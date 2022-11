Millionen-Investition in den Rheinischen Hof: Neustart mit Garni-Konzept

Von: Tanja Brinkmann

Noch klafft ein gewaltiges Loch neben dem Rheinischen Hof: Juniordirektor Andreas Griess ist aber zuversichtlich, dass er Weihnachten wieder die ersten Gäste empfangen kann. © Thomas Sehr

Es ist ein Kraftakt. Den nimmt Jutta Griess aber gerne auf sich. Zwei Millionen Euro investieren sie und ihre Familie in den Rheinischen Hof – in ein Hallenbad, den Wellness- und Fitnessbereich, Zimmer sowie ein neues Konzept. Ist das geschafft, will die Seniorchefin endgültig das Ruder an ihren Sohn Andreas Griess übergeben.

Garmisch-Partenkirchen – Heftig. Wirklich heftig. Jutta Griess kann’s nicht anders ausdrücken. Seit gut einem Monat arbeitet die Seniorchefin des Hotels Rheinischer Hof in Garmisch-Partenkirchen auf einer Baustelle. Schon jetzt ist klar, dass es noch eine Weile so bleibt. Insbesondere eine Lehmschicht hat dazu geführt, dass sich die Fertigstellung des neuen Hallenbads verzögert. „Damit hat niemand gerechnet, da kann keiner was dafür.“ Die Folge: Es muss tiefer gebaggert werden. Das und die Anforderungen des Brandschutzes machen Griess und ihrem Sohn Andreas, der 2008 als Juniordirektor in den Betrieb eingestiegen ist, das Leben momentan etwas schwer. Wer Jutta Griess aber kennt, weiß, dass sie ihren Optimismus nicht so leicht verliert. „Ich bin zuversichtlich“, betont sie. Weihnachten erwartet sie die ersten Gäste im umgebauten Haus. Das neue Hallenbad werden diese zwar noch nicht nutzen können. Dafür dürfen sie schon das Garni-Konzept testen.

Kooperation mit Gastronomie vor Ort für neues Garni-Konzept

„Wir sperren die Küche zu“, erklärt Jutta Griess. Anlass für diese Entscheidung war, dass sich der Koch, der seit über 40 Jahren im Haus ist, „auf der Zielgerade Richtung Rente befindet“. Ein Nachfolger, der zudem ja auch ins Team passen muss, war nicht zu finden. Somit orientieren sie und ihr Sohn sich neu. „Wir werden das größte und beste Vier-Sterne-Garni-Haus in Garmisch-Partenkirchen“, kündigt Jutta Griess an. Dafür haben sie sich mit den Restaurant-Betreibern vor Ort zusammengetan, eine umfassende Speisekarte erstellt, von der die Gäste je nach Laune auswählen können. Selbstredend auch querbeet, etwa Pasta oder Burger für die Kinder, asiatische Spezialitäten für die Mutter und bayerische Schmankerl für den Vater. Im Stüberl können sie dann speisen – Getränke inklusive. Neben den Automaten für Kaffee, alkoholfreie Getränke gibt es auch Bier und Wein. Eine Mikrowelle steht zum Aufwärmen bereit. „Uns war wichtig, dass gerade Familien mit Kindern abends nicht unbedingt raus müssen“, sagt die Seniorchefin. Aus Erfahrung weiß sie aber, dass viele nach einer Wanderung noch eine Brotzeit in einer Hütte genießen. Andere Urlauber erkunden gerne die Gastronomie vor Ort. Alles Gründe, die für ihr neues Konzept sprechen. „Die Gäste möchten flexibel sein.“

Glücksfall, dass Juniorchef Andreas Griess den Betrieb weiterführt

Den freigewordenen Platz, den Yogaraum, das Freibad und die Tiefgarage nutzen sie, um ihre Umbaupläne zu realisieren. Zwei Millionen Euro investieren sie in das neue Hallenbad samt Photovoltaik-Anlage, das vergrößerte Wellnessareal, das einen Eisraum erhält, einen Fitnessraum, zwei zusätzliche Zimmer und ein großes Appartement. Mindestens 150 000, eher 200 000 Euro davon fließen in den Brandschutz. Die Umgestaltung des Hauses brachte wieder strenge Auflagen mit sich. „Die Handwerker, das sind alles Hiesige, arbeiten auf allen Ebenen mit Volldampf“, betont Griess. Auch deshalb bleibt sie zuversichtlich.

Für sie ist nach dem Umbau Schluss. Dann will sie in Rente gehen und ihrem Sohn das Ruder überlassen. Dass er den Betrieb weiterführt, „ist ein Glücksfall“, sagt die stolze Mutter. „Er setzt viel Herzblut ein, gestaltet kontinuierlich die Zimmer und Bäder um.“ Modern, mit viel Altholz und einem klaren Bezug zum Urlaubsort sind die Räume, die schon erneuert wurden. Eine zusätzliche finanzielle Herausforderung. Eine, die ihr Sohn, „ganz hervorragend meistert“. Das sieht sie zudem an den Zahlen: „80 bis 90 Prozent Belegung sprechen doch für sich.“ Nur so, und das ist allen bewusst, können sie aber auch die Investitionen in siebenstelliger Höhe stemmen.

Der Rheinische Hof an der Zugspitzstraße wurde 1953 eröffnet. „20 Jahre später ist mein Mann eingestiegen, ich bin 1980 dazugekommen“, erinnert sich Jutta Griess. Das Haus Windrose mit Appartements gegenüber erwarben sie 1993 und 1996 bauten sie den Wellnessbereich aus.