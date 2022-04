Altbürgermeisterin ließ während Gemeinderatssitzung Balkon räumen: Fall bald vor Gericht

Von: Peter Reinbold

Teilen

Ort des GEschehens: der Balkon des Großen Sitzungssaals im Garmisch-Partenkirchner Rathaus. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Vor fünf Jahren ließ die damalige Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer nach Tumulten im Verlauf einer Gemeinderatssitzung den Balkon des Großen Sitzungssaals räumen. Dagegen klagen zwei Gemeinderäte. Das Verwaltungsgericht will sich im dritten Quartal dieses Jahres damit beschäftigen.

Garmisch-Partenkirchen – Gottes Mühlen mahlen langsam, so heißt es im Volksmund. Der Spruch gilt als Synonym, wenn es oft lange dauert, bis eine Sache zu Ende gebracht oder entschieden wird. Ähnlich viel Zeit lässt sich manchmal die Justiz – in diesem Fall das Verwaltungsgericht München – , um zumindest einen Termin für eine Verhandlung zu finden. Das Ereignis, gegen das eine Klage der beiden Garmisch-Partenkirchner Gemeinderäte Martin Sielmann (FDP) und Anton Hofer (Garmisch+Partenkirchen miteinander) läuft, liegt fast fünf Jahre zurück. „Es wird Zeit, dass endlich etwas vorangeht“, sagt Hofer.

Tumultartige Szenen in Gemeinderatssitzung vom 31. Mai 2017

Eine denkwürdige Sitzung hatte am 31. Mai 2017 im Garmisch-Partenkirchner Rathaus stattgefunden. Beim Tagesordnungspunkt zum Thema Mobilfunkmast auf einem Gebäude an der Törlenstraße war es zu tumultartigen Szenen gekommen. In der Folge ließ die damalige Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) den Balkon räumen. Eine Polizeistreife musste anrücken, um die rund 40 Frauen und Männer, die lautstark ihren Unmut kundgetan hatten und die der Aufforderung Meierhofers nicht nachgekommen waren, hinauszukomplimentieren. Im Anschluss setzte Meierhofer die Sitzung ohne Publikum fort. Die Kommunalpolitiker stimmten fleißig über zahlreiche Punkte ab – darunter die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde für zahlreiche Nazigrößen. Und dies alles vor leeren Rängen.

Dagegen richten sich die Klagen von Hofer, damals einer der Köpfe der Bürgerinitiative gegen den Funkmasten, und von Sielmann, der vor Gericht zog, nachdem die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts kein Fehlverhalten der Rathauschefin festgestellt hatte. Beide sind der Meinung, die Öffentlichkeit sei ausgeschlossen gewesen. „Grundsätzlich sind die Sitzungen unserer kommunalen Parlamente öffentlich, von wenigen, genau zu definierenden Ausnahmen abgesehen“, sagt Sielmann. Für diese Handlungsweise ist ihm auch nach bald fünf Jahren kein Präzedenzfall bekannt. „Sie ist unerhört.“ Die Erste Bürgermeisterin habe seiner Meinung nach am 31. Mai 2017 „vollkommen überzogen. Ich hoffe, dass das Gericht ein Urteil fällt, das solchem Verhalten zukünftig einen Riegel vorschiebt“.

Ex-Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer womöglich nur als Zeugin geladen

Das Verwaltungsgericht kündigt in einem Schreiben an Sielmann und Hofer eine erste Verhandlung für das dritte Quartal 2022 an. Die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen und Ex-Bürgermeisterin Meierhofer haben davon noch keine Kenntnis. „Ich weiß von nichts“, erklärt Meierhofer, die sich an die chaotischen Vorgänge von vor fünf Jahren bestens erinnern kann und die womöglich nur als Zeugin geladen wird. Damals war sie davon überzeugt, das Richtige getan zu haben. „Mein Job ist es, für Ordnung zu sorgen in diesem Gremium“, ließ sie am Tag danach wissen. Heute, mit mehr als 250 Wochen Abstand, sieht sie ihre Entscheidung in einem anderen Licht. „Ich hätte die Sitzung damals wohl besser abgebrochen und am nächsten Tag fortgesetzt“, sagt sie.

Im Rückblick, sagt Dr. Sigrid Meierhofer, hätte sie die Sitzung abbrechen sollen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Dass das Verwaltungsgericht erst in den kommenden Monaten verhandelt, hält Meierhofer für nicht verwunderlich. „Die Verwaltungsgerichte sind schlichtweg mit der Masse an Verfahren, von denen es viele nicht braucht, überfordert.“ Dazu zählt sie ebenso wie ihre Nachfolgerin Elisabeth Koch (CSU) die Sielmann/Hofer-Klage. Koch, die 2017 als CSU-Fraktionschefin die Vorgänge hautnah miterlebte und die durch Gespräche mit den Balkonbesuchern versuchte, deeskalierend zu wirken, hat das Verfahren geerbt, dem sie „völlig gelassen“ entgegensieht. Als Rechtsanwältin, in dem Beruf arbeitete sie jahrelang, ehe sie im März 2020 zur Bürgermeisterin gewählt wurde, hat sie „keine Emotionen und vollstes Vertrauen in die Gerichte“.

Gemeinderat Hofer: „Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei paar Stiefel“

Diese Ansicht beißt sich mit der Hofers. Der zweifelt, dass das Gericht sich seiner Auffassung anschließt. „Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei paar Stiefel.“ Eine Anhörung im Februar 2020 vor drei Verwaltungsrichtern – Sielmann ließ sich von seinem Anwalt, dem ehemaligen FDP-Bundestagsabgeordneten Hildebrecht Braun, vertreten, die Interessen der Gemeinde nahm Rechtsrat Uwe Gaber wahr – fand Hofer einigermaßen verstörend. Gaber riet ihm, so erinnert sich Hofer, die Klage zurückzuziehen und sich lieber auf den Kommunalwahlkampf zu konzentrieren.

Bleibt die Frage: Was passiert, wenn das Gericht zum Schluss kommt, dass die Klage zu Recht eingereicht wurde? Mit einem möglichen negativen Ausgang für die Gemeinde will sich Koch im derzeitigen Stadium des Verfahrens nicht beschäftigen. „Das mache ich erst, wenn es ein Urteil gegen uns gibt“, sagt sie. Dann will sie die Beschlüsse, die damals gefällt wurden „überprüfen“.