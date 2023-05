„Das war harter Tobak“: Pflegeschulleiter Thomas Abold erinnert sich an seine Anfänge

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Applaus für einen beliebten Lehrer: Thomas Abold, Leiter der Pflegeschulen Garmisch-Partenkirchen, unterrichtet diese Klasse heute zum letzten Mal. Dann verabschiedet er sich in den Ruhestand. © Thomas Sehr

Er hat Aufbauarbeit geleistet. Die Krankenpflegeschule am Klinikum Garmisch-Partenkirchen quasi aus dem Nichts installiert. Und den Zusammenschluss mit der Kinderkrankenpflegeschule vorbereitet. Am Freitag unterrichtet Thomas Abold (64) noch einmal, dann geht der Schulleiter in den Ruhestand.

Garmisch-Partenkirchen – Komisch war’s. Das räumt Thomas Abold ein. Als er ein letztes Mal mit einer Schülerin am Patienten arbeitete, ihr am Krankenbett im Klinikum erklärte, wie sie vorgehen soll, spürte er Wehmut. Die kommt sicher auch am Freitag auf, wenn er vor seiner Klasse steht. Ihr Thema ist das Bobath-Konzept, das bei neurologischen Erkrankungen, insbesondere nach einem Schlaganfall, angesetzt wird. Eine Doppelstunde lang. Ebenfalls zum letzten Mal. Der Leiter der Pflegeschulen Garmisch-Partenkirchen verabschiedet sich in den Ruhestand. „Darauf freue ich mich“, betont der 64-Jährige. Klar wird’s eine Umstellung. Das ist ihm bewusst. Aber „auf der anderen Seite ist’s auch entlastend“.

Gerade jetzt, wo die Zusammenlegung der Pflegeschulen – noch steht die für Kinderkrankenpflege unter Trägerschaft der Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gemeinnützige GmbH und die für Krankenpflege des Klinikums – näher rückt. Ein Vorhaben, das Abold auf den Weg gebracht hat. Der sich auch anbot, nachdem im Zuge der generalistischen Ausbildung die Stundenpläne sowieso seit 2020 identisch sind. Die Vorbereitung habe Kraft gekostet, sagt der Vater zweier Söhne. „Ich bin froh, dass jetzt andere weitermachen.“ Das gilt genauso für die Pläne, die Pflegeschule auf dem so genannten Campus im Bahnhofsbereich anzusiedeln. Ein Vorhaben, das noch in den Kinderschuhen steckt. „Das dauert. Es ist gut, das jetzt abzugeben.“

Aufbauarbeit in Garmisch-Partenkirchen geleistet

Thomas Abold hat sein Soll längst erfüllt. Nach der Ausbildung zum Krankenpfleger und mehreren Jahren in einem Augsburger Krankenhaus qualifizierte er sich berufsbegleitend an der Fachakademie zum Lehrer weiter. „Unterrichtspfleger nannte sich das damals“, sagt Abold. Der gebürtige Merchinger wirkte erst in Augsburg, später in Kaufbeuren, als ihn der Ruf nach Garmisch-Partenkirchen ereilte.

Am dortigen Klinikum war gerade die Entscheidung gefallen, eine Schule aufzubauen. Da bekannt war, dass sich Abold verändern wollte, fiel die Wahl auf ihn. Alles sei vorbereitet, hieß es. Er brauche nur aus einem Stapel Bewerbungen die geeigneten Fachlehrer auswählen. „Das war harter Tobak.“ Vor Ort stellte sich im April 1990 nämlich schnell heraus, dass es weitaus mehr zu tun gibt. Außer besagten Bewerbungen und einem Schreibtisch fand Abold nichts vor. Er wurde buchstäblich ins kalte Wasser geworfen – und schwamm sich frei. Eine Kollegin aus Kaufbeuren unterstützte ihn mit guten Ratschlägen. Auch seine Stellvertreterin, die zwei Monate nach ihm ihren Dienst antrat, entpuppte sich als Glücksfall. Genau wie die Aufsichtsbehörden, die ihm nach Kräften halfen. Die erforderliche schulaufsichtliche Genehmigung, ein Lehrplan und die Satzung lagen schließlich ebenfalls noch nicht vor. Nur Räume gab’s, in die die erste Krankenpflege-Klasse einziehen sollte. „Ein Provisorium“, sagt Abold. 15 Jahre blieben er und sein Team darin, erst 2005 bezogen sie das Dachgeschoss in der Kinderrheumaklinik an der Gehfeldstraße. Und schlossen sich mit der dortigen Schule zusammen. Fortan leitete er beide Einrichtungen mit aktuell drei Klassen und 90 Ausbildungsplätzen, die ab September zu einer Schule unter Trägerschaft des Klinikums werden.

Im Ruhestand mehr Zeit für den Enkel

Die Arbeit mit den Nachwuchskräften, ihnen etwas beizubringen, das hat Abold immer Spaß gemacht. Vor allem die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Die ist auch gegeben, wenn er sich bei der hiesigen Bergwachtbereitschaft als Ausbilder einbringt. An diesem Engagement hält er auch weiterhin fest – „so lange ich fit und gesund bin“. Ansonsten kümmert er sich um seinen Vater und die Schwiegereltern, die immer mehr auf Unterstützung angewiesen sind, geht gelegentlich auf die Jagd und spielt Zither. „Ich will noch mal Stunden nehmen“, verrät er. Besonders freut er sich freilich, mehr Zeit für seinen achtjährigen Enkel zu haben. „Das hält frisch.“

Genau wie die Zeit mit seinen Schülern, denen er bei Ausflügen und Bergtouren auch das Werdenfelser Land näher gebracht hat. Zuletzt am Mittwoch bei einer Radtour zum Eisessen nach Farchant. Geregnet hat’s, was nicht schlimm war. Für Thomas Abold bedeutete es aber einen weiteren Abschied, der ihn nach dem bewegenden Festakt mit allen Schülern emotional gestimmt hat.