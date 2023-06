Ärger verraucht, die Veranstaltung steht: Alles bestens zur Weißen Nacht am 1. Juli

Von: Katharina Bromberger

Ein großer Erfolg ist die Weiße Nacht (hier 2018) Jahr für Jahr. Am bewährten Konzept hat die Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum festgehalten. Gedeckte Tafel als Herzstück Streit mit Wanke beigelegt © archiv-Falkenberg

Es hat rumort im Vorfeld nach dem Aus von Marco Wanke bei der Weißen Nacht im Garmischer Zentrum. Das soll jetzt keine Rolle spielen. Denn jetzt steht die Veranstaltung selbst im Mittelpunkt. Das Programm für den Samstag, 1. Juli, mit vier Bühnen, sechsmal Livemusik, Seifenblasenshow und fünf DJs steht.

Garmisch-Partenkirchen – Michaela Nelhiebel wirkt gut gelaunt. „Es ist alles in Ordnung“, sagt sie, wiederholt es auch gerne. Der Streit mit Marco Wanke, dem früheren Organisator der Weißen Nacht, mögliche juristische Auseinandersetzungen wegen vermeintlicher Rechte an der Veranstaltung – „alles geregelt“, betont die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum. Und noch einmal: „Alles in Ordnung.“ Mehr gibt es für sie dazu nicht zu sagen. Zur Veranstaltung selbst natürlich schon. „Das Programm steht.“ Und das ist vielfältig.

Herzstück bleibt die 600 Meter lange, festlich in Weiß gedeckte Tafel vom Marien- zum Richard-Strauss-Platz. An Gastronomieständen werden die Besucher versorgt, von vier Bühnen herab unterhalten – musikalisch und mit Showeinlagen (detailliertes Programm siehe Kasten). Hinzu kommen Gruppen, die sich unter die Gäste mischen, „die sind als Überraschung gedacht“, betont Thorsten Unseld, der in diesem Jahr erstmals die Organisation übernommen hat.

Weiße Nacht in Garmisch: Sechsmal Livemusik, DJ‘s fast bis Mitternacht

Reger Wechsel herrscht auf der Bühne am Richard-Strauss-Platz. Sechs verschiedene Künstlergruppen treten dort auf, darunter auch der Nachwuchs: Beispielsweise zeigen die Jungen Klassiker, Schüler der Musikschule Garmisch-Partenkirchen, ihr Können sowie Tänzer der Weilheimer Tanzschule Klangfabrik. Die Augsburger Band Loamsiada verspricht Stimmung mit Indie-Rock, Soul und Reggae auf Bayerisch, während Downsized bekannte Hits der Rock- und Popgeschichte bietet. Wie auf den anderen drei Bühnen macht ein DJ den Abschluss. Sie legen bis 23.30 Uhr auf.

Sechsmal Livemusik ist auf der Weißen Nacht geboten – Bands sowie Alleinunterhalter wie Valerien, der Udo Jürgens interpretiert. Eine Stunde dauern ihre Auftritte, mit einer Ausnahme: Zwischen 17.30 und 19.30 Uhr spielt an der Spielbank Ron van Lankeren, ein gebürtiger Garmisch-Partenkirchner mit einer beachtlichen musikalischen Karriere. Sein Weg begann in den 1990er Jahren als Frontmann der Thomas Gottschalk Late Night Band, später trat der Sänger, Gitarrist und Komponist mit Künstlern wie James Belushi, Claudia Jung, Roland Kaiser, Michelle und Paul Young auf, mittlerweile als Solist oder mit seiner Gruppe „De la Cream“. Zudem verleiht er seine Stimme diversen Radio-Jingles etwa auf Bayern 3.

Am Mittwoch fiel die Entscheidung: Weiße Nacht findet am 1. Juli statt

Van Lankeren war ein Grund, weshalb die Veranstalter auf Sonnenschein gleich am 1. Juli hofften. Denn beim Ausweichtermin am 8. Juli ist er nicht dabei, auch die Show „Magische Seifenblasen“ wäre dann am Marienplatz nicht zu sehen. „Aus Kostengründen“, sagt Unseld. Alternativen für die beiden Auftritte gäbe es nicht. braucht es nun auch nicht. Am Mittwoch hat das Team entschieden, dass die Weiße Nacht zum Wunschtermin stattfindet. „Da hat jeder genug Zeit, die weißen Sachen noch zu waschen“, sagte Nelhiebel im Vorfeld.

