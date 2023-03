Achtung! Neue Welle von Schockanrufen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Von: Josef Hornsteiner

Leg auf! So lautet der Aufruf der Polizei bei betrügerischen Schock-Anrufen. © Polizei

Die Schock-Anrufe in der Region Garmisch-Partenkirchen nehmen aktuell wieder zu: Die Polizei warnt eindringlich vor einer neuen Welle dieser betrügerischen Masche. So können Sie Trickanrufe erkennen und richtig reagieren.

Das Telefon klingelt, eine junge Frau ist dran. Sie hat bayerischen Akzent, weint fürchterlich. „Oma, ich habe einen Unfall gebaut. Ich brauche dringend Geld für den Schaden.“ Dann geht ein Mann dran, gibt sich als Geschädigter aus, bittet, Geld zu überweisen. In einem anderen Fall rufen vermeintliche Polizisten an und erkundigen sich nach Wertgegenständen oder bitten um Herausgabe von Schmuck und ähnlichem. Mit solchen frei erfundenen Schock-Anrufen wollen Betrüger auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen an die Ersparnisse oder Wertgegenständen von meist älteren Menschen kommen.

Die Polizei warnt aktuell vor einer neuen Welle der sogenannten Schockanrufe. „Trickbetrüger versuchen im Moment, in der Region mit Telefonanrufen und frei erfundenen Schock-Geschichten ältere Menschen zur Herausgabe Ihrer Ersparnisse und Wertgegenstände aufzufordern!“, heißt es in einer Pressemitteilung.

So sollten Opfer reagieren, wenn Sie einen dieser ominösen Anruf erhalten:

- Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf!

- Legen Sie bewusst auf! Wählen Sie erst dann den Polizei Notruf 110 oder die Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle!

- Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren!

- Informieren Sie schnellstmöglich Ihre Eltern, Großeltern oder weitere Angehörige über die Gefahr möglicher Betrugsanrufe von falschen Polizisten, falschen Amtsträgern oder falschen Verwandten!

Auch auf WhatsApp oder ähnlichen Nachrichtendienste sind Betrüger unterwegs. Sie geben oft vor, die Tochter oder der Sohn zu sein, der sein Handy kaputt gemacht hat und unter neuer Nummer schreibt. Sollten Sie unsicher sein, nehmen sie direkt unter der altbekannten Nummer mit ihren Kindern/Enkelkindern oder sonstigen Verwandten Kontakt auf.