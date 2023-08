IHK schlägt Alarm: Azubi-Mangel verschärft sich

Von: Andreas Seiler

Teilen

Geballte Informationen zum Thema Ausbildung gibt es jedes Jahr auf der Zukunftsmesse in Garmisch-Partenkirchen, organisiert von der Zugspitz Region. Gerade an den Gymnasien erfolgt die Berufsorientierung oft zu einseitig in Richtung Studium. Peter Lingg, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Garmisch-Partenkirchen © Sehr

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen bekommt zum Start des Ausbildungsjahres 2023 den Azubi-Mangel besonders hart zu spüren. Etliche Stellen bleiben unbesetzt. Die Industrie- und Handelskammer macht hierfür den demografischen Wandel und den Trend zum Studium verantwortlich.

Landkreis – Jetzt ist es wieder soweit: Das neue Ausbildungsjahr startet. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen treten Anfang September 223 junge Erwachsene eine Ausbildung in den Berufen der Industrie- und Handelskammer (IHK) an. Doch die Betriebe könnten weit mehr Stellen besetzen, wie die IHK für München und Oberbayern mitteilt. Es macht sich Alarmstimmung breit. Der Grund liegt auf der Hand: Der fehlende Nachwuchs verschärft den ohnehin schon akuten Fachkräftemangel zusätzlich – und trübt damit die wirtschaftlichen Perspektiven ein. Ein handfester Standortnachteil.

Die IHK hat Gewicht. Immerhin stehen die Firmen, die der Organisation angeschlossen sind, für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse. Die Zahlen sind besorgniserregend: Nach der vorläufigen Statistik bedeutet die besagte Azubi-Anzahl ein Minus von 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Leider liegt der Landkreis damit deutlich unter dem Trend in ganz Bayern, wo die IHK insgesamt ein Plus von 5,3 Prozent verzeichnen“, sagt Peter Lingg, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Garmisch-Partenkirchen.

Ausbildungsbereitschaft der Betriebe weiterhin hoch

Am Ausbildungsangebot liege es nicht, betont der Funktionär. „Die Ausbildungsbereitschaft unserer Betriebe ist angesichts des weiter zunehmenden Arbeitskräftemangels sehr hoch.“ Der Sparkassen-Chef, der zum Jahresende den (Vor-)Ruhestand antritt, nennt als Gründe für die Flaute die sinkenden Schulabgängerzahlen und den Trend zum Studium. Gleichzeitig hofft er, dass unversorgte Bewerber auch jetzt noch die sehr guten Aussichten auf eine Lehrstelle nutzen.

Aktuell sind laut Statistik der Arbeitsagentur von Ende Juli noch 283 Lehrstellen im Landkreis unbesetzt. Diesem Angebot stehen lediglich 73 Bewerber gegenüber, die noch nichts Passendes gefunden haben. Rein rechnerisch kommen somit auf jeden fast vier offene Jobs. Die Angaben der Behörde beziehen sich auf alle Bereiche des Ausbildungsstellenmarkts, der neben den IHK-Betrieben in Industrie, Handel und Dienstleistungen auch das Handwerk, freie Berufe und den öffentlichen Dienst umfasst.

Bei den jungen Männern ist der Koch der beliebteste IHK-Beruf, bei den jungen Frauen ist es die Hotelfachfrau. Zu den weiteren Favoriten unter den IHK-Ausbildungsberufen zählen die Kaufleute im Einzelhandel, die Fachkräfte für Gastronomie und die Verkäufer. Insgesamt gibt es in Oberbayern rund 200 verschiedene IHK-Berufe, in denen Jugendliche eine Ausbildung absolvieren können.

„Berufsorientierung oft zu einseitig in Richtung Studium“

„In den nächsten Jahren wird sich die Bewerberlücke am Ausbildungsmarkt weiter öffnen, wenn es uns nicht gelingt, noch mehr Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften die Berufsausbildung und ihre Vorteile näherzubringen“, warnt Lingg. Die IHK setze sich daher mit Initiativen wie Bildungspartnerschaften und den Ausbildungsscouts für eine bessere Berufsorientierung ein. Lingg fordert zudem mehr bildungspolitische Rückendeckung. „Gerade an den Gymnasien erfolgt die Berufsorientierung oft zu einseitig in Richtung Studium. Dennoch ist die Ausbildung auch bei Abiturienten beliebt und für viele eine praxisnahe Alternative zur Universität, denn immerhin rund ein Fünftel der Azubis im IHK-Bereich haben die Hochschulreife“, erklärt er.

Im Handwerk sind die aktuellen Azubi-Zahlen für den Landkreis erfreulicher. Es konnten 118 neue Verträge geschlossen werden – etwas mehr als im Vorjahr. 2022 waren es nur 109. Gefragt sind vor allem die Berufe Kfz-Mechatroniker, Zimmerer und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. „Nichtsdestotrotz brauchen wir junge Leute“, sagt Jens Christopher Ulrich, Pressesprecher der Handwerkskammer für München und Oberbayern, die wie die IHK auf Aufklärungsarbeit setzt, um den Jugendlichen die Berufs- und Karrierechancen aufzuzeigen. Nach wie vor seien viele Ausbildungsstellen unbesetzt, so Ulrich weiter. In ganz Bayern seien es rund 10 300. Obwohl das Ausbildungsjahr offiziell am 1. September beginnt, können Lehrverträge auch noch später unterschrieben werden. Der Einstieg ist also jederzeit möglich.