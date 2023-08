Bahnkunden müssen wieder Geduld mitbringen: Ab Montag: Kein Zugverkehr südlich von Murnau

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Bahnkunden müssen ab nächster Woche viel Geduld mitbringen: Die Strecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen – hier der Bahnhof Farchant – wird gesperrt. © A.-Sehr

Die Bahn sperrt für zehn Tage die Strecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen. Unter anderem Schienen und Schwellen müssen ausgetauscht werden.

Landkreis – Es ist mal wieder so weit. Bahnfahrer im Werdenfelser Land brauchen ab kommenden Montag einmal mehr starke Nerven. Vom 28. August bis zum 7. September ist die Strecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen gesperrt. Ab Betriebsbeginn am Montag fahren in diesem Bereich dann für zehn Tage keine Züge mehr. Grund dafür sind Bauarbeiten. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilt, steht der Abschnitt zwischen Farchant und der Marktgemeinde im Fokus der Maßnahmen. Hier müssen Schienen und Schwellen ausgetauscht werden. Außerdem erfolgen Schotterarbeiten.

Parallel finden zwischen Eschenlohe und Oberau sowie im Abschnitt Hechendorf-Ohlstadt Restarbeiten zu Sanierungen aus dem vergangenen Jahr statt. Im Bereich Eschenlohe werden Schwellen gewechselt, und es stehen Stopf- und Schotterarbeiten an. Eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen ist an den Sanierungen beteiligt. Federführend sind die Firmen Schweerbau und Swietelsky an Bord.

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Bekanntlich modernisiert die Bahn das Netz im Werdenfels und im Oberland umfangreich. Geplant sei, so teilte das Unternehmen im vergangenen Sommer mit, ein Investitionsprogramm in Höhe von 80 Millionen Euro. Der Abschnitt zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald ist indes bis Dezember gesperrt. So sind auch Mittenwalds Kinder zum Schulstart im September noch auf den Bus angewiesen.

Bahnstrecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen gesperrt: Abschnitt zwischen Farchant und der Marktgemeinde im Fokus

Die Bahn wird einen Schienenersatzverkehr anbieten. Es gibt Busse, die direkt von Murnau noch Garmisch fahren sowie welche, die dazwischen noch die Halte Eschenlohe, Farchant und Oberau bedienen. In Eschenlohe halten die SEV-Busse an der Ersatzhaltestelle „In der Enz“, da die Bahnübergänge im Ort von den Baumaßnahmen tangiert werden. Zwischen Murnau und Ohlstadt werden Pendelbusse eingerichtet.

Alle Auskünfte zu den geänderten Fahrplänen finden Reisende über die App „Streckenagent“ oder im Internet unter www.bauinfos.deutsche bahn.com/bayern. Wer mit dem Zug fahren möchte, sollte in der kommenden Woche mehr Zeit einplanen und sich vorab über seine Verbindung informieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.