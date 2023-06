Unglaublich! 46 Stunden fast ununterbrochen auf dem Rad - Zwei Sportler fahren 1100 Kilometer für guten Zweck

Von: Josef Hornsteiner

Geschafft: die beiden Rennradfahrer Oliver Wiehemeier (l.) und Sebastian Lutz am Ziel in der Garmischer Fußgängerzone. Rechts ist die Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk zu sehen. © Sehr

Was für eine Benefizaktion: Zwei Sportler fuhren von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen. 1100 Kilometer haben sie in 46 Stunden für den guten Zweck gepackt. Das verlangte den beiden alles ab.

Garmisch-Partenkirchen – Da brennen die Wadln, man ist hundemüde. Oder nicht? Fast schon quietschfidel steigen die beiden im Michael-Ende-Kurpark vom Rad. Eigentlich ist es den drahtigen Männern nicht anzusehen, was sie in den letzten 46 Stunden vollbracht haben. Während normale Menschen mindestens zwei Mal dazwischen ausgeschlafen haben, sind Oliver Wiehemeier und sein Arbeitskollege Sebastian Lutz nonstop auf dem Fahrrad gesessen. Powernap, Wasserlassen, kurz einen Riegel – das waren die einzigen Gründe, um kurz mal abzusteigen. Sonst wurde geradelt. Viel geradelt. Von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen, 1100 Kilometer weit, 7800 Höhenmeter hoch und runter – zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung.

Mit 46 Stunden unterboten die beiden ihren ursprünglichen Plan sogar: Angesetzt waren 50. Doch ist Zeit bei der Charity-Aktion eigentlich nur zweitrangig. „Wichtig sind die Kilometer“, sagt Wiehemeier aus Blomberg (Nordrhein-Westfalen). Denn die Aktion lief unter dem Motto „Kilometer für Kinder“. Familienvater Burkhard Hein hat sie ins Leben gerufen. Das Prinzip ist einfach: Mitmachen kann jeder, der Fahrrad fahren kann. Pro absolviertem Kilometer wird am Ende des Jahres ein Cent an die Deutsche Kinderkrebsstiftung gespendet. Die Einnahmen kommen teils von den Radlern selbst oder von Gönnern, Sponsoren und sonstigen Wohltätern. 33 144 Euro haben Wiehemeier und Lutz bei ihrer Mammut-Tour gesammelt.

Zwei Radler haben lange und hart trainiert, um diese Mammutaufgabe zu packen

Gestartet sind sie am Montag um 8 Uhr in Flensburg. Um die Tour zu bewältigen, haben die beiden lange und hart trainiert. „Die Vorbereitungen haben elf Monate gedauert“, sagt Wiehemeier. Viele Treffen mit dem Support-Team, Trainingslager auf Gran Canaria und in Italien standen an. Flyer und Plakate mussten erstellt, Banner, Radtrikots und T-Shirts bedruckt werden. Es ist bereits ihre dritte Tour.

Um kurz nach sechs Uhr morgens kamen sie in Garmisch-Partenkirchen an. „Die letzten waren die härtesten Kilometer“, erzählt Wiehemeier dem Tagblatt. Sie haben nämlich die niedrigen Temperaturen unterschätzt. „Zwei Grad hat es nur gehabt frühmorgens.“ Das zerrte selbst an ihren trainierten Körpern. Aber es ist alles gut gegangen. Nach der Ankunft ist ein Glas Sekt getrunken worden. Dann ging es kurz aufs Zimmer, wo bereits kalte Pizza bereitlag. „Die hat so gut geschmeckt.“

46 Stunden lang gab es nur Flüssignahrung - 400 Kalorien pro Stunde verbrannt

Schließlich gab’s während der 46 Stunden nur Flüssignahrung, genau kalkuliert. „Wir haben alles berechnet.“ 400 Kalorien pro Stunde verbrannten die beiden auf ihren Fahrrädern. Genauso viel mussten sie ihren Körpern wieder zuführen. Dafür verantwortlich war ein Team aus insgesamt zwölf Helfern. Die Tour durch ganz Deutschland ins Alpenland war in vier Etappen aufgeteilt. Pro Abschnitt fuhr ein Auto mit, dass die beiden Radler versorgte. „Da brauchst du wen, der auf dich achtet, wann du was essen musst“, sagt Wiehemeier. „Du selbst checkst das nicht mehr auf der Strecke, man ist wie im Tunnel.“

Gegen 11.30 Uhr sind die beiden in Garmisch-Partenkirchen dann offiziell begrüßt worden. Viele Fans jubelten am Wegesrand. Trommeln sind gerührt, Hände geklatscht worden. Vizebürgermeisterin Claudia Zolk (CSB) stand mit im Zieleinlauf. „Hut ab vor dieser Leistung“, sagte sie, dann folgte erneut tosender Applaus und Jubel. Am Donnerstag sind sie zurück in die Heimat gefahren – diesmal auf vier Rädern, in einem bequemen Bus.

Spenden für die Aktion kann übrigens bis zum 1. Oktober 2023 noch jeder. Das Konto der Deutschen Kinderkrebsstiftung lautet: IBAN: DE15370800400055566612; BIC: DRESDEFF370 (Commerzbank Köln). Das Stichwort ist „Sebastian & Olli 2023“. Nähere Informationen und einen Spendenlink findet man unter www.kinderkrebsstiftung.de/spenden-helfen/spendenaktion/.