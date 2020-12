Polizei und die Ausgangssperre: An Silvester mehr Kontrollen

Die Ausgangssperre: Von allen Corona-Regeln scheint sie am schwierigsten einzuhalten zu sein. Zumindest verzeichnet die Polizei für die Inspektion Garmisch-Partenkirchen dazu am meisten Verstöße. An Silvester wird verstärkt kontrolliert.

Landkreis – Um 21 Uhr ist Schluss. Da muss jeder zu Hause sein. Für Kinder ganz normal. Für Erwachsene arg früh. Auch für Jugendliche. Generell für jeden, der es gewohnt ist, sich beliebig lange draußen aufzuhalten, auch mal einen nächtlichen Spaziergang zu unternehmen oder am späten Abend beim Nachbarn auf einen Ratsch vorbeizuschauen. Alles verboten in diesen Tagen der Ausgangssperre. Offenbar fällt es manchem schwer, sich daran zu halten.

Mit Blick auf die Infektionsschutzverordnung und die zahlreichen Corona-Regeln wird „mit Abstand am meisten“ gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen. So beobachtet es das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Für den Bereich der Inspektion Garmisch-Partenkirchen verzeichnet Sprecher Martin Emig 28 Verstöße in der ersten Woche. Ihnen allen drohen 500 Euro Strafe. Über die Weihnachtsfeiertage bis gestern kamen – bei zehn Kontrollen – zwei hinzu. Wenige also, was auch die Polizei freut. „Wir sind wirklich sehr zufrieden, dass die Leute das so toll mitgemacht haben,“ sagt Sprecherin Carolin Englert.

Polizei: Mehr Kontrollen an Silvester - mit Augenmaß

21 Uhr, dazu die Fünf-Personen-Regel aus zwei Haushalten, Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Das ist auch nichts, was zu Silvester passt. Zur Party, die viele so gerne feiern würden, um das neue Jahr zu begrüßen. Die aber nicht erlaubt ist. Verstöße scheinen programmiert. Entsprechend wird die Polizei die Kontrollen am 31. Dezember intensivieren und dafür mehr Kräfte einsetzen, sagt Emig. „Wir werden Präsenz zeigen“, auch Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen. Alles mit Augenmaß, betont der Polizei-Pressesprecher.

Die sogenannte Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein Grundrecht. „Davor haben wir höchsten Respekt.“ Soll heißen: Die Beamten stürmen nicht einfach in eine Wohnung, nur weil ein Nachbar behauptet, dort feiern mehr Personen als erlaubt. Erst einmal gilt: vernünftig mit den Leuten reden. Um hineinzumarschieren, „brauchen wir schon erhebliche Anhaltspunkte“ dafür, dass jemand Vorschriften zum Eindämmen der Pandemie ignoriert.

Garagenparty im Lockdown: Laut Polizei eine Ausnahme

Zuletzt löste die Polizei in Wallgau eine illegale Garagenparty auf. Ein junger Mann feierte mit 23 Spezln im Alter zwischen 19 und 27 Jahren Geburtstag. Bislang eine Ausnahme. Vergleichbare Fälle wurden Emig zufolge in den vergangenen Wochen im Landkreis nicht festgestellt. Dabei räumt der Polizeisprecher mit einem Eindruck auf, den manch Bürger aufgrund der aktuellen Diskussionen gewinnen könnte: Dass sich Beamte in erster Linie mit Corona-Themen, Maskenverweigerern und illegalen Menschenansammlungen beschäftigen. Was der Bürger an Kontrollen mitbekommt, sagt Emig, „ist immer nur eine Momentaufnahme“.

Womöglich sinkt durch den Lockdown die Anzahl an anderen Delikten. Verkehrsunfälle beispielsweise könnten – wie im März beobachtet – zurückgehen, auch Einbrüche in Privathäuser, weil sich die Menschen mehr daheim aufhalten. Aktuell aber sei das Spekulation, sagt Emig. Konkrete Aussagen lassen sich dazu erst nach der Jahresbilanz treffen. Fest steht: „Unsere normale Arbeit geht wie gewohnt weiter.“ Durch die Infektionsschutzverordnung kamen neue Aufgaben hinzu.

Alpine Einsatzgruppe und Landratsamt im Skigebiet Garmisch-Classic unterwegs

Sie führte die Alpine Einsatzgruppe am Sonntag vor einer Woche auch ins Skigebiet Garmisch-Classic. In Absprache mit dem Landratsamt schauten die Beamten am Kreuzeck- und Bayernhaus nach dem Rechten, wollten sich vor allem ein Bild von der Lage vor Ort machen. Die Gastronomen hatten damit geworben, Tourengeher Essen und Getränke zum Mitnehmen zu bieten. Dies alles lief offenbar in Einklang mit den Hygieneschutzmaßnahmen, Abstandsregeln und Co. wurden eingehalten. „Die Kontrolle ergab keine Beanstandungen“, meldet Emig.

Dabei erinnert er daran, worum es im großen Ganzen geht: eine Pandemie einzudämmen – sicher nicht um Schikane. Die Polizei versteht sich in diesem Thema als Bindeglied zwischen der Politik und den Bürgern, betont Emig. Man sei nicht nur für Kontrollen da, sondern versuche aufzuklären. „Wir wollen die Bürger nicht drangsalieren.“