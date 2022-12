Ansturm auf „normales“ Neujahrsspringen: Schon 13 000 Tickets verkauft

Von: Patrick Hilmes

In Arbeit: Noch ist die Pistenraupe im Skistadion am Werk, am 1. Januar 2023 sollen dort dann wieder 20 000 Zuschauer vor Ort das Neujahrsspringen verfolgen können. © Patrick Hilmes

Nach zwei Geisterspringen dürfen sich Zuschauer wie Athleten und Medien wieder auf ein „normales“ Neujahrsspringen 2023 in Garmisch-Partenkirchen freuen. Der Ticketvorverkauf läuft zur Zufriedenheit des Skiclub Partenkirchen, das gilt auch für sämtliche Vorbereitungen.

Garmisch-Partenkirchen – Was ist das doch trostlos gewesen. Am 1. Januar 2021 sprang der Pole Dawid Kubacki 144 Meter weit – Schanzenrekord. Am 1. Januar 2022 verpasste Markus Eisenbichler beim 100. Geburtstag des Neujahrsspringens um magere elf Zentimeter den Heimsieg. Und vor Ort bekam es jeweils kaum einer mit. Es tobten nicht die Massen im Skistadion angesichts des Schanzenrekords oder des spannenden Finishs, weil niemand toben durfte.

Und doch gingen die beiden Geisterspringen in die Geschichtsbücher ein. Ein Kapitel, das niemand hinzufügen wollte, doch die Corona-Pandemie zeigte sich von ihrer hartnäckigen Seite. Nun soll alles anders, wieder etwas normaler werden. Die Aussichten sind rosig, denn es steht fest: Die 2023er-Auflage findet statt – mit Fans und einigen Neuerungen.

Kein Corona, keine Beschränkungen, die Arbeit für Ausrichter SC Partenkirchen hat sich wieder deutlich erleichtert. Doch so ganz ohne Schwierigkeiten ging es dann doch nicht. Die Sorgenfalten wurden immer etwas tiefer auf der Stirn von SCP-Präsident Michael Maurer. Denn nach dem Zugunglück zogen sich die Arbeiten an den Schienen hin. Garmisch-Partenkirchen war über Monate nicht mit der Bahn erreichbar. „Wir haben lange gebangt“, erzählt Maurer. Immerhin ist das Thema Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen omnipräsent und die Parkplatzkapazität rund um das Skistadion beschränkt. Doch mittlerweile rollen die Züge wieder – und halten wi früher an Silvester sowie Neujahr zuschauerfreundlich direkt am Kainzenbad vor dem Skistadion. Das war’s dan auch mit den Sorgen. Nun kann der SCP vermelden: alles läuft.

Wetter spielt mit: In drei kalten Nächten genug Schnee produziert

Auch die unberechenbare Komponente namens Wetter spielte mit. Die vergangenen Tage und Nächte brachten das herbeigesehnte Weiß inklusive kalten Temperaturen. Dadurch konnten die Schneekanonen 72 Stunden durchlaufen und die Pistenraupen ihre Arbeit aufnehmen. „Das war sehr gut, in der Vergangenheit mussten wir aufgrund der warmen Temperaturen immer wieder Pausen einlegen“, betont Schanzenchef Thomas Scheck. In der Woche vor Weihnachten steht dann noch die Feinpräparierung an, damit alles für den 1. Januar angerichtet ist.

Damit es dann Neujahr wieder zu einem Fest wie in den Vor-Corona-Jahren führt, bedarf es natürlich einer Vielzahl skisprungbegeisterter Fans. Auch bei diesem Punkt hat Maurer gute Nachrichten: „Der Ticketverkauf verläuft sehr erfreulich auf dem Niveau wie vor der Pandemie.“ Rund 13 000 Karten sind bereits über die Ladentheke gegangen, die teuersten Plätze auf der Sitztribüne West schon ausverkauft. Corona hat dem Interesse keinen Abbruch getan. Entsprechend zuversichtlich ist man beim SCP, die gewünschte Zahl von 20 000 Zuschauern erreichen zu können.

Catwalk: Fans bekommen Springer besser zu sehen

Die Fans im Stadion bekommen die Athleten dann auch ein wenige besser als sonst üblich zu Gesicht. Denn nachdem sie den Medien Rede und Antwort gestanden haben, marschieren sie erstmals über einen „Catwalk“, eine kleine Brücke, sodass sie oberhalb der Massen im Stehplatzbereich stehen. Zudem wird es für die Fans daheim neue spektakuläre Fernsehbilder geben. Die liefert eine Speeddrohne, die dem Springer nach dem Schanzentisch hinterherfliegt.

Ist dann der ganze Spaß wieder vorbei, muss es zack, zack gehen. Am 1. Januar ab 17 Uhr wird alles aus dem Skistadion rausgeräumt, steht doch bereits am 4. Januar die Premiere des Nachtslaloms auf dem Gudiberg an. Entsprechend gilt es für den SCP, mit dem SC Garmisch zusammenzuarbeiten. „Das funktioniert wirklich sehr gut“, lobt Maurer die Koproduktion. So entstehen reichlich Synergien. Etwa die Kosten für Medienunterbringung, Absperrungen, Container, Dienstleistungen und vieles mehr werden nun geteilt. Maurer bilanziert: „Das ist nachhaltig und ressourcenschonend.“