu Winklers Zeiten Messdiener in der Pfarrei war. Und hat dazu auch schöne Erinnerungen. „Wir hatten gerade ein Zeltlager in der Scheibum, jenem Felsdurchbruch der Ammerschlucht, als das Wasser anstieg und die ersten Zelte bereits unterspülte. Auch unser Herr Pfarrer musste Schuhe und Socken ausziehen, und ich hab’ noch nie so weiße Wadl gesehen“, erzählt Weber mit einem Schmunzeln. „Er brachte uns allen zum Trost ein Steckerleis vorbei.“ Auch ein anderer damals Jugendlicher erinnert sich an die Zeltlager zu Ende der 1980er Jahre: „Mit seiner Mundharmonika stimmte Winkler gern das Lied ,Lustig ist das Zigeunerleben‘ an und erzählte von seinen Kriegserlebnissen.“

Pfarrer Sand berichtet gerne noch von den gemeinsamen Skiausflügen mit dem alten VW Käfer bis nach Südtirol. „Denn Winkler war ein guter Sportler, ob auf der Piste oder im Wasser.“

Und dass aus dem Schlosser Franz Sand einmal ein Priester werden würde, auch das war mit ein Verdienst des gebürtigen Chiemgauers. Winkler hat nicht nur den Handwerker Sand im Glauben weiter gestärkt, sondern auch seine spätere Primiz organisiert. Zusammen mit seiner „rechten Hand“, der Gemeindeschwester Jolanta, gestaltete Winkler über fast drei Jahrzehnte das Leben der Pfarrei von Partenkirchen. Zuletzt wurde seine priesterliche Arbeit mit dem Ehrentitel „Geistlicher Rat“ gewürdigt und vom Markt Garmisch-Partenkirchen mit der Ehrenbürgerwürde bedacht.

Ein weiterer Höhepunkt seines Wirkens war die Errichtung der Zugspitzkapelle. Hier stand er in Kontakt mit der Stifterfamilie Kittsteiner. Und niemand anders als sein langjähriger Freund, Kardinal Joseph Ratzinger, der heute emeritiere Papst Benedikt XVI., weihte dieses Kleinod am Zugspitzgletscher am 11. Oktober 1981 ein.

Im April 2005, Winkler blieb auch im Ruhestand unter Pfarrer Karl Hofherr noch als „Aushilfe in Reichweite“ der Pfarrei treu, starb der beliebte Geistliche. „In jungen Jahren war er stets bedacht, mit fortschrittlichen Methoden junge Leute zu gewinnen, war aber auf der anderen Seite auch durch seine konservative Haltung ein Pfarrherr alter Prägung mit Ecken und Kanten“, betonte der frühere Partenkirchner Kaplan und heutige Münchner Domdekan Lorenz Wolf beim Requiem im Jahre 2005. Klaus Munz