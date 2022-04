Abschied von der Klinikums-Familie: Dr. Christian Fulghum geht in den Ruhestand

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Seine Patienten begleitet Dr. Christian Fulghum, hier 2019 mit Dr. Bernd Oesterle aus München, nur noch während der Reha in der Beger-Klinik. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Er versteht sich als Teamplayer, bei dem der Patient im Mittelpunkt steht. Dr. Christian Fulghum hat die Endogap-Klinik in Garmisch-Partenkirchen geprägt. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Garmisch-Partenkirchen/Farchant – Jetzt passt’s. Wieder einmal. Wie so oft in seinem Leben hat Dr. Christian Fulghum genau den richtigen Moment erwischt. Am morgigen Freitag verabschiedet er sich aus dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Nach 36 Jahren geht der Orthopäde, der zuletzt Chefarzt der Endogap-Klinik war, in den Ruhestand. „Zu einem Zeitpunkt, an dem ich noch andere Dinge machen kann.“ Dabei denkt der 65-Jährige an seine vielfältigen sportlichen Aktivitäten, aber auch an ausgiebige Reisen mit seiner Frau Angela. Chile steht als Nächstes auf dem Programm – und das möglichst für vier bis sechs Wochen.

Künftig will Dr. Christian Fulghum mit Ehefrau Angela viel sporteln und vor allem reisen, wie hier nach Edinburgh. © privat

Derartig lange Abwesenheiten waren während seiner aktiven Zeit am Klinikum nicht möglich. Damit hadert Fulghum aber auch nicht. Zu gern hat er seinen Beruf ausgeübt. Zu sehr lag ihm am Wohl der Patienten. Und an seinem Team. „Das steht im Mittelpunkt“, betont der gebürtige Amerikaner. Nur gemeinsam gelingt es schließlich, die Männer und Frauen, die in Garmisch-Partenkirchen ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk eingesetzt bekommen, bestmöglich zu versorgen. Für Fulghum ist es auch deshalb eine große Beruhigung, dass „die Mannschaft bestehen bleibt“. Und dass es erneut gelungen ist, einen Chef aus den eigenen Reihen zu finden.

„Mein Wunschkandidat“: Dr. Rolf Schipp wird Fulghums Nachfolger als Chefarzt

Dr. Rolf Schipp – „mein Wunschkandidat“ – tritt seine Nachfolge an. Wie Fulghum ist er ebenfalls im hiesigen Klinikum groß geworden, hat sich vom Assistenz-, zum Ober- und schließlich zum Leitenden Arzt hochgearbeitet. Er trägt weiter, was Fulghum seit seiner Berufung zum Chefarzt 2010 vorgelebt hat: Im Fokus steht der Mensch. Der, der behandelt wird. Genau wie der, der ihn versorgt. „Entscheidend für mich war immer, dass wir die perfekte Dienstleistung erbringen“, betont Fulghum, der mit seiner Frau in Farchant lebt. „Und zwar so angelegt, dass es der Patient auch versteht.“

Seinem letzten Arbeitstag sieht der Vater zweier erwachsener Söhne durchaus mit einem weinenden Auge entgegen. „Das Klinikum war wie eine Familie für mich.“ Kein Wunder, mehr als die Hälfte seines Lebens hat er an der Auenstraße verbracht, dort auch seine Frau, die Krankenschwester in der Notaufnahme war, kennengelernt und viele Freunde gewonnen. Die bleiben ihm. Daran zweifelt Fulghum nicht. Man sieht sich nur seltener. Nachdem er aber weiterhin die Reha der Endogap-Patienten in der Beger-Klinik als Chefarzt begleitet, „verschwinde ich noch nicht ganz aus der Medizin“.

Dr. Christian Fulghum: „Eigentlich wollte ich Architekt werden“

Dass er einmal in diesem Bereich landen würde, war ihm nach dem Abitur am Werdenfels-Gymnasium nicht klar gewesen. „Eigentlich wollte ich Architekt werden“, erinnert sich der 65-Jährige. 1969 war die Familie ins Werdenfelser Land gekommen. Zuvor hatte sie nach dem Wegzug aus New Jersey – Fulghum war damals eineinhalb Jahre alt – an mehreren Standorten in Europa gelebt: unter anderem in Stuttgart, Wien, Brüssel und Basel. Im Schnitt mussten die Kinder alle zwei Jahre die Schule wechseln, neue Freunde finden. „Das habe ich aber nicht als negativ empfunden“, sagt der Mediziner. Erst im Teenager-Alter in Garmisch-Partenkirchen fand er seine Heimat – und blieb. Am Gymnasium engagierte er sich beim Schminkkasten. Über Freunde aus der Theatergruppe fand er zu seiner Berufung. „Die haben schon in München studiert und mich zu Vorlesungen mitgenommen“ – genau zum richtigen Zeitpunkt. „Da habe ich mich dann für die Medizin entschieden und bin sehr froh, dass es sich so ergeben hat.“

Freilich stand da noch nicht fest, in welchem Fachbereich er Karriere macht. Als er 1985 als Assistent bei Prof. Dr. Fritz Lechner anfing, „wollte ich gar nicht unbedingt Chirurg werden“. Er blieb aber bei dem Pionier auf dem Gebiet der Endoprothetik hängen – und wurde Deutscher. Fulghum hatte zwar zunächst auch das amerikanische Examen gemacht, um sich alle Türen offen zu halten. Die Möglichkeiten, die sich ihm in Garmisch-Partenkirchen eröffneten, machten ihm die Entscheidung aber leicht. Er verabschiedete sich von der US-Staatsbürgerschaft. „Zu dem Zeitpunkt habe ich 25 Jahre in Europa gelebt, meine Eltern, Geschwister und alle Freunde waren hier, das war mein Lebensmittelpunkt.“

36 Jahre blieb Dr. Christian Fulghum Klinikum Garmisch-Partenkirchen treu

Bereut hat der Sohn eines Amerikaners und einer Deutschen diesen Entschluss nie. Noch immer macht er gerne Urlaub in den USA, genießt vor allem die herrliche Natur. Auch sein Forschungsjahr an der Duke-University in North Carolina möchte er genau wie die zwei Monate in Tokio nicht missen. Daheim fühlt sich Fulghum aber im Werdenfelser Land. Kein Wunder, dass er dem Klinikum 36 Jahre treu blieb.

Unter Lechner avancierte er zum Facharzt. Als Dr. Holm Schlemmer Chefarzt wurde, gehörte er zum neuen Team, wurde dann Oberarzt. Damals gab’s noch zwei chirurgische Abteilungen im Haus, erst seit 2005 besteht die Endogap-Klinik. „Der Weg in die Endoprothetik war von Anfang an ziemlich zementiert“, sagt Fulghum. Er kennt sich bestens mit Hüften, die früher wesentlich häufiger operiert wurden, und Knien aus. Auf diese beiden Gelenke ist das Haus an der Auenstraße spezialisiert. 2700 Patienten erhielten dort 2019 einen Knie- oder Hüftersatz. „Das war unser bisher stärkstes Jahr, da sind wir auch an Kapazitätsgrenzen gestoßen.“ Dann kam Corona mit der Prämisse, nur Notfälle zu behandeln. Erst jetzt, kurz vor seinem Abschied in den Ruhestand, läuft der Normalbetrieb langsam wieder an.

Diese Herausforderung muss nun Schipp stemmen. Fulghum genießt künftig die neu gewonnene Freiheit auf den umliegenden Bergen, auf den Golfplätzen oder auf Reisen wie demnächst in Chile.