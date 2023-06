Alles bio auf dem Berg - sogar die Cola: Reintalangerhütte stellt sich Herausforderung

Von: Katharina Bromberger

Freuen sich über die Partnerschaft: (v. l.) Charlotte Seidl (Bioland), die Wirte Andy Kiechle und Julia Wiedemann sowie Eva-Maria Huber (Bioland). © Lukas Saalfrank/else.media

Die Reintalangerhütte ist das erstes Bioland-zertifizierte DAV-Haus. Sie setzt auf bio, nachhaltig und regional. Eine Herausforderung auf einer Berghütte, die nur per Hubschrauber beliefert werden kann. Aber auch eine Lebenseinstellung der beiden Wirte.

Garmisch-Partenkirchen – Julia Wiedemann und Andy Kiechle kochen bio. Nichts Besonderes? Doch. Weil sie nicht mal schnell im Bioladen nebenan ihre Zutaten einkaufen. Und weil sie es nicht nur für sich tun. Die beiden kochen bio auf 1369 Metern Höhe für bis zu 100 Gäste an einem Abend. Ihre Bio-Lebensmittel bekommen sie ausschließlich aus der Luft, maximal viermal in einem Sommer. Trotzdem haben sie sich für diesen Schritt entschieden. Weil die beiden Wirte der Reintalangerhütte davon überzeugt sind. Nun erhielten sie dafür die Bioland-Zertifizierung. Ein Alleinstellungsmerkmal.

Reintalangerhütte: Bio nicht um jeden Preis - „Was bringt‘s mir aus Timbuktu?“

Konkret sind sie nun Bioland-Gold-Partner und verpflichten sich zu einem Bioanteil von mindestens 90 Prozent bei den Speisen. Ob sie 100 Prozent erreichen? Julia Wiedemann weiß es nicht – sie und ihr Partner streben es aktuell gar nicht an. Für sie gilt das Credo: so regional und qualitativ hochwertig wie möglich. Das bedeutet auch: Bio nicht um jeden Preis. „Bio ist ja gut und schön“, sagt Wiedemann, die sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. „Aber was bringt’s mir aus Timbuktu?“ Wenn sie höchste Qualität vor der Haustür ohne große Transportwege bekommt. Beispiel Landjäger, Weißwürste und Wiener: Die beziehen die beiden von der Metzgerei Jochala im Ortsteil Partenkirchen.

Die Nicht-bio-Ausnahmen – dazu gehört wegen der vertraglichen Bindung an eine Brauerei auch das Bier – sind in der Karte gekennzeichnet. Viele sind’s nicht. Bio steht im Zentrum. Und Selbstgemachtes. „Bei uns gibt’s nix Fertiges aus der Dose“, betont Wiedemann.

Natürlich, selbstgemacht und regional als Einstellung: „Wir leben das“

Jeden Tag wird gebacken – eigenes Brot und eigene Kuchen. Das Bio-Mehl dafür kommt aus der Off Mühle in Sindelsdorf. Das Getreide dafür wiederum wächst in Oberbayern und wird in der Mühle ohne Emissionen mit eigenem Photovoltaikstrom gemahlen. Unnötige Lieferwege werden vermieden, der nachhaltige Anbau in der Landwirtschaft gefördert – genau so gefällt das den Hüttenwirten. Nicht nur bei den Speisen, auch bei den Limonaden und Schorlen setzen sie auf bio. „Deswegen ist die Cola bei uns auch nicht schwarz, da sie ohne giftige Farbstoffe daherkommt“, sagt Wiedemann. Kurzum: Natürlich und regional sind auf der Reintalangerhütte eine Grundeinstellung. „Wir leben das.“

Diese Haltung brachten sie mit, als sie vor drei Jahren die DAV-Hütte der Sektion München übernommen haben. „Als Wanderer oder Bergsteiger hat man eine ganz besondere Verbindung zur Natur“, sagt Kiechle. Er fand es nur naheliegend, als Hüttenpächter Lebensmittel zu verarbeiten, die ohne bedenkliche Spritzmittel erzeugt wurden, die für Tierwohl und den Schutz der Lebensgrundlagen stehen.

Umstellung auf bio: Kein leichtes Unterfangen für eine Berghütte

Leicht war’s nicht, kontinuierlich umzustellen. Allein wegen des Transports. Mit dem Auto ist die Hütte im Wettersteingebirge nicht zu erreichen. Um die empfindliche Bergwelt nicht allzu sehr zu stören, dürfen die Helikopter nur an vier Tagen in der Saison fliegen. Das auch nicht beliebig. Im Juni beispielsweise zieht der Steinadler seine Jungen auf, er braucht Ruhe. Vom ersten bis zum zweiten Flug müssen die Wirte also fast acht Wochen ohne Lieferung überbrücken. Da mussten sie erst einmal einen Bio-Partner finden, der die Masse in der richtigen Qualität zu den richtigen Zeiten zur Verfügung stellen kann. Das erfüllt ein Großhändler aus Mammendorf.

Seit dieser Saison sieht jeder Gast schon beim Ankommen, worauf die Pächter setzen. Am Eingang haben sie das Schild als Bioland-Gold-Partner aufgehängt, vor der Hütte weht eine Bioland-Fahne. „Das ist bei uns nicht nur eine Marketingmaßnahme“, betont Wiedemann. Der Gast soll die Werte der Wirte verstehen – und auch, „warum wir deshalb nicht die günstigste Hütte sind, das muss man ganz klar sagen“.

Reintalangerhütte als Vorreiter: DAV hofft auf viele Nachahmer

Einen Bio-Vorreiter unter den DAV-Häusern findet man im Allgäu. 2021 stellten Christoph und Ulli Erd den Betrieb komplett auf Bio-Ware um, seit dem Sommer 2022 ist das Prinz-Luitpold-Haus offiziell die erste deutsche bio-zertifizierte Alpenvereinshütte. Allerdings nicht nach dem Bioland-Siegel. Man habe sich hier bewusst an den Marktführer gewandt, betont Markus Block, Sprecher der Sektion München und Oberland. Nach eigener Aussage ist Bioland der bedeutendste Verband für ökologischen Landbau in Deutschland und Südtirol. Seit 20 Jahren unterstützt er Gastronomie, Hotellerie, Catering-Unternehmen und Großküchen.

So trägt die Reintalangerhütte den Titel „erste und bislang einzige Bioland-zertifizierte Hütte des Deutschen Alpenvereins“. Ein Alleinstellungsmerkmal, das Julia Wiedemann und Andy Kiechle stolz macht. Auf das sie aber auch gerne verzichten würden – wäre es doch gut, wenn manch einer ihrem Beispiel folgt. Das hofft Manfred Zink, Vorsitzender der Sektion München. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sie viele Nachahmer finden würden – unter unseren Pächtern oder in anderen Gastrobetrieben am Berg wie im Tal.“