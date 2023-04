„Müssen etwas dagegen tun“: Fans sorgen in Garmisch-Partenkirchen für Sticker-Flut

Alles zugeklebt: Rund ums Stadion geht es los mit Stickern und sogar SCR-Klebeband. Betroffen ist der gesamte Ort. © Fellner

Es nimmt überhand: Überall im Ort kleben Sticker des SC Riessersee. Das stört den Klub wie auch die Gemeinde. Deshalb starten sie nun gemeinsam eine Aktion.

Garmisch-Partenkirchen – Der SC Riessersee besitzt eine große Strahlkraft. Auch wenn seine erfolgreichsten Zeiten mit den zehn Meisterschaften im Eishockey längst vorbei sind. Fans der Weiß-Blauen finden sich fast im gesamten Bundesgebiet. Noch heuer steht das 100. Gründungsfest an. Den Status Kultverein hat sich der SCR wahrlich verdient.

Vieles hat sich verändert in diesem Jahrhundert, das der Klub existiert. Auch die Marotten der Anhänger. Davon können Pana Christakakis, Geschäftsführer der Eishockey-GmbH, und neuerdings auch die Bürgermeisterinnen Elisabeth Koch (CSU) und Claudia Zolk (CSB) ein Lied singen. Denn Gemeinde und Verein sehen sich derzeit mit einem Ärgernis konfrontiert, das mit den Fans in Verbindung gebracht wird: „Der ganze Ort wird mit SCR-Aufklebern verschandelt“, nennt Koch das Problem gleich beim Namen. An Laternenmasten, Verkehrsschildern, an Strom-Verteilerkästen – überall weiß-blaue Sticker. „Wir haben in der Vergangenheit schon Strafanzeige gestellt, aber die Täter zu ermitteln, ist schwierig“, sagt die Rathauschefin. Daher kontaktierte sie Christakakis, mit dem sie seither im guten Austausch steht. Ihre Forderung: „Wir müssen etwas dagegen tun.“

An jedem Masten

Sie steckten die Köpfe zusammen – und kamen auf eine Idee: Am Samstag, 6. Mai, starten Gemeinde und SC Riessersee eine Aktion, um zahlreiche dieser Aufkleber zu entfernen. „Ein Ramadama“, betont Koch. Um 9 Uhr treffen sich Freiwillige am Eisstadion. Die GmbH spendiert Schaber, die ein Sponsor zahlt, und eine Brotzeit im Stüberl nach getaner Arbeit.

Christakakis zögerte keine Sekunde, sich an der Aktion gegen die Aufkleber-Flut zu beteiligen. „Die ganze Sache hat ein Übermaß angenommen“, moniert er. „Unser wunderschöner Ort darf nicht verschandelt werden, natürlich engagieren wir uns dafür.“ Denn: Selbstverständlich fällt die Verunreinigung immer auf den SCR zurück. Denn die Logos und Schriftzüge sind an jedem Masten zu sehen. Der Klub selbst hat bereits versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. „Wir haben Gespräche geführt, aber es ist immer dasselbe: Niemand will’s gewesen sein.“ Verschlimmert hat sich die Lage seit vergangenem Sommer. Da gab es auch Bewegung in der Fan-Szene, haben sich Gruppen gespalten, neue sind entstanden. „Vielleicht hat es damit zu tun.“

Schilder muss Bauhof entsorgen

Das Kuriose: Die Sticker, die im ganzen Ort – nicht nur rund ums Eissportzentrum – verteilt sind, gibt es beim SCR gar nicht zu kaufen. „Wir haben nur einen einzigen Aufkleber, einen ganz einfachen mit unserem Vereinslogo“, sagt Sebastian Ziener, der fürs Marketing verantwortlich ist. Die durchaus kreativen Entwürfe stammen allesamt von den Anhängern oder eben Fanclubs selbst. „Das ist ja heutzutage keine große Sache mehr, Aufkleber drucken zu lassen“, betont Ziener.

Wenig begeistert von der Kleberei: Bürgermeisterin Elisabeth Koch und Pana Christakakis. © Fellner

Was das exzessive Zukleben des Ortes soll, darüber rätseln die Beteiligten. „Das kommt wohl ursprünglich aus dem Fußball und hat etwas mit einer Art Markieren des eigenen Reviers zu tun“, nennt Christakakis einen Ansatz. Koch kann’s nicht verstehen. „Wieso tue ich etwas, mit dem ich meinem eigenen Verein im Ansehen schade?“, fragt die Bürgermeisterin. „Für mich ist das schwachsinnig!“

Der Schaden bleibt letztlich an der Gemeinde hängen, genauer gesagt im Bauhof. Denn speziell die Verkehrsschilder, die frontal beklebt werden, sind nach dem Entfernen der Aufkleber ein Fall für den großen Mülleimer. „Die Schicht, die reflektiert, wird dabei beschädigt“, erklärt Vize-Bürgermeisterin Zolk. Eine Tonne solcher Schilder musste der Bauhof bisher entsorgen. „Da entstehen Kosten in Höhe von rund 20 000 Euro im Jahr“, rechnet Zolk vor. Christakakis hätte gleich eine Idee, wie dieses Geld besser eingesetzt werden könnte. „Sollen es die Fans lieber sammeln und spenden, dafür könnten wir uns einen zusätzlichen Spieler leisten.“

Nun wollen Kommune und SCR mit der Aktion am 6. Mai ein klares Zeichen gegen die Kleberei setzen: „Wir hoffen, dass viele mitmachen“, sagt Koch. „Wir laden dazu jeden ein, Fans, Jugendliche, auch Gemeinderäte.“ Mitzubringen sind nur eine Warnweste und dünne Handschuhe. Weiteres Arbeitsgerät stellt der Bauhof. Die Bürgermeisterinnen werden selbst zu Schaber und Lösungsmittel greifen. Vom SCR sind einige Spieler dabei, auch der Nachwuchs beteiligt sich. „Wir fangen mal mit fünf Straßen an, nehmen natürlich auch sonstigen Dreck mit, den wir finden“, sagt Zolk. „Wenn mehr geht, dann machen wir auch noch mehr.“ Alle hoffen auf einen Erfolg der Aktion – und Strahlkraft, damit das Verschandeln vielleicht ein Ende hat.