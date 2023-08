Viel diskutierte Ampel ausgeschaltet: Anlieger wenig begeistert - Keine Dauerlösung

Behörden erklären Schritt während Bauarbeiten

Wegen der Baustelle ist die Ampel vor der Rathaus-Kreuzung in Garmisch-Partenkirchen derzeit abgestellt. Manche Anlieger finden das weniger lustig. Spätestens jetzt zeigt sich ihre Funktion, die manch einer infrage stellt.

Garmisch-Partenkirchen – Die Ampel an der Schnitzschulstraße unweit des Rathausplatzes erregt immer wieder mal die Gemüter. Da gibt’s die einen, die nicht verstehen, warum die Lichtzeichenanlage überhaupt an dieser Stelle in Garmisch-Partenkirchen errichtet wurde und den Verkehrsfluss in Richtung Rathauskreuzung noch zusätzlich erschwert. Und dann existieren andere, die wie im aktuellen Fall argwöhnen, warum die Ampel nun wieder ausgeschaltet wurde, weil sie eben doch dem Verkehr hilft, der von der Hauptstraße in die Anliegerstraße einbiegen oder von dort ausfahren will.

Derzeit hat das Rotlicht tatsächlich Pause – aufgrund der Bauarbeiten am Fauken-Gerinne im oberen Teil der Schnitzschulstraße. „Der Markt ist auf uns zugekommen, ob wir die Ampel nicht ausschalten können“, sagt Martin Herda, im Staatlichen Bauamt zuständig für den Landkreis. Die Behörde in Weilheim ist zuständig, da es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Bundesstraße – die B2 – handelt. „Wir haben uns die Sache angeschaut, mit den beteiligten Stellen gesprochen und es für vertretbar gehalten.“ Nun bleibt die Ampel aus – bis die Baustelle verschwunden ist.

Geschäftsleute und Anwohner: Neue Gefahrenstelle durch Ampel-Aus

Findet mancher nicht so lustig, der dort ein Geschäft betreibt oder wohnt. Die Rede ist von einer neuen Gefahrenstelle, die geschaffen wurde. Die Situation ist bekannt – im Rathaus wie auch bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen. „Das ist eine Abwägungssache“, urteilt Joseph Grasegger, der Sachbearbeiter Verkehr in der Inspektion. „Die Frage ist, wie viel Verkehr fließt auf der B2, wie viel kommt aus der Schnitzschulstraße raus.“ Dabei herrscht derzeit ein deutliches Ungleichgewicht. Das bestätigt auch Elisabeth Koch (CSU). Die Bürgermeisterin war es letztlich auch, die beim Straßenbauamt den Vorschlag eingebracht hat, die Ampel auszuschalten. „Wir haben auf der Hauptstraße einfach ein riesiges Verkehrsaufkommen“, betont sie. „Und wir haben zuletzt wieder massiv Beschwerden erhalten, dass sich die Autos vom Rathausplatz zu weit zurückstauen.“ Teilweise über die Schorn- bis hin zur Mittenwalder Straße und noch weiter raus bis an den südlichen Ortseingang in Partenkirchen. „Das Problem ist auch, dass die Fahrzeuge dann teilweise auf den Kreuzungen stehen bleiben und dadurch ebenfalls eine Gefahr entsteht.“

Laut Grasegger ist es auch nicht das erste Mal, dass die Anlage am Partenkirchner Kurpark abgestellt wurde. „Wir hatten das in der Vergangenheit schon.“ Ebenfalls in Verbindung mit der Fauken-Sanierung in unmittelbarer Nachbarschaft. Der Verkehrsexperte der Polizei erklärt, warum die sogenannte Fängerampel, wie sie im Fachjargon bezeichnet wird, so wichtig ist. „Weil sie den Verkehr noch vor der eigentlichen Kreuzung abfängt.“

Ampel wichtig für Verkehrslenkung - Derzeit wenig Verkehr auf Schnitzschulstraße

Als im Jahre 2020 die Asphaltdecke der Ortsdurchfahrt erneuert wurde, nutzte das Straßenbauamt die Arbeiten, um die Kreuzung ein wenig umzubauen. So fiel der Rechtsabbiegestreifen vor dem Amtsgericht in Richtung Ludwigstraße weg – „um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen, da die Pkw oft aus der Schnitzschulstraße geschossen kamen“, erinnert Grasegger. Damit wurde aber die Ausfahrt aus diesem Viertel deutlich erschwert. So kam die Idee der vorgezogenen Ampel auf. „Normalerweise fließt sehr viel Verkehr über die Schnitzschulstraße, weil der gesamte Teil von Partenkirchen ab der Sonnenbergstraße sie nutzt“, sagt der Polizist. Dieser Strang von oben her ist nun aber durch die Fauken-Baustelle am Kögleck abgeschnitten. „Verglichen mit dem Verkehr auf der B2 ist es jetzt sehr wenig, was aus der Schnitzschulstraße noch rauströpfelt.“

Ein Modell für die Zukunft stellt das Abschalten der Ampel aber nicht dar. Das machen alle Beteiligten deutlich. Die Anlage wurde ja errichtet, um ein Problem zu beheben. „Das bleibt nur so, bis die Baustelle beendet ist“, sagt Grasegger. Auch Koch signalisiert, dass danach Schluss ist. „Natürlich müssen die Leute aus dem Viertel dann wieder auf die Hauptstraße kommen.“

Ein bisschen Geduld gilt es für die Anlieger allerdings noch mitzubringen. Denn das Projekt Fauken zieht sich noch – heuer in jedem Fall bis in den Herbst. Dann wandert die Baustelle bekanntlich weiter in Richtung Sonnenbergstraße, dürfte aber verkehrstechnisch an dieser Stelle keine derartigen Auswirkungen mehr haben.