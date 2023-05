Bald gibt‘s echtes Garmischer Bier: Start der Brauerei im Juni als Ziel

Von: Katharina Bromberger

Neues Etikett, neue Flaschen, neues Bier gibt es bald aus dem Brauhaus Garmisch. Ein Helles, ein unfiltriertes Kellerbier und ein Weißbier gehören künftig zum Sortiment. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Das Brauhaus Garmisch wird Realität: Anfang Juni wollen Antonius Huber und Alex Müller mit dem Betrieb der neuen Brauerei an der Brauhausstraße starten. Die Gaststätte soll im Juli eröffnen.

Auf einem Art Höhenweg werden Interessierte künftig durch die Brauerei geführt, links das Sudhaus, das Herzstück. Einen Festtag erlebten Antonius Huber und Alex Müller, als sie die Kessel auspackten. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Garmisch-Partenkirchen – Antonius Huber hat zwei Handys. Hätte er mehr Ohren, mehr Hände, mehr Münder – er würde auch mehr Telefone benutzen. Irgendeines klingelt immer, im anderen schaut er parallel etwas nach. Termine, E-Mails, Fotos. Ihm pressiert’s. Gewaltig. Denn auf der Baustelle gibt’s noch viel zu tun. Und er und sein Partner Alex Müller haben dieses eine große Ziel: Anfang Juni wollen sie ihr erstes Bier brauen. Endlich in ihrer Heimat in Garmisch-Partenkirchen. An der Brauhausstraße 23. Ihr Herzensprojekt, auf das sie seit Jahren hinarbeiten. Und zu dem so viel mehr gehört als die Brauerei Garmisch, mit der sie eine jahrhundertealte Tradition wiederbeleben.

Seit 1972 keine Garmischer Brauerei mehr - Jetzt kommt das heimische Bier zurück

Bereits ab 1663 wurde in Garmisch Garmischer Bier gebraut. Bis 1971. Dann übernahm für ein Jahr Löwenbräu, 1972 war Schluss. 46 Jahre lang. Bis zum 1. Mai 2018, als Huber und Müller offiziell ihr erstes Garmischer Hell nach eigener Rezeptur ausschenkten. Gebraut haben sie es in Ingolstadt. Ein Schönheitsfehler. Von Anfang an wollten sie ihn korrigieren und „unsere Heimat mit echt heimischem Bier beliefern“, sagte Huber vor knapp einem Jahr – kurz vor dem Baustart ihrer eigenen Brauerei. Wie berichtet, kauften sie dafür das Grundstück des ehemaligen Steinmetzbetriebs Falk. 2021 hörte Firmenchef Christoph Falk auf, weil er keinen Nachfolger fand. Wo früher seine Natursteinplatten lagerten, stehen mittlerweile die großen Kessel, Gärtanks und die Reinigungsanlage. Und natürlich das Sudhaus, „das Herzstück“. Vor einer Woche haben Huber und Müller sich den ganzen Abend Zeit genommen, um die Kessel auszupacken. Folie für Folie zogen sie ab. „Das war wie Ostern, Weihnachten, Geburtstag und ich weiß nicht, was alles noch zusammen“, sagt Huber.

Eines seiner zwei Telefone klingelt derzeit ständig: Antonius Huber hat bis zum Start noch einiges zu tun. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Er steht neben einem der Sudkessel, auf einem Podest etwa zwei Meter über dem Boden. Der Start der „Panoramabrauerei“. So nennt Huber, was die Anlage in seinen Augen zu etwas Besonderem macht. In Führungen betrachten Interessierte künftig die Kessel nicht etwa von unten, während sie alles über das neue Garmischer Bier erfahren. Vielmehr gehen sie über Stege und Podeste durch die Arbeitsstätte der Brauer, blicken von oben durch ein Fenster in den Gärtank, „weltweit äußerst selten“. Ihren Höhenweg wollen die beiden 40-Jährigen auch noch mit Bergwegweisern beschildern. Sie können es kaum erwarten, bis es losgeht. Bis sich endlich etwas rührt.

Bier soll sich abheben vom Industriebier - Top-Zutaten für Helles, Kellerbier und Weißbier

Diesen Satz sagt Huber oft: „Da muss sich was rühren.“ Am besten von früh bis spät. Die Bierkultur, so wie die zwei Freunde sie interpretieren, ist eine lebendige. Eine, die Menschen zusammenbringt, die verbindet. Dafür stehen das Brauhaus Garmisch und seine Gastronomie. Auch sie gehört zum Großprojekt, in das die zwei einen Millionenbetrag investieren.

Die Brauerei ist fast fertig. Noch fehlen ein paar Abnahmen, das Okay des Brandschutzes. Sie entscheiden, ob die Unternehmer ihren Zeitplan halten können. Huber kümmert sich dabei um das Administrative und Finanzielle, Müller um das Bier. Höchsten Wert legt er auf Qualität, auf die Zutaten – darunter „1A-Zugspitzwasser“ – und ein schonendes Verfahren. „Wir wollen uns abheben vom Industriebier.“ Mit jeder Sorte. Sie werden ihre Produktpalette erweitern: Das künftige Helle wird ein filtriertes, klares, „ein süffiges“, es kommt als 0,5- und 0,33-Liter-Version. Ebenfalls neu gibt’s das Weißbier. Das bekannte Garmischer Hell, unfiltriert und naturtrüb, bleibt als Kellerbier. Alles mit neuem Etikett und in den bauchigen Euro-Flaschen.

Hoffen auf die heimischen Gastronomen: Regionalität unterstützen

Bislang brauen die Garmisch-Partenkirchner 1200 Hektoliter, auf 10 000 Hektoliter ist die neue Anlage ausgelegt. Huber hofft, dass die Gastronomen auf Regionalität setzen. Wie sie selbst. Viele fragen, woher ihre Anlagen stammen. Gerne und stolz antworten die zwei: aus Bayern. „Das war uns enorm wichtig, auch wenn’s mehr gekostet hat“, betont Huber. Schließlich können sie nicht verlangen, dass heimische Gastronomen dem heimischen Bier eine Chance geben und dann selbst Ware aus China einbauen. „Passt doch nicht.“

Die Gaststätte schließt direkt an die Brauerei an. Durch große Glasfenster können die Gäste drinnen wie draußen – jeweils 50 Sitzplätze – beim Brauen zuschauen. Anfang oder Mitte Juli, hofft Huber, eröffnet die Gastronomie. Dort setzen sie auf viel Holz, eine Kombination aus urig und modern. Verpachten werden sie diese nicht, einen Küchenleiter haben sie mit Stephan März gefunden, einem erfahrenen Mann, der bereits im Eibsee-Hotel und Alpenhof gearbeitet hat.

Ebenfalls Anfang Juli könnten nach dem mehrwöchigen Brauprozess die ersten Kästen Bier das Haus verlassen. Huber hofft auf einen Start mit allen drei Sorten. Die an der Brauhausstraße 23 nicht nur gebraut werden. Wie berichtet, setzen Huber und Müller auf Unabhängigkeit und haben eine eigene Abfüllanlage gekauft. Brauen, abfüllen, etikettieren, verkorken, liefern – alles aus einem Haus. „Damit sich hier bald richtig was rührt.“ Ganz bestimmt bei der offiziellen Eröffnungsfeier. Den Termin dafür legen die beiden noch fest.