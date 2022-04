Die KJE wird 50: Werdenfelser Werkstätten beschäftigen 180 Behinderte - Hoher Qualitätsanspruch bei Produkten

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Komplett auf Eigenproduktion hat Werkstattleiter Peter Pfeiffer (Bild oben, l.) das Angebot im Laden an der Dompfaffstraße mittlerweile umgestellt, in dem Cornelia Stahr (M.) und Philipp Hildebrandt, beide sind zugleich Beschäftigte und Betreute, arbeiten. © Sehr

Es ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Vor 50 Jahren wurde die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe in Garmisch-Partenkirchen ins Leben gerufen. Seitdem ist viel passiert - vor allem für die Menschen mit Behinderung.

Garmisch-Partenkirchen – Ein Lächeln, das auch durch die Maske zu erkennen ist. Ein paar nette Worte, ein kleiner Scherz. Oder eine spontane Berührung. Das macht’s aus. „Die Freude der Menschen“ motiviert Peter Pfeiffer, Leiter der Werdenfelser Werkstätten, jeden Tag aufs Neue. „Deshalb macht die Arbeit so viel Spaß, auch in schwierigen Zeiten, wie jetzt unter Corona-Bedingungen, bekommt man sehr viel zurück.“

Der 51-Jährige, der eigentlich Radio- und Fernsehtechnik gelernt hat, ist heute noch froh, dass es ihn als Zivildienstleistenden zur Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe (KJE) in Garmisch-Partenkirchen verschlagen hat. 1994 war das. Seither arbeitet der Farchanter in der Einrichtung, die vor 50 Jahren gegründet wurde. „Ich bin quasi ein Eigengewächs“, sagt er. Als klar war, dass er weiter mit Menschen mit Behinderung arbeiten will, absolvierte er eine sonderpädagogische Zusatzausbildung, später setzte er das Sozialwirt-Studium und den Qualitätsmanager drauf. Derart gerüstet trat Pfeiffer 2005 die Nachfolge von Alfred Beyer an. Dem Mann, der die Werdenfelser Werkstätten 33 Jahre lang geleitet und an der Seite von KJE-Initiator Alfred Heinle mit aufgebaut hatte.

Einer der größeren Arbeitgeber in Garmisch-Partenkirchen

Die „beschützende Werkstatt für Behinderte“ nahm im Januar 1973 ihren Betrieb auf – zunächst auf einem Areal an der St.-Martin-Straße. Den Anfang machten die Schreiner, später kamen die Wäscherei, Weberei und industrielle Fertigung dazu. „Zuerst ging’s mit Skimontage los“, erzählt Pfeiffer. „Das wäre heute gar nicht mehr möglich.“ Schon zwei Jahre nach der Eröffnung hatte sich die Zahl der Beschäftigten mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen verdreifacht. 75 Menschen arbeiteten unter dem KJE-Dach – und das mit großer Begeisterung. Aktuell sind es 184, Platz wäre für 204 vorhanden, die in den verschiedenen Werkstätten tätig sind. Inklusive der Betreuer und Fachkräfte beschäftigt die KJE hier circa 250 Leute. „Wir zählen schon zu den größeren Arbeitgebern im Ort“, betont Pfeiffer.

Entscheidend für ihn ist, dass mit diesem Team hohe Qualität entsteht, was seit 2007 zu seiner Freude durch ein Zertifikat belegt ist. Und dass der Mensch, so wie er ist, angenommen wird. Das heißt, dass der Arbeitsplatz eben auch an die angepasst werden muss, die dort tätig sind. Das beste Beispiel dafür sind die Anzünder für Kamin- und Kachelöfen sowie den Grill. Die wurden eigens entwickelt, um Menschen mit schwereren Beeinträchtigungen ein Erfolgserlebnis zu garantieren. Statt wie bisher kleine Handlangerarbeiten zu verrichten, gestalten sie nun ein Produkt vom Anfang bis zum Ende. Sie zählen die kleinen Holzstücke ab, verpacken diese in Jutesäckchen und tunken sie letztendlich in Wachs. „Eine tolle Leistung“, findet der zweifache Familienvater. Kein Wunder, dass alle stolz darauf sind. Auch die Eltern, die ihren Kindern diese Fähigkeiten teils gar nicht zugetraut haben. „Alle sollen sich bei uns wohlfühlen“, lautet Pfeiffers Devise. „Das bedeutet aber auch, dass man für alle die optimale Arbeit finden muss.“

