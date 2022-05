„Das Haus kommt in gute Hände“: Josef Kümmerle übergibt Museum Werdenfels

Von: Tanja Brinkmann

Schlüsselübergabe: Josef Kümmerle und seine Nachfolgerin Dr. Constanze Werner vor dem Museum Werdenfels. Sehr © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Sie teilen eine Leidenschaft, die für die Kultur, Geschichte und Traditionen des Landkreises. Dafür setzen sich Josef Kümmerle und Dr. Constanze Werner seit Jahren ein. Kein Wunder, dass die 55-Jährige seine Wunschkandidatin war, als es darum ging, einen Nachfolger für ihn als Leiter des Museums Werdenfels zu finden.

Garmisch-Partenkirchen – Der Eingangsbereich, der muss angepackt werden. Darin sind sich Dr. Constanze Werner und Josef Kümmerle einig. „Das ist die Visitenkarte, die die Leute ins Haus reinziehen soll“, betont die neue Leiterin des Museums Werdenfels. Ihr Vorgänger nickt zustimmend. „Der hätte auch auf meiner Liste gestanden.“ Schon daran sieht man, dass die beiden Garmisch-Partenkirchner auf einer Wellenlänge liegen. Ähnliche Vorstellungen haben, wie es mit dem Haus an der Ludwigstraße weitergehen soll. Wenig erstaunlich also, dass Kümmerle für Werner als Nachfolgerin votiert hat. „Wir arbeiten seit langem gut zusammen“, bestätigt der 75-Jährige. Jetzt, Anfang Mai, übergibt er ihr das Haus. Gut bestellt. Das unterstreichen beide.

„Das Museum kann sich sehen lassen“, betont Kümmerle. Das ist vor allem sein Verdienst. Obwohl er die Einrichtung seit 2010 „nur“ ehrenamtlich leitete, hat er ein Mammutprojekt gestemmt. „Dass es so klappt, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erhofft.“ Hat es aber. Das Museum verfügt nun insbesondere über einen modernen Ausstellungsraum und Platz für Veranstaltungen. „Das hat viel Kraft und Zeit gekostet“, räumt der scheidende Leiter ein. Zu seiner Erleichterung zogen aber alle, vor allem der Landrat und die Mitarbeiter der Kreisbehörde als Träger des Museums, an einem Strang, setzten sich mit ihm für dieses Projekt ein. „Mich freut’s“, sagt Kümmerle, „dass wir das hinbekommen haben.“

Vorhandene Sammlungen müssen durchforstet werden

Darüber ist auch Werner „heilfroh“. Vier Tage die Woche wirkt die 55-Jährige künftig in Garmisch-Partenkirchen. Einen Tag bleibt sie noch im Oberammergau Museum – auf alle Fälle bis zur Abwicklung der Sonderausstellung „(Im)materiell – Stoff, Körper, Passion“ und des Gelübdespiels. Ihren Posten im Mittenwalder Geigenbaumuseum hat sie derweil schon abgegeben. Den Luxus eigener Veranstaltungsräume und einer derart exponierten Ausstellungsfläche kennt sie aus dem Ammer- und dem Isartal nicht. Was sie damit anfängt, das muss die promovierte Historikerin erst noch herausfinden. „Jetzt brauche ich erst einmal Zeit“, sagt sie. Zeit, um das Haus auf sich wirken zu lassen. Und Zeit, um für den Altbau ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Der soll in die Moderne geführt werden, ohne seinen Charme zu verlieren. Zudem soll er die Geschichte des Landkreises noch stärker widerspiegeln. Deshalb ist sie Kümmerle dankbar, „dass er angefangen hat, zu entsammeln“. Heißt: Die Sammlungen zu durchforsten, Konzepte zu erstellen und sich auch von manchem zu trennen. Zu Anfangszeiten des Museums wurde alles angekauft, angenommen – und schlummert jetzt im Depot. „Wir haben viel im Haus, das nichts mit uns zu tun hat“, bestätigt Kümmerle. Wie eine Reihe fränkischer Bierkrüge. Für Werner stellt sich zudem die Frage, ob der Tölzer Raum, der noch im Museum Werdenfels zu finden ist, langfristig bleiben muss.

„Tolles Miteinander“ mit der Nachfolgerin

Diesen Herausforderungen, genau wie der Integration der Frühgeschichte sowie der Wiederaufnahme der Werke des Bildhausers Professor Josef Wackerle, dessen Rolle in der NS-Zeit derzeit aufgearbeitet wird, sieht die neue Museumsleiterin gelassen entgegen. Für sie ist es „eine große Ehre, künftig in diesem wirklich tollen Haus arbeiten zu dürfen. Ich freue mich total darauf“.

Zu Recht, findet Kümmerle. Auch ihm hat die Arbeit an der Ludwigstraße viel Spaß bereitet. „Es war eine schöne Aufgabe.“ Die meisterte er selbstredend nicht alleine. Neben dem Team im Haus unterstützten ihn vor allem Karl Dersch – „unser Schöngeist“ – und Peter Schwarz bei Ausstellungen. „Ein tolles Miteinander“, betont der scheidende Leiter, der dem Museum weiterhin verbunden bleibt. Die Ausstellung über die Entwicklung des Fremdenverkehrs, die in Kooperation mit den anderen Museen im Landkreis längst geplant ist, corona-bedingt aber bislang nicht stattfinden konnte, trägt noch Kümmerles Handschrift. Dazu kann er sich vorstellen, das Partenkirchner Bauerntheater ins Boot zu holen, das das Stück „Seine Majestät, der Kurgast“ im Repertoire hat. In dem Zusammenhang fallen ihm auch die sehenswerten Kulissen des Ensembles ein, die wie die anderer Gruppen Thema einer eigenen Schau sein könnten. „Das machen wir“, sagt Werner begeistert. Die beiden liegen eben auf einer Wellenlänge, sprechen die gleiche Sprache. „Mich freut“, sagt Kümmerle, „das Museum in gute Hände weiterzugeben.“