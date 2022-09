70 Jahre Café Max - Den Papagei gab’s noch als Zuckerl

1952 wird am Josefsplatz das Café Max eröffnet. Das Bistro hat unzählige Geschichte erlebt und gehört fest zur Garmisch-Partenkirchner Ortsgeschichte. Seit einem Jahr führen zwei junge Frauen das Lokal - mit frischen, innovativen Ideen

Erst nach dem Krieg wurde das alte Haus samt seinen Stallungen abgerissen und wieder neu aufgebaut. © schäfer

Garmisch-Partenkirchen – Kühe am Tresen im Café Max am Garmischer Josefsplatz? Der damalige Inhaber, Konditor Max Dorfmeister, seine Frau Emma und die anwesenden Gäste staunten wohl nach der Eröffnung im Sommer 1952 nicht schlecht, als sie laut muhenden Besuch bekamen. Der wiederholte sich noch einige Male, wenn die Tiere gegen Abend von der Weide kamen, mit lautem Kuhglocken-Geschepper selbstständig ihre heimatlichen Stallungen aufsuchten.

Die Rindviecher, inzwischen an benachbarte Landwirte verkauft, akzeptierten es allerdings lange nicht, dass dort, wo ihr Stall und der Misthaufen gewesen waren, jetzt ein neues Haus mit Terrasse stand. „Als erstes Nachkriegs-Café im Ort wurde es vor 70 Jahren eröffnet“, erzählt Karolina Kleisl, geborene Baader, deren Eltern das alte Anwesen abreißen und inklusive des Gastraums sowie einer Elektrowerkstatt neu aufbauen ließen. Nur die alten Kellergewölbe sind noch erhalten und werden ins 16. Jahrhundert datiert. Vorgesehen war von den Hauseigentümern, dass die beiden Töchter den Gastronomiebetrieb später einmal übernehmen sollten. Die entschieden sich allerdings anders. „Als damals nach einem Namen gesucht wurde, erschien der des ersten Pächters Max passend“, weiß Kleisl aus den Erzählungen.

Der Blick auf die Kirche begeistert Besucher seit 70 Jahren. Karolina Kleisl (M.) und die Betreiberinnen Esra Yilmaz (l.) sowie Annika Förster freuen sich über den runden Geburtstag. © Schäfer

Ein Lokal, das es so noch nicht in Garmisch-Partenkirchen gab

Das Café Max hat sich im Laufe von sieben Jahrzehnten einen Namen bei Einheimischen und Touristen gemacht. Jeder der wechselnden Betreiber hatte seine Spezialitäten. War es bei den Dorfmeisters, die 14 Jahre blieben, das beliebte selbstgemachte Eis, so hatten die Holländer Richard und Annemie Nieuwenhuijsen, die bis 1985 hier arbeiteten, die Idee eines Bistros. Stilecht wurde das passende Mobiliar dafür aus Frankreich besorgt. Damit punkteten sie, denn ein Bistro war ebenso neu unter der Alpspitze wie die Steaks mit verschiedenen Salaten und Baguette, die serviert wurden. An das französische Bistro und an die hier gefeierten Aprés-Ski-Partys erinnern sich die Garmischer noch ebenso wie an die prominenten Gäste, unter ihnen Otto Waalkes, die aus und ein gingen. Sogar ein Fernseh-Team kam und berichtete in der „Drehscheibe“ des ZDF. Der folgende Inhaber Peter Lüder und seine Mama lockten die Gäste außer mit Kuchen und einer hervorragenden Zwiebelsuppe mit ihrem Papagei. Als sie sich verabschiedeten, wechselten die Pächter häufiger, bis 2015 Hannes Kleißl übernahm, aber die coronabedingten Schließungen nicht überstand. Im Februar 2021 war die Betreiberfrage erneut vakant.

Zwei neue Pächterinnen (26, 24) bringen frischen Wind

Nicht lange, denn seit einem Jahr haben sich Annika Förster (26) und Esra Yilmaz (24) den Traum von der Selbstständigkeit, von einem eigenen Café, erfüllt. Beide bringen neben Gastronomie-Praxiserfahrungen und viel Leidenschaft sogar ein BWL-Studium mit. Die Familien – Annikas Papa ist Konditor – und Freunde unterstützen sie, sind von ihrem modernen Konzept überzeugt. „Ich habe mich in der Welt umgeschaut, von dort Ideen mitgebracht“, sagt Förster. Das Besondere: Der Gast kann sich sein Frühstück, die Füllung seiner Wraps, selbst zusammenstellen. „Dadurch landen kaum Speisen in der Biotonne.“ Auch an vegetarische und vegane Kost ist gedacht. Geschmack- und liebevoll sind nicht nur die Teller, sondern das gesamte Interieur im Gastraum und auf der Terrasse gestaltet.

Die Lage am Josefsplatz ist eine besondere, denn von hier starten die historischen Trachten- und Gauumzüge, hier kommen Prozessionen vorbei, hier findet das Maschkera-Treiben statt. Der Blick gen Osten auf Josefsbrunnen und Pfarrkirche St. Martin mit dem Wank dahinter ist ein Malermotiv. Drinnen könnten die ehemals rot, dann grau, jetzt weiß gestrichenen Wandbänke so manche Geschichte erzählen. Längst sind auch die Stammgäste zurückgekehrt, neue hinzugekommen, die hier ihr zweites Wohnzimmer haben und sich wohlfühlen. Nicht nur für sie gehört das Café Max nämlich zur Garmischer Ortsgeschichte.