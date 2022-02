Ein Meilenstein für Behinderte: 50 Jahre KJE in Garmisch-Partenkirchen

Von: Tanja Brinkmann

Erinnern sich an die Anfänge: die Gründungsmitglieder (v.l.) Ottilie Fendt, Alfred Heinle und Liselotte Heinle. © Thomas Sehr

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe seit 1972 schreibt. Alfred Heinle, der langjährige Vorsitzende, hat auch mit der Unterstützung vieler betroffener Eltern die Behindertenarbeit im Landkreis aufgebaut. Und dafür gesorgt, dass Berührungsängste reduziert werden.

Garmisch-Partenkirchen – Sie waren ein Herz und eine Seele, deshalb wollte Ottilie Fendt ihre beiden Töchter auch zusammen in den Kindergarten schicken. „Die beiden sollten nicht auseinandergerissen werden“, erinnert sich die Burgrainerin. Zunächst hieß es: Kein Problem. Dann aber durfte sie ihre Gabi doch nicht bringen, weil es keine heilpädagogische Kinderpflegerin gab. Ein Dilemma Ende der 1960er Jahre. „Ich hab’ mich gefühlt, als wäre meine ältere Tochter ein Mensch zweiter Klasse.“

Das wollte sie nicht hinnehmen. Überall informierte sie sich, klopfte bei allen erdenklichen Stellen an, um für ihr Kind mit Downsyndrom die bestmögliche Förderung zu erhalten. Sie nahm es sogar auf sich, einmal pro Woche nach München zu Professor Dr. Theodor Hellbrügge zu fahren, der sich schon damals für die gemeinsame Betreuung von Behinderten und nicht-behinderten Kindern einsetzte. Eine Sprach- und eine Beschäftigungstherapie machte das liebenswerte Mädchen dort mit. Zwar wurde es da unterstützt, in seiner Entwicklung gefördert. Einen Kindergartenplatz hatte Gabi aber immer noch nicht. Ein Problem, vor dem nicht nur Fendt, sondern etliche andere Eltern im Landkreis standen.

Kein offener Umgang mit Behinderten Ende der 1960er Jahre

In ihrer Verzweiflung wandten sie sich an die Caritas – und trafen auf Alfred Heinle. Ein Glücksfall. Der Sozialpädagoge, der seit 1965 damit beschäftigt war, den Caritas-Kreisverband in Garmisch-Partenkirchen aufzubauen, nahm sich ihrer Anliegen an. „Immer mehr kamen zu mir in die Sprechstunde“, erzählt der 86-Jährige. „Mir war klar, da muss man etwas tun.“ Passende Räume zu finden, erwies sich allerdings als sehr schwierig. „Man ist damals einfach nicht offen mit Behinderten umgegangen.“ In einem Keller an der Schulstraße wurden Heinle und seine Mitstreiter schließlich fündig – 1969 war das. Mit acht Mädchen und Buben ging’s los, obwohl der Bedarf wesentlich größer war.

Dass es aber nicht nur um Kinder geht, war schnell klar. „Es stellte sich auch die Frage, was man mit erwachsenen Behinderten macht“, sagt Heinle. Einige Eltern hätten sich richtig geschämt, zu deutlich war noch die Erinnerung an den katastrophalen Umgang mit kranken und behinderten Menschen im Dritten Reich. Menschen, die die Nationalsozialisten als nicht lebenswert ansahen. „Deshalb ging’s um Aufklärungsarbeit, dass sie dazugehören, die gleichen Rechte wie alle haben, auch einen Anspruch auf Arbeit.“ Und es ging darum, die massiven Berührungsängste abzubauen.

Eltern haben alles von Anfang an mitgetragen und die KJE unterstützt

Um die Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen, bedurfte es bald fester Strukturen. Und der Loslösung von der Caritas. „Als immer weiter geplant wurde, habe ich jedes Mal die Zustimmung von meinem Chef in München gebraucht“, erinnert sich Heinle an den gewaltigen bürokratischen Aufwand. Den wollte er unbedingt vermeiden. Mit der Folge, dass vor 50 Jahren im Februar 1972 die Kinder- und Jugendhilfe gegründet wurde. Die Namensänderung in Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe (KJE) erfolgte erst 1985. Fendt und weitere Eltern zählten zu den Mitgliedern der ersten Stunde. „Sie sind die eigentlichen Gründer“, betont Liselotte Heinle. „Hätten sie nicht Druck gemacht und alles mitgetragen, wäre es nicht so weit gekommen.“ Als Sozialarbeiterin begleitete sie den Aufbau der Behindertenarbeit. Ihr Mann hatte derweil als Vorsitzender des Vereins den Hut auf. Er scheute keine Auseinandersetzung, kein Hindernis, um das Beste für seine Schützlinge zu erreichen. Noch heute kann man getrost behaupten, dass Alfred Heinle das Gesicht der KJE ist, auch wenn er sich mittlerweile aus der ersten Reihe zurückgezogen hat.

Das alte Krankenhaus hat zuletzt drei Gruppen des Integrationskindergartens beherbergt, die 2013 in den Neubau an der Dompfaffstraße umgezogen sind. © KJE

„Wenn wir Sie nicht gehabt hätten“, sagt auch Ottilie Fendt beim Treffen mit den Heinles. „Einmalig, wie er sich aufgeopfert hat“, findet auch Maria Fischer. Wie Fendt hat auch sie lange nach einem Platz gesucht, an dem ihr schwerbehinderter Sohn gefördert wird. „Die Kinder sollten ja etwas lernen, auch mal rauskommen aus dem Elternhaus“, sagt die Eschenloherin. Die Erleichterung, ihn in dem sogenannten Spezial-Kindergarten an der Schulstraße in guten Händen zu wissen, war riesig. „Ihm hat’s große Freude gemacht.“ Zusätzlich übten sie und ihr Mann daheim fleißig mit ihrem Johann, der nicht sprechen konnte. „Mit viel Mühe und Kraft“ lernte er laufen, auch kleine Sachen im Haus zu erledigen. „Ein Stück Selbstständigkeit“, nennt es seine Mutter.

