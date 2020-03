Aufwand zu hoch: Bergfestival am Wank in Garmisch-Partenkirchen fällt aus

Zwei weitere Veranstaltungen betroffen - Alternative im kleinen Rahmen geplant

Das Bergfestival am Wank in Garmisch-Partenkirchen ist Geschichte. Dies meldet die Bayerische Zugspitzbahn in einer Pressemitteilung am Montag. Der Grund: Der Aufwand ist zu hoch. Es soll eine kleine Alternative geben.