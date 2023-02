Alpspitze: Zwei Bergsteiger am Nordwandsteig gerettet

Von: Andreas Seiler

Anspruchsvoller Einsatz: die Retter der Bergwacht an der Alpspitze. © Bergwacht GAP

Dieser winterliche Einsatz in der Nacht war anspruchsvoll: Helfer der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen haben am Mittwochabend, 8. Februar, zwei Bergsteiger aus der Nordwand der Alpspitze gerettet und sicher zurück in den Ort gebracht.

Die beiden Männer aus Nordrhein-Westfalen, 30 und 39 Jahre alt, hatten sich in der Dunkelheit verstiegen und wussten in dem steilen Gelände nicht mehr weiter. Ihre Mobiltelefone hatten keine Akku-Leistung mehr, um den Notruf zu wählen. Glüklicherweise blieben die Alpinisten unverletzt. „Beide waren wohlauf und etwas erschöpft“, heißt es im Pressebericht. Sie befanden sich auf dem Rückweg vom Gipfel und wollten über den Nordwandsteig zur Bergstation am Osterfelderkopf. Doch offenbar war ihnen nicht bewusst, dass die geplante Route zu dieser Jahreszeit überhaupt nicht passierbar ist. „Im Winter ist der Nordwandsteig nicht vergleichbar mit den Bedingungen im Sommer. Die Wege und Stahlseilversicherungen sind größtenteils komplett zugeschneit“, berichtet die Bergwacht.

Pistenmitarbeiter der Bayerischen Zugspitzbahn wurden gegen 19 Uhr in dem Gebiet auf das Blinken einer Stirnlampe und „Help“-Rufe aufmerksam und verständigten die Bergretter. Diese – insgesamt waren es neun – arbeiteten sich zu den Hilfesuchenden vor. Kein leichtes Manöver in einem Absturzgelände mit Lawinenrisiko. Mithilfe von Fixseilen konnten die Bergsteiger in Sicherheit gebracht werden. Mit Motorschlitten und einer Pistenraupe fuhr die Einsatzmannschaft mit den beiden Männern zurück zur Hausbergbahn-Bergstation. Von dort aus fuhren alle mit der Seilbahn zurück und kamen unversehrt gegen 2 Uhr an.