Neuer Standort: 50 Prozent Nachlass auf den Verkaufspreis

Seit dem Umzug an die Dompfaffstraße haben der Werkstatt-Leiter und seine Kollegen perfekte Voraussetzungen dafür. Die Räume auf dem alten Krankenhaus-Areal und in den ehemaligen Hallen der Berufsschule an der St.-Martin-Straße waren doch arg beengt. Dazu kam, dass auch die Behörden ein Veto eingelegt hatten. Ihnen erschien das immer wieder erweiterte Provisorium ebenfalls zu klein. Ihre Lösung: Die Behinderten sollten zum Arbeiten nach Bad Tölz gebracht werden. „Ein Unding“, sagt Heinle. Allein wegen des Anfahrtswegs. Erst seine Forderung, sich die Gegebenheiten doch vor Ort anzuschauen, führte zu einem Einlenken. Und dazu, dass sich der Verein mit Nachdruck auf die Suche nach einem Grundstück machte. Auf dem früheren US-Areal an der Dompfaffstraße wurde die KJE schließlich fündig. Mit der Vorgabe, dass „dort etwas für soziale Zwecke entsteht, gab’s 50 Prozent Nachlass auf den Verkaufspreis“. Keine Frage, dass Heinle und seine Mitstreiter zuschlugen. Mit der Folge: Seit 2003 haben die Werkstatt-Mitarbeiter dort auf 4500 Quadratmetern beste Arbeitsbedingungen – und bis zu einem gewissen Punkt auch Erweiterungsmöglichkeiten, wie die neue Anzünder-Produktion zeigt.

„Die gemütlichen alten Werkstätten hatten schon was“, räumt Pfeiffer ein. Aber mit dem Neubau zog die Moderne ein, angepasst an die aktuelle Technik. „Es war an der Zeit zu erweitern.“ Auch um den Bereich Hauswirtschaft unterzubringen, genau wie den beruhigten Bereich, in dem in entspannter Atmosphäre, ganz ohne Hektik und Krach, Teile für einen der zahlreichen Kunden aus der Industrie gefertigt werden.

Einzug in die neuen Werkstätten ein Meilenstein

Schwerstbehinderte kommen in den Werkstätten ebenfalls unter, in der Fördergruppe, einer Art Tagesbetreuung. Pfeiffer findet wichtig, dass sie aus ihren Wohnheimen rauskommen und an der Dompfaffstraße „einen zweiten Lebensraum finden“. Die Eltern, das weiß er aus vielen Gesprächen, sind dankbar dafür. Auch dafür, dass der Betrieb unter Corona-Bedingungen stets weiterlief. „Da wurde uns von Seiten der Angehörigen sehr viel Vertrauen entgegengebracht.“ Um sein Team zu schützen, gibt es in den Werdenfelser Werkstätten eine eigene Teststation, die täglich um die 150 Mitarbeiter durchlaufen. Für den Chef ist der Umgang mit der Pandemie ein Meilenstein. Einer von vielen.

Der größte war sicher 2003 der Einzug in die neuen Werkstätten. Dazu haben die Landkreisbürger und auch die Tagblatt-Leser entscheidend beigetragen. Der stete Spendenfluss half enorm, um diesen zu realisieren. Viel Geld gab’s zudem, um die Werdenfelser Werkstätten Zentral im ehemaligen Kaufhaus X zu errichten. Mit großzügiger Unterstützung des Besitzers konnten hier 24 Arbeitsplätze für Menschen mit seelischer Behinderung entstehen. „Ein Quantensprung“, sagt Pfeiffer. Das gilt auch für die 16 Außenarbeitsplätze für seine Schützlinge, die seit 2010 in der Hotellerie, Gärtnerei, Jugendherbergen und etlichen anderen Bereichen untergekommen sind.

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die die Werdenfelser Werkstätten seit bald 50 Jahren schreiben. Und das mittlerweile in zertifizierter Qualität. Die Produkte, die an der Dompfaffstraße entstehen, füllen den Werkstattladen. Zum 1. März hat Pfeiffer auf Eigenproduktion umgestellt. Alles, was sich in den Regalen findet, ist handgemacht in Garmisch-Partenkirchen. Um sein Team in Corona-Zeiten zu schützen, verzichtet der Werkstattleiter allerdings erneut auf den beliebten Tag der offenen Tür. Stattdessen bietet er am 7. Mai einen verkaufsoffenen Samstag an. Von 9 bis 16 Uhr können Interessierte nach Herzenslust in dem breiten Sortiment stöbern – und hoffentlich kräftig zuschlagen. Das Interesse an den Waren ist für Pfeiffer und sein Team – „wir freuen uns jeden Tag über unseren Job“ – ein schöner Lohn.