Die Unterstützung durch die KJE tat ihr Übriges. „Was der Verein in den 50 Jahren alles geschaffen hat, ist einmalig“, sagt Fischer. Ohne öffentliche Gelder etablierte dieser erst die Kinderbetreuung, baute dann die sonderpädagogische Tagesstätte mit Vorschule und die Werkstätten auf. Eine enorme Hilfe dabei war die gewaltige Spendenbereitschaft der Landkreis-Bewohner. Heinrich Schott, der damalige Redaktionsleiter des Garmisch-Partenkirchner Tagblatts, hatte die Kette der helfenden Hände ins Leben gerufen, durch die schnell sehr große Summen zusammenkamen. „Die Leser der Heimatzeitung haben uns immer stark unterstützt“, sagt Heinle. „Und sie tun’s auch heute noch.“

Immer wenn notwendig, kam etwas Neues dazu

Peu à peu wurde das Konstrukt aufgebaut, in dem heute 527 Menschen, davon 187 in den Werdenfelser Werkstätten, betreut werden, und das 260 haupt- sowie nebenamtliche Mitarbeiter beschäftigt. Immer wenn notwendig, kam etwas Neues dazu. Einen festen Platz fand die KJE im alten Garmischer Krankenhaus, das bis zum Bau von St. Vinzenz ein Altenheim beherbergt hatte. „Ich bin dann auf die Gemeinde los, dass wir’s für die Behinderten bekommen“, erzählt Heinle. Der damalige Bürgermeister Toni Neidlinger (CSU) sei schier verzweifelt, weil er immer mehr Platzbedarf angemeldet hatte und immer wieder erweitert wurde.

Die Werkstätten – den Anfang machten die Schreiner, später kamen die Wäscherei, Weberei und industrielle Fertigung dazu – hatten ihr Domizil zuerst auf dem Areal an der St.-Martin-Straße. Später, als das Interesse am Integrationskindergarten immer größer wurde und die Räume im Vogel-Haus an der Olympiastraße nicht mehr ausreichten, eröffnete die KJE im alten Krankenhaus eine weitere Betreuungseinrichtung für Drei- bis Sechsjährige. Das passierte 1990. In der Zwischenzeit waren Wohnhäuser entstanden – an der Kanker und am Wehr. Ein weiteres, im Ficht, folgte 1992.

Vorausschauend: Behinderten Kindern einen Platz im Wohnheim zu sichern

„Da war mein Sohn der erste Bewohner“, erinnert sich Fischer. Es war eine Umstellung, ihren Johann, der 2006 im Alter von 42 Jahren gestorben ist, unterzubringen, räumt die Eschenloherin ein. Andererseits aber auch sehr vorausschauend. „Es ging ja darum, dass unsere Kinder gut untergebracht sind, wenn mit uns Eltern etwas passiert“, sagt Fendt. Ihre Gabi, die 2013 mit 49 Jahren für immer die Augen geschlossen hat, lebte ebenfalls in dem Wohnheim und war an den Wochenenden immer bei ihr daheim. „Das hat gut geklappt.“ Auch wenn die Entscheidung, die behinderten Kinder aus dem Haus zu geben, vielen schwerfällt, „muss diese Loslösung passieren“, betont Heinle. Noch gut erinnert er sich daran, wie er mit Engelszungen auf einige Eltern einredete, ihren Nachwuchs doch in eine solche Gemeinschaft zu geben. Nicht immer mit Erfolg.

Grundsteinlegung der Werdenfelser Werkstätten: (v.r) Leiter Alfred Beyer, Alfred Heinle und Ursula Cerbe, die wie andere Mitarbeiter ihren Namen in die Urne wirft. © KJE

Die größte Herausforderung war aber der Neubau der Werdenfelser Werkstätten. Den Behörden erschien das Provisorium am alten Krankenhaus zu klein. Ihre Lösung: Die Behinderten sollten deshalb zum Arbeiten nach Bad Tölz gebracht werden. „Ein Unding“, sagt Heinle. Erst seine Forderung, sich die Gegebenheiten doch vor Ort anzuschauen, führte zu einem Einlenken. Und dazu, dass sich der Verein mit Nachdruck auf die Suche nach einem Grundstück machte. Auf dem früheren US-Areal an der Dompfaffstraße wurde die KJE schließlich fündig. Mit der Vorgabe, dass „dort etwas für soziale Zwecke entsteht, gab’s 50 Prozent Nachlass auf den Verkaufspreis“. Keine Frage, dass Heinle und seine Mitstreiter da zuschlugen. Mit der Folge: Seit 2003 haben die Werkstatt-Mitarbeiter dort perfekte Arbeitsbedingungen. Das Gelände ist mittlerweile fest in KJE-Händen. Ein Wohnhaus entstand 2008, unter anderem finanziert von den Eltern, deren Söhne und Töchter dort einziehen sollten. Daneben entstand der neue, hochmoderne Integrationskindergarten. Ein weiteres Wohnhaus, dieses Mal für behinderte Rentner, samt Verwaltungstrakt für die KJE folgte 2018.

Es ist viel Gutes passiert in den vergangenen 50 Jahren. Das findet auch Alfred Heinle. Vor allem sehr viel Überzeugungsarbeit, die sich unbedingt gelohnt hat.