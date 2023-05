Klimatrinker statt Klimakleber? Betrunkener sitzt mit Stuhl, Tisch und Bier mitten auf der Bundesstraße

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Seelenruhig sitzt ein Mann am Tisch in der Sonne und trinkt ein Bier - mitten auf der Bundesstraße 2 in Kaltenbrunn. © Privat

Mitten im Pfingstreiseverkehr sitzt ein 45-jähriger Garmisch-Partenkirchner auf der Bundesstraße in Kaltenbrunn und trinkt Bier. Nun ermittelt die Polizei - nicht nur wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Betrunkene zeigte auch vielen Autofahrern den Stinkefinger.

Garmisch-Partenkirchen - „In Kaltenbrunn gibt‘s jetzt Klimatrinker“, schreibt einer in den Kommentaren. Zahlreiche Videos und Fotos sind am verlängerten Pfingstwochenende in den sozialen Netzwerken aufgetaucht. Sie zeigen einen Mann, wie er seelenruhig auf einem Stuhl an einem Tisch ein Bier in der Sonne trinkt. An sich nichts Außergewöhnliches an einem sonnigen Pfingstwochenende - wäre da nicht die Tatsache, dass der 45-jährige Garmisch-Partenkirchner deutlich angeheitert mitten auf der Bundesstraße 2 in Kaltenbrunn sitzt.

Am Freitag, 26. Mai, gingen gegen 17.20 Uhr bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen gleich mehrere Notrufe wegen des stark alkoholisierten Anwohners ein. „Die hieraus resultierende Gefahrenlage für sich und andere Verkehrsteilnehmer nahm der stark alkoholisierte Mann offensichtlich in Kauf“, schreibt ein Beamter in einer Presseaussendung. Nicht nur das: Der Mann aus dem Kreisort beleidigte laut Polizei sogar vorbei fahrende Autofahrer noch, indem er ihnen seinen Mittelfinger präsentierte.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Betrunkener wird in Gewahrsam genommen - Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen

Der 45-Jährige wurde daraufhin von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und in der Gefangenenzelle der PI zum Ausnüchtern gebracht. Mit dem Trinkgelage im Ferienverkehr wollte er protestieren, wie sich im Nachgang herausstellte. In den sozialen Netzwerken ist sich köstlich darüber amüsiert worden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Beleidigung ermittelt.

Geschädigte Verkehrsteilnehmer, die durch den Mann beleidigt und infolge seines Verhaltens vielleicht sogar gefährdet wurden, sowie unbeteiligte Zeugen, sollen sich umgehend telefonisch bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter Telefon 08821/9170 melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.