Stattdessen in Schwarz zu kommen, die Weiße Nacht zu boykottieren: Das hatte manch Wanke-Anhänger auf Facebook gefordert, als die Diskussion um sein Aus hochkochte. Seit der Premiere 2014 hat er die Veranstaltung für die Werbegemeinschaft organisiert, er fühlte sich ungerecht behandelt und „abgesägt“. Der Vorstand widersprach. „Er wurde nicht geschasst“, betonte Justiziar Thomas Radtke gegenüber dem Tagblatt. Kurz gesagt: Terminliche Differenzen und eine unterschiedliche Auffassung über die Organisation selbst – Wanke wollte die Weiße Nacht in den Kurpark verlegen, die Werbegemeinschaft lehnte ab – führte nach seinen Angaben zur Trennung und zu Unselds Engagement.

Wanke und Werbegemeinschaft: Situation entspannt, nur noch „zwei kleine Mini-Sachen“ zu klären

Per Facebook-Video wünschte Wanke im Mai seinem Nachfolger viel Glück. Er hoffe, sagt er, dass er „mein Baby revolutioniert, nicht nur kopiert“. Genau das aber wollte die Werbegemeinschaft nie. Das Straßenfestival funktioniert. „Wir halten am bewährten Konzept fest“, betont Unseld jetzt noch einmal. Das aber trage seine Handschrift, argumentierte Wanke vor einigen Wochen und schaltete einen Anwalt ein, um zu prüfen, ob Namensrechte oder geistiges Eigentum bei ihm liegen. Das scheint vom Tisch zu sein.

Auch Wanke zeigt sich auf Nachfrage entspannt. Nur noch „zwei kleine Mini-Sachen“ gebe es zu klären, die jedoch mit der Weißen Nacht nicht unmittelbar etwas zu tun hätten. Genauer äußert er sich ebenfalls nicht, reagiert ähnlich wie Nelhiebel. Es sei „alles wunderbar“, betont er. Ganz im Sinne von Jurist Radtke, der sich stets für eine Lösung ohne Streit einsetzte. „Das hat niemand verdient.“ Auch nicht die Weiße Nacht selbst. Schließlich soll sie im Zentrum stehen. Wieder sprechen Marco Wanke und Michaela Nelhiebel eine Sprache. Der frühere Organisator wünscht dem Veranstalter-Team „nur das Beste“ und „gutes Wetter“. Die Veranstalterin selbst wünscht sich „schönes Wetter“ am 1. Juli und viele Besucher – in Weiß. Dann wäre am Ende wirklich alles in Ordnung.

Die Weiße Nacht am 1. Juli: Das Programm Bühne 1 Richard-Strauss-Platz:

16 bis 17 Uhr: Junge Klassiker (Livemusik)

17 bis 17.30 Uhr: Tänzer Klangfabrik

17.30 bis 18.30 Uhr: Loamsiada (Livemusik)

18.45 bis 19.45 Uhr: Downsized (Livemusik)

19.45 bis 20.45 Uhr: Mixie-Still A Live (Livemusik)

21 bis 23.30 Uhr: DJ Bento Bühne 2 Spielbank:

16 bis 17 Uhr: Valerian (Livemusik)

17.30 bis 19.30 Uhr: Ron van Lankeren (Livemusik)

19.30 Uhr bis 23.30 Uhr: DJ Jazzy James Bühne 3 Bischofseck:

16 bis 23.30 Uhr: DJ Niki & Luis Kuba Bühne 4 Marienplatz:

16 bis 19.30 Uhr: DJ Froz

18.30 bis 19 sowie 19.30 bis 20 Uhr: Magische Seifenblasen

20 bis 23.30 Uhr: DJane Maiba Die Geschäfte in der Fußgängerzone haben wie an normalen Samstagen geöffnet.