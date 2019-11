Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Pillenengpass in Apotheken ist Alltag

Eine stockende Versorgung bei gängigen Medikamenten wird zu einem immer größeren Problem. Auch im Landkreis. Das liegt zum Teil an den Lieferketten rund um die Erde. Apotheker warnen vor Nachteilen für die Patienten.

Landkreis– Zwei heftige Panikattacken beeinträchtigten das Leben von Klaus P. (Name geändert). Es folgten Fehldiagnosen und die Einnahme von risikobehafteten Pillen. Dann schien endlich die passende Behandlung gefunden: Sein Psychiater hatte ihm das Antidepressivum Venlafaxin verschrieben. Doch als der 79-Jährige aus dem Landkreis in der Apotheke damit vorstellig wurde, bekam er die Auskunft: „Nicht vorrätig und nicht lieferbar.“ Er habe nur gedacht: „Menschenskinder, ich brauch’ das doch!“ Der Rentner ist mit diesem Problem nicht allein. Bei einer Vielzahl von Medikamenten können die Apotheker keinen Nachschub beschaffen. Für Pharmazeutin Ursula Bockhorni-Imhoff ist das Alltag. Sie besitzt die Ludwigs-Apotheke in Partenkirchen und war 20 Jahre Sprecherin der Apotheker im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. „Mittlerweile ist das bei uns Alltag. Vor zwei Jahren war das noch nicht so.“ Die Apotheken vor Ort können dieses Problem nicht lösen, weil mittlerweile Bockhorni-Imhoff zufolge auch bei den Arzneimitteln „alles global ist“.

Lieferengpässe bei einigen Medikamenten dauerndes Ärgernis

Den Eindruck von Bockhorni-Imhoff bestätigt Mathias Arnold, Vizepräsident der Apothekervereinigung ABDA. „Lieferengpässe bei Schilddrüsenarzneien, Arzneien gegen Gicht oder Schmerzmitteln wie Ibuprofen sind ein dauerndes Ärgernis“, sagt er. Auch der Rückruf des Blutdrucksenkers Valsartan nach einer Verunreinigung habe 2018 zu einem Mangel in den Apotheken geführt und normalisiere sich erst langsam. „Die Lieferengpässe haben in den vergangenen Jahren zugenommen.“

Zwar lassen sich viele knappe Arzneien durch andere Medikamente ersetzen, doch das bleibe nicht ohne Folgen, warnt Arnold. „Das sind nicht die Mittel, auf die die Patienten eingestellt sind und nicht zwingend die, die sie am besten vertragen.“ Häufig muss Bockhorni-Imhoff erst beim behandelnden Arzt nachfragen, ob das Präparat, das verfügbar ist, auch für den Kunden geeignet ist.

Krankenkassen zahlen nicht jedes Ersatzpräparat

Ein weiteres Problem: Die Krankenkassen zahlen nicht jedes Ersatzpräparat. „Krankenkassen dürfen die Kosten für Medikamente nur bis zum sogenannten Festbetrag übernehmen“, teilt Stefan Schackmann, Direktor der örtlichen AOK, mit. Ausnahmen aufgrund von Lieferengpässen „sieht der Gesetzgeber nicht vor“.

Aufgeschreckt ist auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Um der Situation Herr zu werden, kann er sich eine Abweichung von Rabattverträgen zwischen Krankenkassen und Pharmafirmen vorstellen. Dabei bekommen Kassen Preisnachlässe für garantierte Mindestabnahmen. Apotheker sind so darauf beschränkt, je nach Kasse des Patienten nur ein Medikament bestimmter Arzneifirmen abzugeben. Spahn will das ändern: Stehen Rabatt-Arzneien nicht zur Verfügung, sollen Apotheker nach 24 Stunden alternative Mittel abgeben dürfen.

Apotheker, Angestellte und Patienten verärgert

Die Lieferengpässe zehren an den Nerven. Vor allem an den der Betroffenen, aber auch der Apotheker und ihrer Angestellten. Für neun von zehn selbstständigen Apothekern zählen Lieferengpässe zu den größten Ärgernissen im Alltag, so die ABDA. „Man muss flexibel sein, damit man den Patienten helfen kann“, sagt Bockhorni-Imhoff.

Gründe für Lieferengpässe gibt es viele. So herrscht im globalen Gesundheitswesen Kostendruck. Viele Pharmakonzerne lassen laut ABDA Wirkstoffe in Fernost herstellen – etwa Antibiotika in China und Indien. Dort konzentriert sich die Produktion auf wenige Betriebe, wie der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) erklärt. Die Folge: Steht die Produktion zeitweilig still oder kommt es wegen Verunreinigungen zu Arznei-Rückrufen, hakt es in der Lieferkette.

„Kein Hersteller hält bewusst Arzneimittel knapp oder gibt nur vor, lieferunfähig zu sein“, betont der BPI. Jeder Lieferengpass sei ein Vertrauensverlust und Imageschaden, was zu Umsatzrückgängen führe.

