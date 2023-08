Olympia-Erlebniswelt lockt neue Gäste: Angst vor noch mehr Chaos am Skistadion in Garmisch-Partenkirchen

Von: Christian Fellner

Volles Haus: Der Parkplatz am Olympia-Skistadion ist schnell voll - und aufgrund der Dreiecks-Geometrie nicht einfach zu belegen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Parkplätze sind eh schon knapp rund um das Olympia Skistadion in Garmisch-Partenkirchen: Nun wird mit der Olympia-Erlebniswelt eine neue Attraktion kommen. Der Gemeinderat fürchtet noch mehr Probleme als bisher zwischen Klinikum und Sport-Arena.

Garmisch-Partenkirchen – Das Olympia-Skistadion beschäftigt die Verantwortlichen in der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen seit vielen Jahren. Nun biegt das Projekt endlich auf die Zielgerade ein. Die Sanierung der Anlage, in der der olympische Geist von 1936 noch weht und sichtbar wird, ist abgeschlossen. Nach mehr als 17 Millionen Euro für eine neue Schanze in 2007, die als Wahrzeichen über dem Stadion thront, wurden nun rund 13 Millionen fällig, um die altehrwürdige Sportstätte wieder in Form zu bringen. Zu guter Letzt hat der Gemeinderat ein Betriebskonzept auf den Weg gebracht, das die Anlage mit einem Budget von 3,5 Millionen Euro zur Olympia-Erlebniswelt aufwertet und es ermöglicht, entsprechende Einnahmen an diesem touristischen Hotspot zu erzielen.

So weit, so gut. Doch gibt es in der ganzen Angelegenheit ein Problem, das auch in der Diskussion im Gemeinderat eine zentrale Rolle einnahm: das Parken. Das Chaos rund um das Skistadion ist auch an normalen Wochenenden groß genug, Pkw fluten das Viertel, verstopfen die Anwohnerstraßen. Alles bekannt. Daher war einigen Lokalpolitikern schon etwas flau im Magen, nun die Attraktion des Angebots noch deutlich zu erhöhen. „Es wird erheblich mehr Verkehr kommen“, befürchtet Dr. Stephan Thiel (Bündnis 90/Die Grünen). Seine Hoffnung: Vielleicht könne man die Gäste abfangen oder sie zu Bahn oder Bus bringen, wenn es dafür womöglich Vergünstigungen gebe. Andreas Grasegger (Bayernpartei) erachtet die Kapazität der Stellflächen jetzt schon als zu klein an. „Wir haben da den Eckbauer, das Kainzenbad und das Klinikum, da werden wir bei dem Mehr an Besuchern mit den Parkplätzen nicht mehr auskommen.“

100 000 Gäste pro Jahr, zirka 100 Pkw mehr pro Tag - das prognostiziert eine Expertin

Hotellerie-Obmann Daniel Schimmer (Freie Wähler) sah vor allem die womöglich weitere steigende Zahl an Tagesgästen als Problem an. Für die Urlauber könne eine solche Attraktion nur gut sein, da sie auch bei schlechtem Wetter nutzbar sei. „Dafür fehlt uns eh das Angebot, da stehen die Leute dann an er Rezeption und fragen, was sie tun können.“ Er mahnte, dass der Betreiber – wer auch immer das sein wird – den Ansturm „managen“ wird müssen. „Das Chaos ist so schon groß genug.“ Ulrike Bittner-Wolff (SPD) und Schimmer wollten von Elisabeth Hiltermann wissen, mit wie vielen Besuchern mehr der Markt rechnen müsse. Die Diplom-Betriebswirtin, die die Kommune bei der Planung unterstützt, rückte zunächst nicht so recht raus mit der Sprache. Ein Potenzial von rund 100 000 Gästen pro Jahr hatte sie zuvor prognostiziert. Letztlich ließ sie sich darauf ein, dass man davon ausgehen könne, dass rund 30 000 bis 40 000 Gäste davon sowieso schon vor Ort seien, nicht nur durch die neue Attraktion angezogen werden. „Da wird von 90 Prozent Anreise mit dem Pkw ausgehen, kommt man auf rund 100 Autos mehr pro Tag.“

Will eine Lenkung des Verkehrs unter anderem durch Park&Ride-Anlagen: Hermann Guggemoos (CSU). © CF

Eine Hochrechnung, die die Anwesenden nicht beruhigte. Hermann Guggemoos (CSU), der dem Arbeitskreis Mobilität angehört, versuchte, die Diskussion ein wenig einzufangen. Die Probleme seien bekannt und den Mitgliedern der fraktionsübergreifenden Gruppe bewusst. Die Lösung liegt in seinen Augen in einer klaren Lenkung des Tagesgäste. Er sprach von Park&Ride-Anlagen „mit einer vernünftigen Shuttleanbindung“ für alle touristischen Angebote im Ort. Der Arbeitskreis sei dabei, ein Konzept zu erstellen, das im Oktober präsentiert werden könnte.

Dreiecks-Parkplatz bringt allein schon von der Geometrie her Probleme

Das Bauamt wartete in der Beschlussvorlage dagegen noch mit einer anderen Variante auf: Parkdecks am Kainzenbad. Die Idee kam nicht allzu gut an. „Ich weiß nicht, ob die Lösung Beton ist, Parkhäuser zu bauen, da sollte man doch lieber den ÖPNV nutzen“, argumentierte Martin Sielmann (Frei und liberal). Das brachte Markus Gehrle-Neff auf den Plan. Der erinnerte an die Gedankenspiele, den Bahnhof Kainzenbad zu reaktivieren. „Das würde allen sehr gut tun, Mitarbeitern im Klinikum wie auch den Gästen.“ Dann braucht es einen Bahnsteig und grundsätzlich wohl eine neue Geometrie für die Parkflächen rund ums Skistadion. Diese seien bisher nämlich auch sehr schlecht geschnitten, um sie möglichst effektiv zu nutzen. „Es ist ein dreieckiger Parkplatz, und er ist definitiv zu klein.“

Elisabeth Koch (CSU) riet dazu, das Klinikum nicht zu vergessen. „Wir brauchen da draußen ein Parkkonzept im Gesamten. Da müssen wir auch das Klinikum in die Pflicht nehmen“, betonte die Bürgermeisterin. Gehrle-Neff pflichtete ihr bei. „Das Klinikum fährt auf einer seltsamen Welle, nutzt die Parkplätze am Kainzenbad einfach mit.“ Es fehlt für das Areal ein Bebauungsplan, der die Situation regelt. Bei aller Begeisterung über die Fortschritte im Stadion bleiben also wichtige Fragen offen.