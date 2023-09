Algen-Alarm im Kainzenbad: Badegäste empört - Keine Gefahr für die Gesundheit

Von: Barbara Falkenberg

Kein schöner Anblick: Algen im Kainzenbad. © Falkenberg

Algen-Teppiche schwimmen derzeit im Kainzenbad in Garmisch-Partenkirchen herum. Das löst bei Gästen nicht unbedingt Freude aus.

Garmisch-Partenkirchen – Algen-Alarm im Kainzenbad: Seit einigen Tagen schwimmen in der beliebten Freizeiteinrichtung in Garmisch-Partenkirchen grüne Algenteppiche. Viele Badegäste sind empört: „Die sind ja eklig, so schleimig und glitschig“, ist immer wieder zu hören. Einige trauen sich deshalb schon gar nicht mehr ins Wasser.

Gefahr besteht allerdings nicht: Die Algen sind zwar lästig, aber nicht giftig. „Wir können derzeit nicht genug spülen, da wir damit eine Baustelle, die wegen der Kankerverbauung zum Hochwasserschutz hinter dem Amtsgericht zwischen Schornstraße und Dreitorspitzstraße besteht, in ihrem Betrieb stören würden“, erklärt Wodan Lichtmeß den Hauptgrund für die lästige Verschmutzung. Die Wassertemperatur liege derzeit mit 20 bis 21 Grad zwei Grad über dem Mittel. „Zudem sind die Tage und auch die Nächte derzeit sehr warm, da explodieren die Algen förmlich“, berichtet der Chef der Gemeindewerke.

Bad schließt ohnehin am Montag

Am Freitag wurde wieder gespült. Danach kühlte das Wasser ab. „Aber da die Algenblüten sich so exponentiell innerhalb weniger Stunden entwickeln, reicht das nicht“, verdeutlicht Lichtmeß. Ihn als Badegast würden diese Pflanzen ebenfalls stören – obwohl sie nicht gesundheitsschädlich seien. „Wir haben immer mal wieder diese Situation, gerade wenn es am Ende der Saison nochmals richtig heiß wird.“

Auch das allabendliche Abkäschern vom Ufer aus ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Man kommt einfach nicht hinterher.“ Den Badebetrieb wird Lichtmeß aber nicht einstellen, zumal das Kainzenbad am Montag, dem letzten Tag der Sommerferien, wie üblich für dieses Jahr seine Pforten schließt.