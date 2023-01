Minister Holetschek auf Tuchfühlung mit „Garmi“

Forschungszentrum stellt Assistenzroboter vor

Garmisch-Partenkirchen – Im Geriatronik-Forschungszentrum, das die Technische Universität München (TUM) in Garmisch-Partenkirchen an der Bahnhofstraße betreibt, geben sich Bayerns Spitzenpolitiker die Klinke in die Hand. Erst kürzlich war Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) zu Gast, um ein millionenschweres Startkapital für den geplanten Campus-Aufbau zu verkünden. Jetzt besuchte nun Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) die Vorzeige-Einrichtung – und sicherte ebenfalls seine Unterstützung zu.

Das Leuchtturmprojekt, das im Kreisort entwickelt und vorangetrieben wird, ist der Assistenzroboter „Garmi“, der auf vielfältige Weise in der Pflege, in der Altersmedizin und generell im Gesundheitswesen helfen kann. Das fängt bei einfachen Butler-Funktionen an und hört beim anspruchsvollen Einsatz für die Telemedizin auf. So können damit beispielsweise mithilfe einer gesteuerten Ultraschalluntersuchung über die Ferne Diagnosen erstellt werden.

Einsatz neuer Technologien in der Pflege weiter ausbauen

Der Minister ließ sich von den Wissenschaftlern um Prof. Dr. Sami Haddadin, dem Leiter des federführenden Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence, an verschiedenen Stationen die Fähigkeiten des Hightech-Geräts erklären – und ging mit „Garmi“ auch selbst auf Tuchfühlung. Holetschek betonte das Potenzial dieser Errungenschaft aus dem Werdenfelser Land: „Die in Garmisch-Partenkirchen entwickelten technischen Innovationen können insbesondere älteren Menschen helfen, möglichst lang ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen. Gleichzeitig können sie die Pflegekräfte entlasten.“ Sein Ziel sei es, so der Jurist, den Einsatz neuer Technologien in der Pflege weiter auszubauen. Denn diese seien ein Baustein, dem Pflegenotstand entgegenzutreten und den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Es sei daher wichtig, dass neue Technologien mit pflegerischem Nutzen schnell in den Leistungskatalog der Versicherungen aufgenommen werden und die digitale Kompetenz im Pflegeberuf gefördert wird. Bei allem Fortschritt müsse aber klar sein: Der Einsatz der Robotik bedeute nicht, dass die Menschlichkeit verdrängt wird. „Wir wollen genau das Gegenteil erreichen: mehr Freiräume und mehr Zeit für die menschliche Zuwendung. Denn der Mensch ist und bleibt im Mittelpunkt“, sagte Holetschek.

Campus in Bahnhofsnähe geplant

Eine kleine Gruppe um Haddadin forscht bereits seit einigen Jahren in Garmisch-Partenkirchen. Die Technische Universität hat bekanntlich Großes vor: Entstehen soll ein richtiger Unibetrieb, angesiedelt an dem besagten Campus, den die gemeinnützige Longleif GaPa GmbH auf einem Entwicklungsgelände in der Nähe des Bahnhofs schaffen möchte. Als Partner für dieses Forschungs-, Bildungs- und Pflegezentrum steht neben der TUM der Caritasverband München-Freising, in den Startlöchern. 2024 soll Baustart sein – und 2026 die Eröffnung.