Haus der Generationen: 39 851 Euro für Projekt der Bürgerstiftung

Von: Andreas Seiler

Scheckübergabe vor der Tagblatt-Geschäftsstelle: (v.l.) Michael Schuldes, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, Redaktionsleiter Christian Fellner und Ulrich Willburger, Erster Vorsitzender der Bürgerstiftung. © sehr

Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen: Exakt 39 851 Euro haben die Tagblatt-Leser bei der Weihnachtsaktion 2021 gespendet. Das Geld kommt der Bürgerstiftung „Mehrwert“ zugute, die es in ein außergewöhnliches Bauprojekt steckt. In Garmisch-Partenkirchen soll Mehrgenerationenwohnen verwirklicht werden.

Garmisch-Partenkirchen – Seit 2005 unterstützt die Bürgerstiftung „Mehrwert“ Menschen und Initiativen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Mehr als 1,4 Millionen Euro flossen seitdem in diverse soziale Unternehmungen. Die Bandbreite reicht von Minikrediten für Bürger, die in Not geraten sind, bis hin zur Unterstützung von Bauprojekten, die großteils soziale Träger in Angriff nahmen.

Grundstück in Garmisch-Partenkirchen gekauft

Von Beginn an kooperiert die Heimatzeitung mit der Bürgerstiftung und steht ihr mit Spendenaktionen zur Seite. Dies ist auch bei dem aktuellen Großvorhaben der Fall. Die gemeinnützige Organisation wird erstmals selbst als Bauherrin aktiv – ein Kraftakt. Sie erwarb hierfür von der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen ein circa 520 Quadratmeter großes Grundstück samt Altbestand an der Ferdinand-Barth-Straße. Auf dem Areal soll ein Haus mit günstigen Mietwohnungen entstehen – für Menschen verschiedener Generationen, die sich schwer tun, etwas auf dem überhitzten Immobilienmarkt zu finden. Das Miteinander steht dabei im Vordergrund. „Jeder soll dem anderen helfen“, beschreibt Ulrich Willburger, Erster Vorsitzender der Bürgerstiftung, die Philosophie dahinter. Er könnte sich beispielsweise vorstellen, dass sich Senioren und Alleinerziehende gut ergänzen. Der Gemeinschaftsgedanke soll neben sozialen Aspekten bei der Vergabe der Quartiere eine entscheidende Rolle spielen.

Doch soweit ist man noch nicht. Derzeit laufen die Planungen. Geklärt werden muss beispielsweise die Frage, ob und – wenn ja – in welchem Umfang das alte Bestandsgebäude, das bereits seit längerer Zeit leersteht, genutzt werden kann. Willburger rechnet mit sechs bis sieben Wohneinheiten, ein bis zwei davon barrierefrei – auf einer Wohnfläche von insgesamt rund 260 Quadratmetern. Noch heuer soll Baustart sein – und, wenn alles glatt läuft, nächstes Jahr der Bezug. Der Vereinschef ist sich bewusst, damit den enormen Bedarf nicht bedienen zu können. „Es gibt schon jetzt viele Anfragen“, berichtet der ehemalige Seehauser Bürgermeister, der Mieten am unteren Ende der ortsüblichen Garmisch-Partenkirchner Tarife anpeilt.

Eine genaue Kalkulation der Investition, die die Bürgerstiftung stemmen muss, kann Willburger zwar noch nicht nennen – aber zumindest eine Größenordnung. „Insgesamt werden wohl Kosten von rund 1,6 Millionen Euro auf uns zukommen“, erklärt er. Da kommt der Erlös aus der Tagblatt-Weihnachtsaktion 2021 gerade richtig. Die Leser der Heimatzeitung bewiesen erneut ein großes Herz und zeigten sich spendabel: 39 851 Euro kamen zusammen. Einen symbolischen Scheck überreichte jetzt Christian Fellner, Redaktionsleiter des Garmisch-Partenkirchner und Murnauer Tagblatts, an Willburger und Michael Schuldes, der ebenfalls dem Vorstand der Bürgerstiftung angehört.

Freude über Finanzspritze

„Das ist eine Riesenhilfe“, freut sich Willburger über die fünfstellige Finanzspritze. „Und das ist eine Anerkennung für das, was wir vorhaben“, betont Willburger, der auf Nachahmer auf dem Wohnungsmarkt hofft.

Fellner schlägt ähnliche Töne an: „Diese erfolgreiche Aktion zeigt, dass sich unsere Leser ihre soziale Ader bewahrt haben – auch in Zeiten der Corona-Pandemie.“ Und das, obwohl viele selbst auf Wohnungssuche sind. „Es schaun doch nicht alle nur auf sich selbst“, sagt Fellner. Der akute Mangel an bezahlbarem Wohnraum sei sicherlich eines der drängendsten Probleme in der Region, schildert der Journalist. Das besagte Bauvorhaben an der Ferdinand-Barth-Straße mag nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Aber es sei zumindest ein Anfang – und ein starkes Signal.