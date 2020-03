Coronavirus: Keine BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen

BMW sagt die Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen ab. Frühzeitig. Sie hätten von 3. bis 5. Juli stattgefunden. Doch steht für das Unternehmen die Eindämmung des Coronavirus im Zentrum. Die Marktgemeinde und GaPa Tourismus zeigen Verständnis.

Garmisch-Partenkirchen - Regelmäßig locken die BMW Motorrad Days über 40.000 Gäste aus aller Welt nach Garmisch-Partenkirchen. Sie zählen zu den größten und internationalsten Kundenveranstaltungen der BMW Group, heißt es am Freitag in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Doch in diesem Jahr werden sie nicht stattfinden. BMW sagt das Event ab. Schon jetzt. Es war für 3. bis 5. Juli geplant. Für die frühe Entscheidung nennt BMW einen Grund: „Die aktuellen Gegebenheiten lassen die Planungen mit den nötigen langen Vorlaufzeiten und somit die gewohnte Durchführung der BMW Motorrad Days leider nicht zu.“ Mit der frühen Absage wolle das Organisationsteam auch den Gästen aus Übersee entgegenkommen, die ihre Reise ebenfalls lange im Voraus planen.

Bürgermeisterin und Tourismuschef Gerber stehen hinter der Entscheidung von BMW

Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer bedauert die Absage sehr, doch könne sie die Entscheidung in der momentanen Situation in jeder Hinsicht nachvollziehen. „Auch wenn sie für unseren Ort natürlich einen schmerzhaften Einschnitt bedeutet.“ Meierhofer richtet den Blick nach vorne, freut sich auf 2021 und die Jubiläumsausgabe, die 20. BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen.

Michael Gerber, Geschäftsführer der GaPa Tourismus GmbH, steht nach eigener Aussage ebenfalls zu 100 Prozent hinter der Entscheidung, die seitens BMW Motorrad getroffen wurde. „Denn wir tragen die Verantwortung nicht nur für die Bürger in Garmisch-Partenkirchen, sondern auch für alle Gäste, die zu uns kommen“

