Deutsche Bahn in der Kritik: „Es muss mehr passieren“

Von: Andreas Seiler

Teilen

Sanierung der Bahnlinie: Erste Vorarbeiten sind bereits zu beobachten – wie hier in Eschenlohe in Bahnhofsnähe. Neben den Gleisen wird eine provisorische Straße gebaut. Nehmen Sie die Belange unserer Region ernst. Landrat Anton Speer (Freie Wähler) an die Adresse der Deutschen Bahn © Bartl

Das Bahn-Chaos im Werdenfelser Land reißt nicht ab – ebenso wenig die Kritik an der Deutschen Bahn. Bei einem Krisentreffen machten Landrat Anton Speer und die 22 Landkreis-Bürgermeister ihrem Ärger Luft. Vor allem die offenbar mangelhafte Kommunikation des bundeseigenen Konzerns stößt vielen sauer auf.

Landkreis – Die Deutsche Bahn kommt aus den Negativschlagzeilen nicht heraus: Die Unzufriedenheit im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist groß. Landrat Anton Speer (Freie Wähler) und die Bürgermeister der Kreis-Gemeinden finden nach einem erneuten Runden Tisch mit Bahn-Vertretern, der im Landratsamt über die Bühne ging, deutliche Worte. In einer Presseerklärung wird das Bild eines Unternehmens gezeichnet, das hierzulande die Lage nicht in den Griff bekommt.

Werdenfelsnetz und Schienenersatzverkehr: Situation „sehr chaotisch“

„Die Situation im Werdenfelsnetz und Schienenersatzverkehr ist vor allem seit dem Schulbeginn zum Teil sehr chaotisch“, bemängeln die Kommunalpolitiker. Dies sorge für große Verwirrung. Die Folge: „Bürgermeister verzweifeln zusammen mit den Betroffenen an der aktuellen Situation und sehen das Vertrauen in die Bahn stark beschädigt.“ Der Anspruch ist unmissverständlich: „Es muss mehr passieren.“ Die regelmäßigen Videokonferenzen scheinen jedenfalls bislang nicht viel gebracht zu haben.

Die Vorgeschichte ist bekannt: Nach dem schrecklichen Zugunglück vom 3. Juni bei Burgrain, bei dem fünf Menschen starben und etliche verletzt wurden, kamen schwere Defizite in der Schieneninfrastruktur zu Tage (wir berichteten). Die Deutsche Bahn kündigte daraufhin ein millionenschweres Sanierungsprogramm an, um die Strecke von München nach Garmisch-Partenkirchen auf Vordermann zu bringen. An mehreren Stellen, etwa bei Eschenlohe, sind bereits umfangreiche Vorarbeiten zu beobachten.

Schlechte Kommunikation des Konzerns

Doch das Mammutprojekt läuft in der Tourismusregion zwischen Staffelsee und Karwendel nicht rund, was die lange Mängelliste von Speer und den Rathauschefs zeigt. Kritisiert wird etwa die kurzfristige Sperrung der Strecke Mittenwald-Garmisch-Partenkirchen, der Abbau von Bahnübergängen, das Einrichten von An- und Abfahrtswegen für Baustellen und die Anlieferung von Baumaterialien in und durch die Gemeinden – „und das alles ohne Kommunikation und klare Informationen seitens der Bahn“.

Und auch der Schienenersatzverkehr lässt nach Ansicht der Volksvertreter in vielen Orten weiterhin zu wünschen übrig. „Kinder und Pendler warten vergeblich an Haltestellen, da die Busse bereits voll sind oder gar nicht kommen“, heißt es. Elterntaxis müssten auf die Schnelle organisiert werden, um die Mädchen und Buben sicher und pünktlich zur Schule zu bringen. Und Väter und Mütter agierten mitunter notgedrungen als eine Art Servicepersonal, um die ortsunkundigen Busfahrer einzuweisen.

Speer fordert die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn eindringlich auf: „Nehmen Sie die Belange unserer Region ernst. Räumen Sie dem Schülerverkehr die höchste Priorität ein. Arbeiten Sie mit uns und den Gemeinden zusammen – wir suchen keine Schuldigen, sondern Lösungen.“ Und weiter: „Bitte nutzen Sie unseren wöchentlichen Austausch und geben uns unbedingt die Informationen, die wir hier vor Ort und in den Kommunen brauchen.“

Laut der Pressemitteilung gelobte die Deutsche Bahn Besserung, vor allem auf dem Gebiet der Kommunikation. Das Signal der Bürgermeister ist eindeutig: „Wir schauen weiter genau hin.“