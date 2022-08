An die Sense, fertig, los! Erste Werdenfelser Meisterschaft im Handmähen steht an

Von: Josef Hornsteiner

Legte sich 2020 ins Zeug: Elisabeth Schilcher ist Europameisterin im Handmähen und zeigte ihr Können in Garmisch-Partenkirchen. © krinninger

Champion gesucht: Der Partenkirchner Hornschlittenverein organisiert am Samstag, 26. August, seine erste Werdenfelser Meisterschaft im Sensenmähen.

Garmisch-Partenkirchen – Für diese Sportart braucht es Schneid. Im wörtlichen Sinne. Wer eine Sense sieht, denkt zuerst an Almwirtschaft. Doch gibt es mittlerweile Wettkämpfe. Peter Strodl und seine Mitstreiter im Hornschlittenverein Partenkirchen möchten diese sportliche Komkurrenz auch im Landkreis etablieren. Am Samstag, 27. August, findet die erste Werdenfelser Meisterschaft im Sensenmähen statt.

Die außergewöhnliche Idee entstand aus einer netten Konversation zwischen Tür und Angel beim Hornschlittenrennen im Januar. Seit vielen Jahren kommen einige Mannsbilder des Handmähvereins Thundorf Straß aus Berchtesgaden zur winterlichen Renngaudi am Heiligdreikönigstag. „Da sind wir mal ins Gespräch gekommen“, bemerkt Strodl. Was denn so ein Handmähverein macht, wie sich der Sport gestaltet. Und statt lange um den heißen Brei herum zu reden, schlug er den Mitgliedern des Berchtesgadener Vereins vor, doch einfach mal nach Garmisch-Partenkirchen zu kommen.

Gesagt getan. 2020 war es zum ersten Mal soweit. In coronabedingt ganz kleinem Rahmen ist am Zielbereich des Hornschlittenrennens gemäht worden, was das Zeug hält – sogar die Europameisterin im Handmähen, Elisabeth Schilcher, war damals vorbeigekommen.

Heuer möchte Strodl das Fest groß organisieren. Am Samstag geht’s um 12 Uhr los. Er hofft auf gutes Wetter, viele Zuschauer und vor allem auf zahlreiche Teilnehmer bei der Premieren-Meisterschaft im Werdenfelser Land. „Mitmachen kann jeder“, sagt er. Im besten Falle sollten er oder sie die eigene Sense von zuhause mitnehmen. Es gibt aber auch welche zum Leihen und gar zum Kaufen.

Die Kategorien für den Wettkampf werden nach der Länge der Sensenblattklinge eingeteilt: Die Hobbyklasse sind jene mit einer Blattlänge zwischen 70 und 99 Zentimetern. Zu der Profiklasse zählen die mit einer Länge zwischen 100 bis 130 Zentimeter. Erstere haben eine Fläche von 15, die Profis eine mit 35 Quadratmetern zu bearbeiten.

Strodl freut sich besonders auf einen Wettkampf: Ein ehemaliger Weltrekordhalter im Handmähen wird gegen eine Maschine antreten. Wer wird schneller sein, die menschgeführte Sense oder der Motormäher? Zuseher dürfen vorab Wetten abschließen. Wer gewinnt, erhält Preise wie eine Motorsäge oder einen Freischneider. „Damit wollen wir etwas die Ausgaben kompensieren“, sagt Strodl. Denn der Eintritt ist kostenlos, fürs leibliche Wohl wird gesorgt, der Grill angeworfen.

Strodl ist gespannt, wie die Veranstaltung am Partenkirchner Zieleinlauf des Hornschlittenrennens ankommen wird. Vielleicht gründet sich ja mal ein Handmähverein, der internationale Meisterschaften besucht. Die gibt es bereits seit 1969 – damals Bayern gegen Tirol. Seither findet alle zwei Jahre die Europameisterschaft in dieser exotischen Sportart statt, nächstes Jahr im slowenischen Ljubljana. Vielleicht könnte auch mal Garmisch-Partenkirchen als Austragungsort dienen.

ANMELDUNG Die erste Werdenfelser Meisterschaft im Sensenmähen findet am Samstag, 27. August, statt. Beginn ist um 12 Uhr. Wer sich für den Wettbewerb anmelden möchte, kann das über die Homepage des Hornschlittenvereins www.hornschlitten.de tun. Darauf sind auch weitere Informationen zu finden.