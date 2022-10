Großer Andrang auf Zukunftsmesse: Ausschau nach dem Traumjob

Kampf gegen Azubi-Mangel

Von Andreas Seiler

Der Azubi-Mangel ist ein Riesenproblem - auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Ein wichtiger Baustein, um Unternehmen und Jugendliche zusammenzubringen, ist die Zukunftsmesse. Diese fand jetzt wieder im Garmisch-Partenkirchner Kongresshaus statt. Das Interesse der Schüler war groß.

Garmisch-Partenkirchen – Im Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen herrscht an diesem Vormittag dichtes Gedränge und emsiges Treiben. An den über 80 Ständen der Betriebe, Verbände und Institutionen ist einiges geboten. Die jungen Besucher können beispielsweise einen Motor genau unter die Lupe nehmen, Dachschindeln bearbeiten oder mit einem Bronchoskop einen Teddybären „untersuchen“. Jede Menge Schüler – geladen waren rund 1200 – bevölkern die beiden großen Säle, das Foyer und die Galerien des Mehrzweckbaus, bepackt mit Umhängetaschen, gefüllt mit Broschüren, Kugelschreibern und Werbegeschenken.

Zugspitz Region als Organisator

Geballte Informationen zum Thema Ausbildung und Berufswahl bot die Zukunftsmesse, die nach der Corona-Zwangspause wieder stattfinden konnte, organisiert von der Zugspitz Region. Die Wirtschaftsförderer des Landkreises brachten auf diesen Weise Unternehmen und Jugendliche zusammen – ein wichtiges Format im Kampf gegen den Azubi-Mangel, den auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu spüren bekommt. Rein rechnerisch kommen auf jeden Bewerber fast zwei Stellen. Die Klagen sind daher nicht zu überhören: Hotellerie und Gastronomie leiden besonders unter der angespannten Situation, ebenso die Pflege und bestimmte Handwerkssparten wie Metzger, Bäcker oder Friseure. Die Folge: Viele Lehrstellen bleiben notgedrungen unbesetzt.

Die Hintergründe sind vielfältig. Die zunehmende Akademisierung und der demografische Wandel spielen eine große Rolle. „Wir haben fast überall einen eklatanten Fachkräftemangel“, fasst der Landtagsabgeordnete Harald Kühn (CSU), der mit weiteren Vertretern der Politik vor Ort war, die Misere zusammen. „Das ist ein Riesenproblem“, sagt der Murnauer, der für eine „qualifizierte Zuwanderung“ plädiert.

Bemerkenswert: Viele der Heranwachsenden waren offenbar gut vorbereitet, stellten auf der Messe gezielt Fragen. Zum Beispiel weiß der 14-jährige Maximilian, der in Murnau den M-Zweig der Mittelschule besucht, schon sehr genau, welche Laufbahn er einschlagen möchte: die eines Industriekaufmanns. „Das ist einfach cool“, sagt er. Die Großveranstaltung im Kreisort biete eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick zu verschaffen.

Tina Wieczorek von der Zugspitz Region ist zufrieden: „Das ist eine tolle Plattform.“ Es seien viele interessierte Schüler gekommen – und sie habe auch schon positive Rückmeldungen aus der Wirtschaft erhalten. Vertreten waren vorwiegend heimische Betriebe, etwa die Kliniken, Banken, Hotels, Autohäuser, Einzelhandelsunternehmen und das produzierende Gewerbe. Hinzu kamen Innungen, Berufsfachschulen, die Kammern sowie die Agentur für Arbeit. Auch die Bundeswehr war mit einem Info-Truck im Außenbereich vor Ort.

Hemmschwellen abbauen

Die Zeiten haben sich geändert: Mittlerweile bewerben sich die Firmen um die Schulabgänger. Früher war es andersrum. An den Ständen wurden daher viele Gespräche mit dem potentiellen Nachwuchs geführt, auch um Hemmschwellen und Vorurteile abzubauen. Ein Dauerthema sind die angeblich schlechten Arbeitszeiten in einigen Branchen. Beispielsweise muss ein Bäcker sehr früh aufstehen. Dafür könne er am Nachmittag seiner Freizeit nachgehen, berichtet Tobias Eichhorn von der gleichnamigen Familienbäckerei aus Garmisch-Partenkirchen – und macht Mut: „Man kommt damit klar.“ Er habe zwei Azubi-Stellen offen, in der Backstube und im Verkauf. Aber es sei schwierig, jemanden zu finden.

Die Vorteile, in einem Hotel zu arbeiten, vermittelte Theresia Kabusch, Personalchefin der Nobelherberge Kranzbach. „Das ist kein 9-to-5-Job“, sagt sie. Dafür sei auch mal unter der Woche frei. Man habe viel mit Menschen zu tun – und weltweit Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Für das schlechte Image, mit dem die Branche zu kämpfen hat, seien auch die Medien verantwortlich, findet sie. Denn: „Es wird nur über das Negative berichtet.“

„Das ist ein sehr anspruchsvoller Beruf“, wirbt Mario Buzov, der in der Murnauer Unfallklinik die Weiterbildung auf dem Gebiet der Behandlung von Querschnittgelähmten leitet, für die Tätigkeit in der Pflege. Die Unterstützung bei der Diagnostik gehöre ebenso dazu wie die menschliche Betreuung der Patienten. Allerdings habe man auch mit Problemen zu kämpfen, räumt er ein, allen voran mit der zunehmenden Arbeitsverdichtung.