Rollator einer Seniorin gestohlen

Gibt‘s denn sowas? Nur kurz hatte eine Senioren ihren Rollator aus den Augen gelassen, da war er auch schon weg. Auch die Polizei konnte das Gerät nicht ausfindig machen.

Garmisch-Partenkirchen - Sie war nur wenige Minuten in der Postfiliale an der Bahnhofstraße in Garmisch-Partenkirchen. Als die Seniorin wieder herauskam, war ihr Rollator weg. In ihrer Not verständigte die 69-Jährige am Dienstagnachmittag die Polizei. Doch auch die Beamten konnten das neuwertige Gerät in der Umgebung nicht finden. Also brachten sie die Seniorin nach Bearbeitung des Falls nach Hause. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0 88 21/9170 um Hinweise. Die Betroffene hat gegenüber dem Tagblatt erklärt: Wenn der Täter den Rollator (auch anonym) bei der Polizei abgibt, sieht sie von einer Anzeige ab.

