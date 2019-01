Ausstellung im Werdenfelsmuseum: Vom Holzklotz zum Kunstwerk

Eine abwechslungsreiche Schau mit Werken von 13 Oberammergauer Bildhauern ist derzeit im Werdenfels Museum in Garmisch-Partenkirchen zu sehen.

Garmisch-Partenkirchen – Filigrane Schnitzereien, Engelfiguren und Weihnachtskrippen haben die Künstler des St.-Lukas-Vereins liebevoll zusammengestellt und im neuen, hellen Ausstellungsraum des Gebäudes an der Ludwigstraße präsentiert. Für Museumsleiter Josef Kümmerle ist es die zweite Schau in den etwa 100 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im Anbau seines Hauses. „Endlich müssen wir nichts mehr verräumen, haben Platz und dazu noch einen tollen Ausblick auf die Berge“, schwärmt er und zeigt nicht ohne Stolz den tatsächlich einmalig schönen Rundum-Blick durch das Panoramafenster vom Slalomhang bis hin zum Kramer.

Für den St.-Lukas-Verein – der gleichnamige Schutzpatron der Maler und Bildschnitzer stand für die Namensgebung des 1836 gegründeten Vereins mit seinen derzeit 40 Mitgliedern Pate – sind die neuen Räume jedenfalls eine tolle Gelegenheit, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Viel biblische Bildhauerei

Einen Großteil der Werke, die aus den vergangenen 50 Jahren stammen, macht die biblische Bildhauerei aus. Adam, Eva, Jesus am Kreuz oder andere biblische Gestalten sind häufig zu sehen. Das ist kein Zufall. Schließlich stellt die Bildhauerei oft einen Bezug zu kirchlichen Themen her. „Traditionelle Schnitzereien haben ihre Wurzeln häufig in theologischen Vorbildern“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Tobias Haseidl. Neben den vielen biblischen Motiven sind aber auch Holzspielzeuge zu sehen, etwa ein liebevoll geschnitztes Schachspiel oder ein bunt bemalter Fadengaukler, vielen wohl besser bekannt unter dem Begriff Hampelmann.

Alle Arbeiten haben eines gemein: Sie sind in stundenlanger, intensiver Arbeit von Hand gefertigt worden. So auch die Werke von Florian Stückl (61), der zwar seit Jahrzehnten mit Leib und Seele Holzbildhauer ist, aber auch gern mit Bronze und Terracotta arbeitet. In seinem Werk „Erlösung“ ist in einem rechteckigen Kubus durch Schlitze, die aussehen wie die Ausschläge einer EKG-Messung, Jesus Christus am Kreuz zu erkennen. „Es handelt sich hier um ein Modell im Maßstab 1:5“, erklärt der Bildhauer. Das Original steht nun bei ihm daheim in Oberammergau. Wie lange er jeweils – von der Skizze über verschiedene Modelle bis hin zum Original – an seinen Werken sitzt, ist schwer zu sagen. Es sei ein fortlaufender Prozess, der auch immer wieder einmal durch kreative Schaffenspausen unterbrochen werde.

Schnitzereien aus einem Stück Holz

Auch Marion Jochner hat für ihre Krippe aus Lindenholz zunächst ein Modell aus Ton angefertigt, bevor sie die insgesamt 19 Teile zeitaufwändig aus einem Stück Holz herausgeschnitzt hat. „Ich habe die Figuren dann mit Gouache-Farbe bemalt, die ist wasserlöslich und verzeiht Fehler“, berichtet die 41-jährige Holzbildhauerin. Die Künstlerin arbeitet daheim in Oberammergau in der eigenen kleinen Werkstatt unterm Dach vor allem am Vormittag, wenn ihre beiden sieben und zehn Jahre alten Kinder in der Schule sind.

Faszinierend auch die filigrane Schnitzarbeit von Josef Fux, der das Leben Christi von der Geburt bis zu seinem Tod mit winzigen Holzteilchen in einem geöffneten Granatapfel nachempfindet.

Die vielseitige und überaus sehenswerte Ausstellung gewährt einen tiefen Einblick in das Schaffen der Oberammergauer Bildhauer und ist noch bis zum 24. Februar jeweils von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, im Werdenfels Museum in Garmisch-Partenkirchen zu sehen. Infos gibt es unter der Telefonnummer 0 88 21/ 75 17 10 oder im Internet unter www.werdenfels-museum.de. Führungen sind nach Vereinbarung möglich.

Sie stellen aus:

Josef Fux, Florian Härtle, Herbert Haseidl, Tobias Haseidl, Leonhard Höldrich, Marion Jochner, Anton Killer (1939 bis 2013), Holzschnitzerei Klucker/Michael Pfaffenzeller, Michaela Müller-Unruh, Konrad Saal, Hans Schwaighofer (1920 bis 2000), Florian Stückl und Theo Zunterer.