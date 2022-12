Appell an Bürger und Gäste: Auf Feuerwerkskörper verzichten

Von: Andreas Seiler

Umstritten: Feuerwerkskörper. © dpa

Lichtspektakel am Himmel und laute Knaller am Boden gehören für viele zu Silvester. Doch die Kritik am traditionellen Feuerwerk wird vielerorts lauter – so auch in Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen – Der Marktgemeinderat Garmisch-Partenkirchen hat in der jüngsten Sitzung eine Resolution verabschiedet und appelliert wie bereits im vergangenen Jahr an alle Bürger und Gäste, auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zum Jahreswechsel zu verzichten.

Als Gründe werden die Umweltbelastung durch Feinstaub, die Beeinträchtigung von Wild- und Haustieren durch die Geräuschkulisse und die Kapazitäten des Klinikums aufgeführt. Krankenhäuser werden am Silvesterabend stark strapaziert, um durch Pyrotechnik teilweise schwer verletzte Patienten behandeln zu können. In diesem Jahr kommt ein weiterer Aspekt hinzu: der schreckliche Krieg in der Ukraine.

„Für den Marktgemeinderat ist es das Gebot der Stunde und ein Zeichen des Respekts gegenüber den Opfern dieses Krieges, in diesem Jahr auf das Abfeuern von Raketen und Geschossen aller Art zum reinen Vergnügen zu verzichten. Nicht ganz 1000 Kilometer von uns entfernt werden unschuldige Menschen beinahe täglich mit echten, tödlichen Geschossen konfrontiert und fallen diesen zum Opfer“, heißt es dazu in der Resolution. Daher sei der Appell zum Verzicht auf Feuerwerkskörper „mehr als gerechtfertigt“.

Unabhängig von diesem Aufruf gibt es im Ort Bereiche, in denen unter anderem aus Gründen des Brandschutzes ein generelles Feuerwerksverbot gilt. Dies besteht beispielsweise in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen und besonders gefährdeten Gebäuden. Beispiele hierfür sind das Klinikum und die historische Ludwigstraße. Einen genauen Skizzenplan findet man auf der Homepage der Gemeinde (https://buergerservice.gapa.de/) unter „Aktuelle Informationen“.