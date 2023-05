Abgeordneter Florian Streibl wettert: „Bahn bekommt den Mund nicht auf!“

Von: Christian Fellner

Der Zug fährt, auch an der Unfallstelle von 2022 – aber eben nicht bis Mittenwald. © Fellner

Bahn-Frust bis in höchste politische Kreise: Der Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag kritisiert die Kommunikation des DB-Konzerns scharf und hat nun einen Katalog mit 125 Fragen an Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) geschickt.

Oberammergau/Garmisch-Partenkirchen – Der Ärger über die Bahn ist groß in der Region. Die neueste Schreckensmeldung von der ausgedehnten Sperre der Strecke von Garmisch-Partenkirchen nach Mittenwald bis in den Dezember war wie Öl, das man ins Feuer gießt. Auch bei Florian Streibl ist jetzt der Geduldsfaden gerissen. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, der obendrein als Fraktionsvorsitzender der Regierungspartei in München agiert, hält seinen Frust über den Konzern mit Chefetage in Berlin nicht mehr zurück. „Selbst als Politiker steht man bei der Bahn vor einer Mauer“, moniert der Oberammergauer. Von den Verantwortlichen fordert Streibl, dass sie hinsichtlich der Wiederherstellung eines vernünftigen Betriebs „vom Langsamfahrmodus in den Hochgeschwindigkeitsmodus wechselt“.

Beim Studium seines heimischen Tagblatts verlor Streibl zuletzt fast den Glauben, als er eben aus der Zeitung erfuhr, dass auf der Isartal-Strecke zum einen nichts vorwärtsgehe, zum anderen eben der Abschnitt wegen einer maroden Stützmauer sowie im Herbst folgender Gleiserneuerungen nun bis Dezember geschlossen bleibt. „Das wurde ganz ganz lapidar mitgeteilt“, staunt der Abgeordnete. Er kann die Kommunikation des Unternehmens nicht im Geringsten verstehen. „Man hat das Gefühl, dass da mit einer gewissen Leichtfertigkeit vorgegangen wird.“ Nie gebe es nachvollziehbare Erklärungen. „Es ist erschreckend, wie der Schienen-Monopolist hier seinen Platzhirsch-Status ausnutzt und zu Lasten von Bahnkunden und Gemeinden in der Region alle Betroffenen permanent im Unklaren lässt.“

Hat für das Bahn-Theater kein Verständnis mehr: Florian Streibl. © Thomas Sehr

15 Fragen zu Themen rund ums Werdenfelsnetz wie Sanierungsbedarf, Fortschritt und auch künftig bessere Verbindungen

Den neuesten Rückschlag für die Bahnfahrer im Landkreis nahm Streibl nun zum Anlass, politisch noch einmal etwas Druck auszuüben. Er richtete einen umfassenden Katalog mit 15 Fragen an Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Darin erbittet er Informationen –und rasche Antworten – zum Zustand des Schienennetzes, zum Sanierungsbedarf, zum Fortschritt der Arbeiten seit dem Zugunglück vom 3. Juni 2022, zu Langsamfahrstellen, zu den Bahnhöfen im Werdenfelsnetz wie auch zu Verbesserungen des überregionalen Angebots mit ICE-Verbindungen. Bernreiter adressierte der Abgeordnete, weil eben schon die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) im Freistaat den Schienenverkehr beauftragt – und bezahlt. „Da laufen am Ende schon die Fäden im Ministerium zusammen. Es muss einen Austausch geben.“

Eine Verbindung ins Isartal komplett gekappt

Die aktuelle Informationspolitik der Bahn empfindet Streibl als untragbar. „Selbst wir in München können da nur zuschauen.“ Der Ammertaler verweist auf die Kostenexplosion bei der zweiten Münchner Stammstrecke. „Wir hatten Bahnchef Richard Lutz zu Gast in München, und nicht einmal der Ministerpräsident hat Informationen erhalten.“ Wie mit den Kunden in der Region umgegangen wird, kann der Politiker nicht nachvollziehen. „Da wird den Menschen dann einfach gesagt, dass sie mit dem Schienenersatzverkehr vorliebnehmen müssen.“ Welche Auswirkungen da für eine Tourismusregion wie das Werdenfelser Land hat, interessiere in Berlin niemanden. „Da wird eine komplette Verbindung ins Isartal gekappt.“ Im Flachland existieren stets zwei, drei Möglichkeiten, Verkehr umzuleiten oder eben eine andere Route zu nehmen. „Aber bei unseren Tallagen geht das nicht. Es gibt nur die eine Straße nach Mittenwald.“ Mit Blick auf den Urlaubsverkehr – eine erste Kostprobe gab es nun bereits zu Beginn der Pfingstferien – graut Streibl: „Na, viel Spaß!“ sagt er voller Sarkasmus.

Für ihn steht fest, dass die Privatisierung der Bahn „nicht gut getan“ hat. „Im Grunde genommen müsste das Unternehmen komplett reformiert werden.“ Man finde keine Verantwortlichen mehr, „es gibt keine Antworten, die Bahn bekommt den Mund nicht auf“.