Am Marienplatz: Farchanter mischt sich in Kontrolle ein und verletzt Polizisten am Bein

Junger Mann wird vorläufig festgenommen

Von Manuela Schauer schließen

Eine Strafanzeige blüht nun einem jungen Farchanter. Er hat eine Kontrolle am Marienplatz in Garmisch-Partenkirchen behindert - und einen Polizeibeamten getreten.

Garmisch-Partenkirchen - Zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten ist es Sonntagfrüh gegen 4.30 Uhr in Garmisch-Partenkirchen gekommen. Zwei Kollegen der Grenzpolizei Murnau kontrollierten am Marienplatz eine alkoholisierte Person, welche Schwierigkeiten hatte, das Taxi zu bezahlen. Ein unbeteiligter junger Farchanter mischte sich in die Angelegenheit ein, störte die Beamten und erhielt deshalb einen Platzverweis. Weil der Mann der Aufforderung nicht nachkam, sollte diese mit körperlicher Gewalt durchgesetzt werden.

Der Loisachtaler aber wehrte sich, trat mit dem Fuß nach einem Polizisten und verpasste ihm obendrein noch „unschöne“ Titel. Der Ordnungshüter wurde am Bein verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Inspektion Garmisch-Partenkirchen mitteilt, ist der Farchanter vorläufig festgenommen worden, kam aber in den Morgenstunden nach einer Blutentnahme wieder auf freien Fuß. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichem Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Lesen Sie auch: In Garmisch-Partenkirchen wird nun doch eine Sicherheitswacht eingeführt - zumindest für eine zweijährige Testphase. 2018 hatte der Gemeinderat das Vorhaben abgeschmettert, Ehrenamtliche auf Patrouille zu schicken. Nach eineinhalb Jahren soll das Gremium den Erfolg oder Misserfolg bewerten – und entscheiden, ob man an dem Konzept festhalten möchte oder nicht. Im Zuge der Debatte wurden einige Problemfelder genannt, wo man die Hilfspolizisten gut brauchen könnte. Genannt wurden unter anderem Radlrowdys in der Fußgängerzone und Ausschreitungen im Umfeld von Nachtlokalen, etwa am Marienplatz.